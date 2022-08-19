США одобрили использование поставленного Украине оружия для ударов по Крыму

США поддержали возможное решение Украины использовать поставленное западными странами оружие для ударов по Крыму. Об этом сообщает NatSec Daily со ссылкой на представителя администрации Джо Байдена.

Собеседник издания пояснил, что США не диктует Украине, какие цели выбирать для ударов. Все поставки оружия предназначены для украинской самообороны, уточнил он. «Любая цель, которую они решат преследовать на суверенной украинской земле, по определению является самообороной», — сказал источник издания, добавив, что администрация Байдена считает Крым украинской территорией.

С ним согласен и бывший посол США в НАТО Курт Волкер, бывший специальный представитель по Украине в администрации Дональда Трампа.

«Нападение на российские силы в Крыму ничем не отличается от нападения на них вокруг Киева или в Херсоне или на востоке Украины», — сказал Волкер.

Представитель украинских властей сообщил, что в Киеве узнали о разрешении США использовать поставленное оружие в Крыму. Как пишет издание, в результате таких обсуждений Украина уже совершила нападения на российские цели в Крыму, которые, вероятно, будут продолжаться.

Ранее CNN со ссылкой на внутренний доклад украинского правительства сообщал, что за взрывами в Крыму, в том числе, на военной авиабазе в Новофедоровке, стоит Украина.