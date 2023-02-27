Если непригодному к службе пришла повестка: разъяснение юриста как поступить в таком случае

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Иногда повестки вручают гражданам, которые по состоянию здоровья непригодны для службы в армии. Что делать в таком случае, читайте в материале.

Проигнорировать повестку нельзя. Как поступить в случае, когда непригодному к военной службе пришла повестка, кто может вручить повестку, — разъяснил адвокат Андрей Карпенко.

В каких случаях можно не реагировать на повестку

Как отметил юрист, повестка должна быть вручена только лично сотрудником территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦ КСП), а также уполномоченным лицом органов местного самоуправления, руководителем предприятий, организаций, в том числе учебных заведений, ФЛП, управляющим многоквартирных домов, владельцем дома.

Лицо может не реагировать на повестку, озвученную телефоном. Вручить повестку в телефонном разговоре работники военкомата не могут, поскольку военнообязанный должен поставить свою подпись в документах.

Повестку выдали непригодному к военной службе

Если человек признан непригодным к военной службе, то все данные о результатах обследования военно-врачебной комиссией были внесены в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. В реестре должны быть сведения о состоянии здоровья призывника, собранные для определения пригодности для исполнения воинского долга.

Документом, подтверждающим непригодность военной службы, является справка ВЛК или ее нотариальная заверенная копия, как и военный билет или временное удостоверение военнообязанного с соответствующей отметкой.

В случае вручения повестки документы, подтверждающие негодность военной службы, можно принести в военкомат самостоятельно или через своего представителя, полномочия которого заверены нотариально.

Запитання

Доброго дня! Прописаний у місті Тернопіль 5 років назад. Перебуваючи на території міста Дубно, вже під час воєнного стану, пройшов там медичну комісію, де за рішення ВЛК був визнаний непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку. Після цього виїзджав за кордон, де до мене не було питань з боку прикордонників. Через 3 місяці після проходження медкомісії отримав дзвінок з військомату, що мене по місцю прописки не знайшли і хочуть вручити мені повістку. Я пояснив,що виключений зі списків та наразі знаходжусь не в місті, а по роботі в західній Україні, сказав, що можу відправити туди знайомого з моїми нотаріально завіренними копіями влк та тимчасового військового посвідчення, мені відповіли, що я обов`язково маю туди прийти сам.

1)Чи можу я в такому разі відправити цінним листом кур`єром туди нотаріально завірені копії щоб особисто не приходити?

2) Чи повинен я наприклад зустрівши ще раз на вулиці воєнкома підписувати якісь бумаги та. йти у військомат,якщо маю при собі документи рішення ВЛК та тимчасове посвідчення?

Відповідь адвоката Андрія Карпенко

1. ПОВІСТКА повинна бути вручена тільки особисто особі.

Виклик по телефону не є належним викликом, тому Ви маєте право не реагувати на такий виклик.

Повістку може вручити співробітник територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦКСП), а також уповноважені особи органів місцевого самоврядування, керівники підприємств, організацій, в тому числі й закладів освіти, ФОП, Керуючі багатоквартирних будинків, власники будинків.

У повістці зазначаються:

Прізвище, ім'я, по батькові, рік народження призовника та його адреса

Місце роботи

Вид повістки: уточнення облікових даних, проходження медкомісії, прибуття в ТЦКСП, призов на військову службу в ЗСУ

Дата, час і адреса - коли та куди потрібно з'явитися

Попередження про необхідні документи

Назва організації, печатка, підпис, прізвище, ім'я, по батькові керівника ТЦКСП



Повістка - це важливий документ і за законом його не можна вручити усно або іншим способом, без видачі письмового документа.

Вручити повістку в телефонній розмові працівники військкомату не можуть, оскільки військовозобов'язані мають поставити свій підпис у документах.

Форма виклику визначена в

ПОЛОЖЕННІ

про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/352-2002-%D0%BF/print1418717012293784#n613 56. Оповіщення громадян про призов на строкову військову службу та їх прибуття на призовні дільниці здійснюється за розпорядженнями керівників районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за формою згідно з додатком 17. Конкретні строки явки до призовних дільниць установлюються районними (міськими) територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки в повістках за формою згідно з додатком 18, вручення яких проводиться через відповідні органи місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ, організацій, у тому числі закладів освіти, незалежно від підпорядкування і форми власності. Повістки громадянам можуть також вручатися безпосередньо посадовими особами районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки.



Як виглядає повістка:

Це аркуш паперу, де вгорі вказане прізвище, ім'я та по батькові військовозобов'язаного, наказ з’явитися за місцем виклику та підпис військового комісара з печаткою, а в нижній частині — розписка особи, яка отримує документ.

2. ВИ СВОЇ ДОКУМЕНТИ В ТЦКСП (ВІЙСЬКОМАТ) МОЖЕТЕ НАДАТИ ТІЛЬКИ ЧЕРЕЗ СВОГО ПРЕДСТАВНИКА, ПОВНОВАЖЕННЯ КОТРОГО ЗАСВІДЧЕНІ В НОТАРІАЛЬНОМУ ПОРЯДКУ.

3. ЯКЩО ВАМ НАДАДУТЬ ПОВІСТКУ ДЛЯ ПРИБУТТЯ В ВІЙСЬКОМАТ, ВИ НЕ МАЄТЕ ПРАВА ВІДМОВИТИСЬ ТА НЕ З'ЯВИТИСЯ ЗА ВИКЛИКОМ.

Якщо людина не з'явиться на виклик у ТЦКСП у воєнний час

- згідно зі статтею 210-1 Кодексу про адміністративні правопорушення, порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію тягне за собою накладення штрафу на громадян від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1700 до 3400 гривень).

- повторне протягом року порушення скоєння правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 210-1 КУпАП, за яке особа вже була вже піддана адміністративному стягненню, а також вчинення такого правопорушення в особливий період, тягне за собою накладення на громадян штрафу від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3400 до 5100 гривень) та на посадових осіб – від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 5100 до 8500 гривень).



Окрім того, статтею 336 Кримінального кодексу передбачена кримінальна відповідальність за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період. За вчинення такого злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.

ТАКОЖ ТРЕБА МАТИ НА УВАЗІ, ЩО ВСЮ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ВІЙСЬКОВОЗАБОВЯЗАНИХ ВНОСЯТЬ В

Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

В цьому реєстрі повинні бути відомості про стан здоров’я (у тому числі про встановлення, зміну групи інвалідності), що збираються з метою визначення придатності для виконання військового обов’язку.

Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1951-19#n22

ТОМУ ВАМ НЕМАЄ ЗА ЩО ТУРБУВАТИСЯ - ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВАС ПОВИННА БУТИ В РЕЄСТРІ ЯКЩО ВИ ПРОЙШЛИ ВЛК В ДУБНО (В ТЕРНОПОЛІ ЦЕ ПОБАЧАТЬ).