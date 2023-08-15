Список оснований. Кто может уволиться с военной службы с осени 2023 в Украине

|Главная » Новости » Война в Украине » 2023 » Август » 15 » 20:36:49
Общая мобилизация и военное положение в Украине продолжаются с 24 февраля 2022 года. С введением военного положения порядок увольнения и сроки службы военных изменились. Поэтому, на службе остаются военные срочной и контрактной службы, которых призвали до вторжения. Рассказываем, сколько служить и когда может уволиться мобилизованный военный.
Всеобщую мобилизацию и военное положение в Украине продлили до 15 ноября 2023 года. Сроки службы во время военного положения для мобилизованных военных длиннее, а оснований для увольнения меньше, чем во время особого или мирного времени.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину правительство внесло несколько изменений в закон Украины О воинской обязанности и военной службе, который регулирует сроки службы и основания увольнения в Украине. В течение лета в Украине добавили несколько оснований для увольнения со службы. В июле президент подписал для законы — № 8009 и № 8169, которые добавляют основания увольнения по семейным обстоятельствам и по состоянию здоровья.
Военные разных видов службы имеют разный срок службы — в мирное, особое и военное время. Во время военного положения в Украине изменили сроки службы для некоторых категорий военных.
После последних изменений, военнослужащим, которые закончили учреждения профессионального предвысшего военного образования, высшие военные учебные заведения, военные учебные подразделения высших учебных заведений и получили уровень профессионального предвысшего военного образования по программе подготовки для прохождения военной службы на должностях лиц сержантского и старшинского состава срок службы установили не менее 5 лет. До этого военные этой категории могли служить от 24 до 60 месяцев (от 2 до 5 лет) в зависимости от места службы.
Срок службы для разных категорий военных такой:
Во время военного положения военные срочной службы остаются на военной службе до:
С 31 июля вступили в действие изменения в законодательство, которые позволяют срочникам подписать контракт на службу после того, как заканчивается срок срочной службы.
Военные, которые служат по контракту в случае его окончания автоматически продолжают служить по тому же контракту до:
Военные, мобилизованные с 24 февраля 2022 года служат до окончания военного положения или объявления демобилизации. Они могут уволиться, если будут иметь основание, предусмотренное законом.
Мобилизованные военнослужащие имеют четыре основных основания для увольнения, одно из которых — по семейным обстоятельствам предусматривает несколько вариаций.
Основания для увольнения контрактников и мобилизованных отличаются тем, что, военные контрактной службы с гражданством других стран могут уволиться по собственному желанию.
Военные контрактной службы не могут уволиться, если:
Во время военного положения военные могут уволиться по следующим основаниям:
1) по состоянию здоровья — на основании заключения (постановления) военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе с исключением с воинского учета или о непригодности к военной службе с переосвидетельствованием через 6−12 месяцев;
2) по причине достижения предельного возраста несения службы;
3) в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения воинского звания;
4) по семейным обстоятельствам;
Мобилизованные военные могут уволиться при следующих условиях:
Увольнение с военной службы возможно тогда, когда военный может предоставить документальные доказательства наличия основания для увольнения. Тогда алгоритм действий следующий:
1) получение документов, подтверждающих основание для увольнения со службы, предусмотренные статьей 26 закона Украины О воинской обязанности и военной службе;
2) подготовка заверенных нотариально копий документов;
3) написание рапорта на увольнение с военной службы;
В рапорте на увольнение с военной службы указываются:
4) рапорт на увольнение предоставляется «по команде» — в порядке подчинения непосредственному командиру. Командир должен поставить подпись и направить рапорт с документами дальше «по команде».
Такая процедура до того момента, пока рапорт дойдет до должностного лица, принимающего решение об увольнении.
5) военному согласовывают увольнение и присылают ответ в часть, или не согласовывают и присылают ответ;
6) в случае согласования, военный сдает снаряжение и оружие, получает выплаты и документы. В случае отказа на увольнение, военный может повторить процедуру.Редактор: Александр Галаджий