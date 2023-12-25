Украинцам за границей, которые не стали на военный учет, могут ограничить оказание консульских и банковских услуг

Все мужчины должны получить карту военного учета

Не будут предоставляться консульские услуги

Между тем, немецкие СМИ сообщают, что Германия не будет способствовать мобилизации в ряды ВСУ мужчин из Украины, которые сейчас находятся в стране как переселенцы. Такое заявление сделал министр юстиции Марко Бушман.

С 17 до 20 лет будет допризывная подготовка

Народная депутат от «Слуги народа» и заместитель председателя комитета по вопросам обороны и разведки Марьяна Безугла в своих соцсетях написала, что в законопроект добавлена ​​возможность мобилизации заключенных и судимых. Распределение в подразделение – с согласия командира. Также разрабатывается вариант подразделений из тех, кто отказывается выполнять задания в составе обычного линейного батальона, например. Эти подразделения могут выполнять особые задачи от боевых до инженерных и т.п.

Находящиеся за рубежом украинские мужчины призывного возраста должны будут пройти «идентификацию» в ТЦК. Если они этого не сделают, могут остаться без консульских услуг. Все это нововведения, которые готовят украинские парламентарии в новом законопроекте о мобилизации.Детали по наработкам в эфире программы Радио Свобода раскрыл народный депутат от «Батькивщины», член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко.– Хочу вам напомнить, что любой закон проходит через парламент. Это означает, что без парламента, без комитета национальной безопасности невозможно принять закон, никакая инициатива, ну это физически, она должна проходить голосование в комитете, а затем голосование в зале. Поэтому, конечно, мы причастны к разработке этого закона. Мы уже несколько раз встречались в закрытом режиме с Министерством обороны, с Генеральным штабом для того, чтобы проговорить основные акценты. Я вам скажу больше, пресс-конференция президента была вечером, а мы голосовали на комитете, когда не поддержали предложение, не буду говорить кого о том, чтобы мобилизовать женщин. Так что это и позиция в том числе комитета, и не только позиция президента – это первое.Второе – мы будем вводить такой себе военный учет, то есть все мужчины должны получить, скажем, карточку военного учета и должны пройти, скажем так, переидентификацию в ТЦК. То ли это народный депутат, то ли это чиновник, то ли это любое другое «бронированное» лицо. То есть в этом учете будет записано, что там годится то-то и то-то, но он «забронирован». Он – народный депутат, он – городской голова, он, я не знаю, работает на предприятии оборонного производства, то есть имеет «бронь» и так далее. Все остальные будут группироваться, скажем, в количестве и дальше будут выделяться те, которые при необходимости Генерального штаба должны быть мобилизованными. Цифры вам тоже не стану называть.Это значит, если человек за границей, например, он должен пройти тоже эту идентификацию, а если он не пройдет, значит, будут последствия. Одним из последствий, например, может быть – не будут предоставляться консульские услуги, то есть если просроченный паспорт никто нового не предоставит. Он не сможет получать консульские услуги в виде доверенности, потому что многие делают доверенности на суды в Украине, чтобы либо продать имущество, либо как-нибудь подарить и тому подобное. Это тоже не может быть сделано.Следующее – банк. Банк запросит тоже новую идентификацию, но в этой идентификации должен быть этот вид, непосредственно этот военный учет. Это означает, что могут отключиться даже банковские карты.То есть физически тот человек, который находится за границей, он должен пройти эту идентификацию. Если у него все в порядке, он уехал за границу по определенным документам. Вы же видите, кстати, Генеральный штаб просит убрать из демобилизации людей, точнее, убрать тех, кто не подлежит мобилизации, людей со второй группой инвалидности.То есть фактически, если ты уехал с третьей группой или со второй, то, согласно новому (будущему – ред.) закону, все равно ты проходишь военный учет, но уже ты будешь тем человеком, который, возможно, будет мобилизован.– Скажем так, это не может быть только комитетом, министерством или Генеральным штабом. Это комплексный законопроект, разрабатываемый и депутатами, и Министерством обороны, и целой командой Генерального штаба вместе.– Я думаю, что это будет январь месяц. В январе, буквально в первые дни, когда будет заседать парламент, этот законопроект будет как проект представлен в парламенте.И поверьте, еще будут обсуждения в парламенте, еще будет обсуждение с депутатами, с разными фракциями и так далее. Поэтому я сейчас только говорю, что только разрабатывается. И вот, скажем так, эти инсайды, о которых я говорю, что люди за границей так же, как и украинцы здесь, в Украине, украинцы за границей должны те же проходить процедуры. То есть идентификацию нужно будет пройти. И если ты пройдешь, и ты будешь в перечне подлежащих мобилизации и так далее, ты, конечно, получаешь повестку. Это обычный процесс. А дальше это уже твой выбор. Либо ты возвращаешься назад, либо ты остаешься там, и это уже будет нарушение закона Украины.Кстати, для детей вы знаете, что президент так пока и не подписал, подписанный парламентом закон уменьшения возраста до 25 лет. То есть, с 17 до 20 будет вводиться обязательное такое обучение. Это будет закон, такая допризывная подготовка. То есть, ты должен пройти определенные курсы стрельбы, определенные курсы физической подготовки, определенные курсы определенной теории и так далее.– Ну, смотрите, я не хочу сейчас разглашать, где это будет, как это будет. Это будет полностью, скажем, в зоне ответственности Министерства обороны. И не факт, что это будет при учебных заведениях, может быть, это будет и при воинских частях. Но я не хочу сейчас об этом говорить, я хочу сказать, что дети будут проходить обучение. Просто нужно будет проходить обучение, чтобы вы четко понимали, что когда будет 25 или 27 лет, мы готовим человека, что он будет с дознаниями, с теориями, будет знать не только, как рыть окопы лопатами, а будет знать все виды оружия. Поэтому это важно, чтобы теория и практика, и стрелять умели. Такие нововведения тоже мы планируем.– Кстати, это не ее инициатива. Я знаю, кто из членов комитета это предложил, и я фактически поддержал эту инициативу. Да, по решению командира или по решению руководящего определенного органа, я не знаю, как оно будет дальше составляться внутренними документами Министерства обороны, он может пересмотреть, например, биографию, что человек сделал, он может пересмотреть, с ним лично поговорить, увидеть психологическое состояние человека. Если он увидит, что он действительно может защищать, он – патриот и может защищать границы, он может его пригласить в ряды Вооруженных сил Украины.Какие дальше будут технические моменты, если он должен отсидеть еще 8 лет, я так думаю, что это может быть на 8 лет контракт с Вооруженными силами. Я не могу комментировать подзаконные акты, но это будет по усмотрению соответствующего командира, который будет определен Министерством обороны, будь то бригады, командира сухопутки, или территориальной обороны и так далее. Это будет определено внутренними документами.– Смотрите, выписывать повестки по фамилиям будут ТЦК. Доставляться они могут разными методами. Например, через того же сельского голову. Но по фамилии Иванов, проживающий соответственно в ОТГ, выписывать будет ТЦК. Но затем в качестве почтальона могут быть задействованы различные органы, в том числе и электронные средства доставки соответствующей повестки.Ранее сообщалось, что министр обороны Украины Рустем Умеров хочет в следующем году призывать на военную службу мужчин, живущих за границей. Об этом он сказал в интервью изданиям WELT TV, Bild и Politico.В свою очередь в комментарии изданию «Бабель» начальник управления прессы и информации Минобороны Илларион Павлюк объяснил, что министр Умеров говорил журналистам о рекрутинге и необходимости донести до украинцев за границей, как важно им присоединиться к войску. По его словам, никаких обсуждений механизмов призыва в ряды ВСУ из-за границы в повестке дня нет.22 ноября глава фракции «Слуга народа» и член оборонного комитета Давид Арахамия во время выступления в эфире телемарафона заявил, что парламент до нового года может принять новый законопроект, регулирующий отдельные вопросы мобилизации и демобилизации.