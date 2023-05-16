В начале лета их обязательно мобилизуют в ВСУ: список

|Главная » Новости » Война в Украине » 2023 » Май » 16 » 10:29:28
В Украине продлили действие военного положения и общей мобилизации до 18 августа 2023 года, а значит, летом мужчины призывного возраста будут продолжать получать повестки.
Кого могут мобилизовать уже в июне текущего года — рассказываем в материале.
В июне могут быть мобилизованы следующие категории граждан:
Есть категории граждан, которые могут служить в армии исключительно на добровольной основе и по месту жительства:
Мужчины от 18 до 27 лет и женщины не могут быть принудительно мобилизованы, если раньше не проходили срочную службу (службу по контракту для женщин), однако они могут добровольно подписать контракт с подразделениями Сил обороны Украины.