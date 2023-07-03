Кому разрешат проходить службу по месту жительства: перечень на июль 2023

|Главная » Новости » Война в Украине » 2023 » Июль » 3 » 19:18:58
В Украине продолжается всеобщая мобилизация, во время которой военнообязанным мужчинам вручают повестки и призывают в ряды ВСУ. При этом есть категории украинцев, имеющих право проходить военную службу по месту жительства.
Юрист Михаил Лобунько предоставил подробный перечень категорий таких лиц по состоянию на июль 2023 года.
По словам правоведа, перечень лиц, которые могут служить по месту жительства, содержится в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
В частности, в ст. 23 этого нормативно-правового акта говорится, что проходить службу по месту жительства могут следующие категории украинцев:
Лобунько отмечает, что при оформлении такого разрешения следует учесть несколько нюансов. В частности, если речь идет об уходе за больным ребенком, женой или родителями, то такая болезнь должна быть подтверждена заключением врачебно-консультативной комиссии, действующей в рамках учреждения здравоохранения.
Кроме того, по словам правозащитника, принципиальным для оформления такого ухода является одно условие: совместное проживание с лицом, за которым будут ухаживать. По его словам, именно это является залогом того, что надсмотрщик сможет выполнять свои обязанности должным образом.