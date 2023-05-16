В начале лета их обязательно мобилизуют в ВСУ: список

В Украине продлили действие военного положения и общей мобилизации до 18 августа 2023 года, а значит, летом мужчины призывного возраста будут продолжать получать повестки.

Кого могут мобилизовать уже в июне текущего года — рассказываем в материале.

Кто из мужчин может попасть в ряды ВСУ в начале лета

В июне могут быть мобилизованы следующие категории граждан:

мужчины в возрасте от 28 до 60 лет, имеющие военный опыт и пригодные по состоянию здоровья;

мужчины без опыта службы в армии в возрасте от 28 до 60 лет, пригодные по состоянию здоровья;

те, кто находятся в запасе (резервисты);

ограниченно пригодные к службе во время военного положения и непригодные в мирное время мужчины в возрасте от 28 до 60 лет.

Украинские военные. Фото: google.com

Кого могут мобилизовать только по собственному желанию

Есть категории граждан, которые могут служить в армии исключительно на добровольной основе и по месту жительства:

лица с инвалидностью;

лица, имеющие отсрочку по семейным обстоятельствам.



Мужчины от 18 до 27 лет и женщины не могут быть принудительно мобилизованы, если раньше не проходили срочную службу (службу по контракту для женщин), однако они могут добровольно подписать контракт с подразделениями Сил обороны Украины.

