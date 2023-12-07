Мобилизацию в Украине планируют изменить: в ТЦК нужно будет явиться в течение 48 часов

Одной из первостепенных проблем, стоящих перед Вооруженными силами Украины, наряду с недостаточным количеством снарядов, становится нехватка людей. Власти пришли к выводу, что следует поменять подход, и теперь начинают одновременно использовать и кнут, и пряник.

О критической важности наращивания мобилизационного резерва в один голос говорят и военные, и политики.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в своей нашумевшей статье для журнала The Economist указал на необходимость устранить дыры в законе, которые позволяют некоторым гражданам уклоняться от службы в армии, а также расширить категории лиц, подлежащих мобилизации.

Президент страны Владимир Зеленский тоже высказался о необходимости срочных изменений в мобилизационном процессе.

«Все в Украине понимают, что в этой сфере нужны изменения. И это вопрос не только о числе тех, кто может быть мобилизован, – сказал глава государства. – Это – вопрос о сроках: демобилизации, если речь идет о тех, кто сейчас служит в армии, и длительности службы, если речь идет о тех, кто в нее придет».

Над этим вопросом уже работают парламент, правительство, минобороны и генштаб. Более того, некоторые нововведения уже начали активно претворяться в жизнь.

Вскоре доработанный законопроект о мобилизации должен быть зарегистрирован в Раде. Его планируют принять еще до конца этого года.

Ищу пехотинца

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«Вакансия: пехотинец-штурмовик. Обязанности: активное участие в боевых действиях и выполнение различных боевых задач. Зарплата: 50 -100 тысяч гривен (1360-2720 долларов США)».

Насколько необычно подобное объявление на сайте поиска рабочих мест, где работу пехотинца-штурмовика предлагают рядом с такими привычными вакансиями, как «менеджер», «юрист», или «мерчандайзер»?

Отныне в Украине оно может стать привычным делом. Осенью этого года Минобороны начало проект рекрутинга в армию добровольцев на крупных гражданских онлайн-площадках по поиску работы. Пока что армейские вакансии размещены на сайтах Lobby X и Work.ua, но, по данным Би-би-си, в ближайшее время этот эксперимент планируется расширить и на другие профильные сайты.

Работает все это достаточно просто: командиры конкретных подразделений размещают вакансии с описанием условий и обязанностей, после чего заинтересовавшийся гражданин может уже сам выбрать специальность и военное подразделение, в котором хочет служить. Таким образом, надобность в военкоматах при таком способе набора в армию отпадает.

К примеру, уже упомянутые вакансии «пехотинцев-штурмовиков» на начало декабря разместили 3-я штурмовая бригада, батальон «Айдар», тактическая группа «Реванш"» и 37-я бригада морской пехоты.

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Главное управление разведки точно так же через рекрутинговые сайты предлагает вакансии «разведчика» с мотивацией «уничтожить врага» и «без близких родственников – граждан РФ». Зарплата 70-140 тысяч гривен (1907-3814 долларов США) плюс премиальные.

Следует заметить, что потенциальных военных через сайты объявлений ищут даже районные военкоматы (теперь они называются ТЦК – территориальные центры комплектования). К примеру, в Чортковском районе Тернопольской области военкомат ищет артиллериста, физически здорового и с «устойчивыми морально-деловыми качествами».

Заместитель министра обороны Наталья Калмыкова, отвечающая за это направление деятельности, говорит, что рекрутинговые компании сотрудничают с оборонным ведомством бесплатно.

Она также отметила, что для гражданских лиц важно понимать, по какой специальности их готовы принять в армию и в какое конкретно подразделение они могут попасть.

«Войска нуждаются в профессиональных специалистах, а люди должны четко понимать, в какую часть и на какую военную специальность они пойдут, – отметила Калмыкова. – Сегодня ВСУ нуждаются в очень многих гражданских специальностях: это и водители, и слесари, и газосварщики, и строители».

Деньги в обмен на контракт

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Украинские власти избрали еще один путь для привлечения в армию добровольцев: денежные выплаты. Идея, выдвинутая Министерством обороны, заключается в том, что если какой-то человек добровольно подписывает контракт с ВСУ, на его имя тут же открывается банковская карта, на которую уже будет положена определенная сумма – ориентировочно до 50 тысяч гривен (1362 доллара США).

Этот проект уже начал частично реализовываться, пока что на средства местных бюджетов.

Так, в конце ноября Одесский городской совет утвердил возможность выплаты денежной помощи в размере 20 тысяч гривен мобилизованным. Правда, объем средств заложен в расчете на то, что в 2024 году число добровольцев не превысит 1000 человек.

Киевские власти выплачивают новобранцам, которые готовы добровольно пойти в Вооруженные силы Украины, по 30 тысяч гривен.

Для продвижения идей добровольного рекрутинга минобороны развернуло активную рекламную кампанию.

Пока неизвестно, насколько эффективной она оказалась, и сколько добровольцев пришли в ВСУ именно в результате этой кампании. Но предыдущие мобилизационные планы, с которыми ознакомилась Украинская служба Би-би-си, показывают, что основной акцент будет по-прежнему делаться на всем привычную принудительную мобилизацию.

Для этого представители ТЦК могут быть наделены новыми полномочиями, которые теоретически позволят эффективнее проводить вручение повесток, а также задержание и доставку граждан в военкоматы.

Меньше исключений, больше ограничений

Окончательной версии законопроекта о мобилизации пока что нет: рабочая группа, состоящая из депутатов, представителей минобороны и генштаба, все еще согласовывает его положения.

Глава оборонного комитета парламента Александр Завитневич подчеркнул, что «целостная картина» пока что отсутствует.

«Комментировать отдельные положения или направления сейчас сложно, потому что еще нет целостной картины. – сказал он Украинской службе Би-би-си. – Пока что что-то – это чьи-то идеи без консультаций с военными, что-то – предложения для обсуждения. Сейчас мы пытаемся разработать комплексный документ».

Однако Би-би-си удалось ознакомиться с главными идеями Министерства обороны, которые должны быть включены в законопроект.

Например, будет сужен круг граждан, имеющих право на отсрочку от службы в армии. В первую очередь речь пойдет о лишении этого права тех, у кого есть близкие родственники с инвалидностью III группы.

Кроме того, сократят список условий, на которых имеют отсрочку те, кто ухаживает за людьми с инвалидностью I и II группы.

Возможно, что отсрочка будет отменена и для тех, кто решит получать второе или третье высшее образование.

На военный учет также могут поставить иностранцев, которые до получения украинского гражданства служили в вооруженных силах других стран, а также лиц, приговоренных к тюремному заключению за уголовные преступления.

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Кроме того, запланированы и новые «мобилизационные» дополнения в Уголовный кодекс и в Кодекс административных правонарушений. В частности, речь идет об увеличении сроков ареста для нарушителей, увеличение штрафов, а также введение возможности привлекать их к ответственности заочно.

Есть и планы дать ТЦК больше возможностей для проверки военно-учетных документов граждан на улицах, доставки их в военкоматы и объявления уклонистов в розыск.

Если эти изменения будут приняты, то военкоматы смогут действовать самостоятельно, без привлечения полиции. В некоторых регионах эти новации уже введены де-факто, в качестве «пилотных проектов». Представители ТЦК проверяют документы, вручают повестки и даже забирают военнообязанных прямо на улице.

Все граждане будут обязаны всегда иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудника ТЦК или уполномоченного чиновника городских властей.

Среди других возможных изменений – введение «Сертификата защитника», фактического аналога военного билета, в мобильном приложении «Действие». Все военнообязанные будут обязаны обновлять свои данные в этом приложении каждые 60 дней.

Военнообязанный гражданин должен будет предъявлять этот «сертификат» при регистрации прав собственности на недвижимое и движимое имущество, женитьбе/разводе, для получения высшего образования или медицинских услуг, а также для пересечения государственной границы.

Повестки смогут вручать не только лично и под роспись, но и через электронное или заказное письмо. После уведомления гражданин будет обязан явиться в ТЦК в течение 48 часов.

Представитель президента в Верховной раде Федор Вениславский подтвердил, что эти положения есть в законопроекте. Он сказал, что этот механизм вручения повесток будет называться «публичной повесткой».

«Эти меры должны упростить получение повестки и не давать людям возможность злоупотреблять тем, что если они повестку как бы не получили, то и закон не нарушили», – пояснил он в интервью «РБК-Украина».

7 декабря президент Владимир Зеленский уволил Вениславского с поста своего представителя в парламенте.

Демобилизация. А будет ли она?

АВТОР ФОТО,ОФІС ПРЕЗИДЕНТА Подпись к фото, Президент Зеленский поручил военным проработать вопросы не только мобилизации, но и демобилизации бойцов ВСУ. Однако в генштабе сомневаются, что это возможно до конца войны

Один из самых сложных вопросов – это демобилизация тех, кто находится в действующей армии уже почти два года. Этот вопрос поднимался еще год назад, но пока что власти так и не нашли выхода из этой ситуации.

Проблема в том, что у Украины нет ни времени, ни возможностей практически одномоментно уволить из ВСУ сотни тысяч людей, мобилизованных в начале полномасштабного вторжения.

В настоящее время споры по этому поводу все еще идут. Один из представителей властных структур сообщил Би-би-си, что депутаты предлагают установить ограничение на сроки службы в 24 или 36 месяцев, но пока что с этим не соглашается военное командование.

«Генштаб и другие силовики говорят, что выступают вообще против демобилизации как таковой вплоть до конца войны. Ищем возможности их убедить в обратном», – сказал наш собеседник.

На данный момент предлагается увеличить длительность отпусков и провести демобилизацию военнослужащих-срочников, у которых истек срок службы. Другими словами, речь идет о тех солдатах, которые были призваны в 2020-21 годах на срочную службу на 18 месяцев, но из-за введения военного положения остались в армии.

Кроме того, планируется расширить в законе перечень оснований для увольнения военнослужащих из армии. В частности, право на увольнение по собственному желанию получат иностранцы, которые присоединились к ВСУ, военные, освобожденные из плена (кроме добровольно сдавшихся врагу), инвалиды I и II группы, курсанты-женщины.

Какой путь верен?

Украинская службы Би-би-си попросила прокомментировать планируемые новшества полковника запаса, эксперта Центра оборонных стратегий Виктора Кевлюка. В 2014 году, когда Киев впервые был вынужден прибегнуть к мобилизации военнообязанных, он отвечал за этот процесс в западных областях Украины.

Кевлюк вспомнил, что только за 2014-15 годы подал в суд около 111 тысяч исков против уклоняющихся от военной службы. Правда, суды рассмотрели лишь десятую часть из них, а приговоры получили только 1,2 тысячи обвиняемых. Из них реальные тюремные сроки дали только троим.

На основании своего опыта Кевлюк заключает, что без кардинального изменения системы принуждения государство не получит эффективного механизма комплектования армии.

«В Конституции сказано, что защита отечества является обязанностью. А любая обязанность предусматривает принуждение. Если государство не хочет принудительно обеспечить защиту самого себя, то оно в конце концов проигрывает войну», - сказал он.

Виктор Кевлюк скептически относится к потенциальной действенности добровольного рекрутинга военных. «Какова вероятность того, что айтишник выберет себе профессию штурмовика? ВСУ сейчас нужны пехотинцы. Эту войну выигрывает пехота, а не айтишники», – говорит он.

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Он считает, что все, кто хотел добровольно вступить в ряды ВСУ, это и так уже сделали.

«Вакансии у наиболее востребованных в ВСУ профессий будут всегда и на них либо никто не пойдет, либо пойдет крайне незначительное число людей: романтиков, дилетантов и тех, кто вообще не разобрался, куда он пошел… Эти люди проблемы Вооруженных сил никак не решат, и совершенно не улучшат ситуацию», - отметил он.

Эксперт признает, что человеческие ресурсы Украины и России несоизмеримы. По его мнению, шанс ВСУ на победу заключается в нестандартном подходе к ведению боевых действий.

«Мы можем говорить о 2-3 млн мобилизационного ресурса в Украине. Тогда как ресурс российский – это 22-25 млн… Не стоит и сравнивать. Но мы сильны там, где мы ведем асимметричные действия, к которым противник не готов», - подчеркнул Кевляк.

Минобороны на момент входа статьи не ответило на запрос Украинской службы Би-би-си по поводу изменений, которые планируется внести в процесс мобилизации.

Глава фракции президентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия ранее заявил, что за новый закон следует проголосовать, по крайней мере в первом чтении, уже до конца текущего года.

Даже если парламент поддержит эти нововведения, они вступят в силу только после подписи президента - а она вовсе не гарантирована, как показывает пример законопроекта о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет, который Зеленский не подписывает уже более полугода.



Олег Черныш, BBC Україна