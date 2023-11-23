Кто в Украине потеряет право на отсрочку от мобилизации

Второй год подряд в Украине действуют военное положение и общая мобилизация, во время которых в ряды ВСУ могут призвать военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, при отсутствии у таких лиц права на отсрочку. В то же время, с начала полномасштабного вторжения россии основания для освобождения от мобилизации неоднократно менялись. В зависимости от обстоятельств и ситуации в стране отдельные граждане получали или теряли такое право. А нардепы сейчас готовят новые изменения.

К чему следует готовиться и кто из военнообязанных украинцев может потерять право на отсрочку от мобилизации, рассказываем далее в материале.

Прежде всего следует отметить, что перечень оснований для отсрочки регулирует ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Так, если ВРУ принимает какие-либо изменения, относящиеся к отсрочке, они появляются в данном документе.

Отсрочка от мобилизации — какие изменения готовят народные депутаты

Как рассказала депутат от "Слуги народа" Марьяна Безугла, в настоящее время группа народных депутатов готовит к регистрации крупный законопроект по мобилизации, военному учету и прохождению военной службы. В частности, изменения коснутся права и оснований для отсрочки по состоянию здоровья, семейным обстоятельствам и для обучения.



Военнообязанные мужчины в территориальном центре комплектования. Фото: google.com

Кто потеряет право на отсрочку

В документе есть список категорий украинцев, которых лишат права на отсрочку от мобилизации.

Среди главных нововведений:

Сокращение круга лиц, имеющих право на отсрочку в связи с уходом за лицами с инвалидностью 1 и 2 группы, или за лицами, нуждающимися в постоянном уходе. В частности, право на отсрочку лишатся мужчины:

которые ухаживают за родителями жены;

имеющие жену из лиц с инвалидностью III группы.



Также уменьшен круг лиц, имеющих право на отсрочку из-за ухода за лицом, которое по заключению МСЭК нуждается в постоянном уходе. Право будут иметь только члены семьи первой степени родства: родители и родители мужа (жены), дети, дети мужа (жены), в том числе и усыновленные.

Как подчеркнула депутат, цель таких изменений — сделать невозможным уклонение путем оформления фиктивного ухода за нуждающимися.

Предоставят право на прохождение службы в войске лицам с инвалидностью по их желанию, несмотря на наличие оснований для отсрочки.

Студентов вузов, получающих второе или третье высшее образование, лишат права на отсрочку от мобилизации.

На военный учет будут ставить лиц, осужденных по некоторым уголовным статьям, в том числе и осужденных условно.

Расширят список лиц, подлежащих постановке на военный учет.

Отменят запрет на предоставление сведений о регистрации местожительства или места временного пребывания призывниками, военнообязанными и резервистами при заключении трудового договора.