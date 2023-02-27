Если непригодному к службе пришла повестка: разъяснение юриста как поступить в таком случае

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Иногда повестки вручают гражданам, которые по состоянию здоровья непригодны для службы в армии. Что делать в таком случае, читайте в материале.
Проигнорировать повестку нельзя. Как поступить в случае, когда непригодному к военной службе пришла повестка, кто может вручить повестку, — разъяснил адвокат Андрей Карпенко.
Как отметил юрист, повестка должна быть вручена только лично сотрудником территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦ КСП), а также уполномоченным лицом органов местного самоуправления, руководителем предприятий, организаций, в том числе учебных заведений, ФЛП, управляющим многоквартирных домов, владельцем дома.
Лицо может не реагировать на повестку, озвученную телефоном. Вручить повестку в телефонном разговоре работники военкомата не могут, поскольку военнообязанный должен поставить свою подпись в документах.
Доброго дня! Прописаний у місті Тернопіль 5 років назад. Перебуваючи на території міста Дубно, вже під час воєнного стану, пройшов там медичну комісію, де за рішення ВЛК був визнаний непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку. Після цього виїзджав за кордон, де до мене не було питань з боку прикордонників. Через 3 місяці після проходження медкомісії отримав дзвінок з військомату, що мене по місцю прописки не знайшли і хочуть вручити мені повістку. Я пояснив,що виключений зі списків та наразі знаходжусь не в місті, а по роботі в західній Україні, сказав, що можу відправити туди знайомого з моїми нотаріально завіренними копіями влк та тимчасового військового посвідчення, мені відповіли, що я обов`язково маю туди прийти сам.
1. ПОВІСТКА повинна бути вручена тільки особисто особі.
Виклик по телефону не є належним викликом, тому Ви маєте право не реагувати на такий виклик.
Повістку може вручити співробітник територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦКСП), а також уповноважені особи органів місцевого самоврядування, керівники підприємств, організацій, в тому числі й закладів освіти, ФОП, Керуючі багатоквартирних будинків, власники будинків.
У повістці зазначаються:
Повістка - це важливий документ і за законом його не можна вручити усно або іншим способом, без видачі письмового документа.
Вручити повістку в телефонній розмові працівники військкомату не можуть, оскільки військовозобов'язані мають поставити свій підпис у документах.
Форма виклику визначена в
ПОЛОЖЕННІ
про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/352-2002-%D0%BF/print1418717012293784#n613
56.
Оповіщення громадян про призов на строкову військову службу та їх прибуття на призовні дільниці здійснюється за розпорядженнями керівників районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за формою згідно з додатком 17. Конкретні строки явки до призовних дільниць установлюються районними (міськими) територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки в повістках за формою згідно з додатком 18, вручення яких проводиться через відповідні органи місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ, організацій, у тому числі закладів освіти, незалежно від підпорядкування і форми власності. Повістки громадянам можуть також вручатися безпосередньо посадовими особами районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Як виглядає повістка:
Це аркуш паперу, де вгорі вказане прізвище, ім'я та по батькові військовозобов'язаного, наказ з’явитися за місцем виклику та підпис військового комісара з печаткою, а в нижній частині — розписка особи, яка отримує документ.
2. ВИ СВОЇ ДОКУМЕНТИ В ТЦКСП (ВІЙСЬКОМАТ) МОЖЕТЕ НАДАТИ ТІЛЬКИ ЧЕРЕЗ СВОГО ПРЕДСТАВНИКА, ПОВНОВАЖЕННЯ КОТРОГО ЗАСВІДЧЕНІ В НОТАРІАЛЬНОМУ ПОРЯДКУ.
3. ЯКЩО ВАМ НАДАДУТЬ ПОВІСТКУ ДЛЯ ПРИБУТТЯ В ВІЙСЬКОМАТ, ВИ НЕ МАЄТЕ ПРАВА ВІДМОВИТИСЬ ТА НЕ З'ЯВИТИСЯ ЗА ВИКЛИКОМ.
Якщо людина не з'явиться на виклик у ТЦКСП у воєнний час
Окрім того, статтею 336 Кримінального кодексу передбачена кримінальна відповідальність за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період. За вчинення такого злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.
ТАКОЖ ТРЕБА МАТИ НА УВАЗІ, ЩО ВСЮ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ВІЙСЬКОВОЗАБОВЯЗАНИХ ВНОСЯТЬ В
Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів.
В цьому реєстрі повинні бути відомості про стан здоров’я (у тому числі про встановлення, зміну групи інвалідності), що збираються з метою визначення придатності для виконання військового обов’язку.
Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1951-19#n22
ТОМУ ВАМ НЕМАЄ ЗА ЩО ТУРБУВАТИСЯ - ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВАС ПОВИННА БУТИ В РЕЄСТРІ ЯКЩО ВИ ПРОЙШЛИ ВЛК В ДУБНО (В ТЕРНОПОЛІ ЦЕ ПОБАЧАТЬ).