В Украине упростили процедуру бронирования работников: что изменилось с мая

|Главная » Новости » Война в Украине » 2023 » Май » 19 » 14:21:49
Чтобы помочь украинскому бизнесу, правительство пытается усовершенствовать процедуру бронирования работников, расширяя критерии определения "критически важных предприятий" и определяя конкретные сроки рассмотрения документов. Соответствующее постановление №400 от 28 апреля 2023 года утвердил Кабинет министров Украины.
Адвокат, ведущий юрисконсульт Nota Group Антон Маринич в интервью Mind подробно рассказал, как изменилась процедура от 2 мая 2023 года (с момента вступления постановления в силу) и на что нужно обратить внимание во время ее прохождения.
Для выполнения положений ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" КМУ принял постановление №76 от 27 января 2023 года, которым урегулировал некоторые вопросы бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время. Этим постановлением утверждены два порядка:
Как отмечает Маринич, этот порядок бронирования работников для большинства предприятий стал едва ли не единственным путем сохранить важные кадры. И все же принятое постановление оставило без внимания очень много вопросов бронирования.
Новое постановление №400 от 28 апреля 2023 г. не решает все проблемы, однако вносит определенные изменения, совершенствующие процедуру бронирования работников.
Правовед отмечает, что новым постановлением Кабмин определял четкую последовательность действий и необходимый перечень документов, которые необходимо предоставить для бронирования своих работников.
Кроме того, наконец, определены конкретные сроки, в течение которых должны быть рассмотрены документы для бронирования.
Со дня официального обнародования постановления КМУ №400, а именно со 2 мая 2023 года, установлены следующие сроки рассмотрения документов:
Маринич отмечает, что теперь процесс бронирования, начиная от представления списка и до зачисления работника на специальный учет (бронирование), будет составлять ориентировочно один месяц. Напомним, ранее эта процедура могла занять два-три месяца. За это время некоторые данные могли быть уже неактуальны и, по сути, процесс необходимо было начинать сначала.
Новыми изменениями уточнен порядок бронирования военнообязанных, состоящих на военном учете в СБУ и сроки осуществления такого бронирования.
Со 2 мая текущего года Служба безопасности Украины осуществляет проверку документов, касающихся военнообязанных, состоящих на военном учете в СБУ.
Это будет касаться:
Проверка СБУ должна продолжаться не более пяти рабочих дней со дня получения такого списка.
Также уточнен порядок представления квартального отчета о численности забронированных военнообязанных. Теперь такой отчет может подаваться в СБУ — предприятиями, учреждениями, организациями, осуществляющими производство товаров, выполнение работ, предоставление услуг, необходимых для обеспечения потребностей ВСУ и других военных формирований.
Как объясняет Маринич, Генштаб проверяет полноту списков работников, которые предлагаются для бронирования и обоснований в необходимости такого бронирования.
Относительно полноты проверяются следующие сведения:
Об обосновании проверяется правильность такой информации:
Отдельно также проверяется информация указанная в справке о количестве военнообязанных, а именно:
В случае ошибок в перечисленных документах Генштаб может отказать в предоставлении согласования таких документов и процедуру бронирования придется начинать с начала.
Напомним, мы писали про четыре категории, получающие отсрочку по статье 23 Закона Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации.