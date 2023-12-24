Правила мобилизации могут изменить: все, что известно о новом законопроекте

Марианна Безугла продолжает свою риторику мобилизации по-новому. О громких изменениях в законопроекте рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Панченко.

На фронт с 25 лет "ограниченно пригодных" больше не будет, но новобранцы обязательно должны пройти подготовку на полигонах. Марьяна Безуглая снова "порадовала" новостями о мобилизационном законопроекте. В этот раз нормы, регулирующие мобилизационные процессы в Украине, нардепка изложила с учетом замечаний от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Более того, есть шанс, что скандальный документ могут зарегистрировать уже до конца года.

Обновленный законопроект

Нардепка Марьяна Безуглая обнародовала обновленную версию законопроекта о мобилизации.



Информация получилась много, поэтому сразу переходим к обновленным пунктам многострадального документа. Первое, что бросается в глаза — это фраза "призывной возраст по мобилизации — 25 лет".

Эта норма не давала покоя обществу уже давно. Говорили о ней и депутаты, и высокопоставленные должностные лица, и военные. И вот она появилась в документе. Но подпишет ли его президент? Конкретики до сих пор нет.





Что изменится?

Особого внимания заслуживает норма народных избранников. Так и не повезло экснардепам. Им отсрочка не светит. А вот если вас изберут народным депутатом, это уже основание для увольнения с военной службы.

Далее. Отсрочка, но не основание для увольнения. Эти нововведения коснутся соискателей, которым меньше или исполнилось 30 лет. Всем старше 30 лет — "велкам" в армию. И не забывайте, что у вас уже должен быть определенный образовательный бэкграунд. Например, вы имеете степень бакалавра, но хотите получить степень магистра.

Также только на отсрочку могут рассчитывать все ученые с ученым званием и все преподаватели, работающие на полную ставку. В документе появились новые критерии для бронирования в государственных органах (от 25 до 50%). Немного понервничать придется и тем, кто уже имеет бронь. Кабинет Министров пересмотрит эти списки. И тут уж как повезет.

Далее Безугла ставит знак равный между отсрочкой и правом на увольнение. Здесь можно выделить норму в отношении лиц с инвалидностью I и II группы. ІІ группу пока покидают. Увидим, что будет в финальной версии. Если двое военнослужащих имеют ребенка, то только один из родителей имеет отсрочку и право на увольнение (мужчина или женщина). То есть если женщина решает пойти на военную службу, то мужчина таким образом может получить отсрочку.

Важные нормы мобилизации

Наконец в документе появились предложения по наиболее болезненным мобилизационным и демобилизационным вопросам. Полностью убирается возможность отправить человека неподготовленным на фронт. И здесь возникает вопрос, а что делать, если ты не проходишь этап подготовки? Безугла отмечает, что такое лицо будут увольнять. Причем без дополнительных расходов для государства.

К сожалению, убирается категория "ограниченно пригодный". Остаются только пригодные и непригодные. Поэтому готовьтесь к повторному прохождению ВЛК. Также остается и скандальный пункт о возможности прохождения военной службы осужденными.

Отпуск для военных

Порелаксовать военным разрешат один раз в год в течение 30 дней. Причем поделить на части такой отпуск вы не сможете. Более того, дается она три раза за 36 месяцев мобилизации. Чуть больше смогут отдохнуть находившиеся в плену военные — 90 дней без разделения на части. И эта норма касается только тех, кто продолжает служить. Освободившиеся срочники могут спокойно отдыхать 6 месяцев. Их не вправе призвать. Также лица, которые были мобилизованы и уволены (кроме срочников) не подлежат мобилизации в течение 2-х лет после увольнения. Люди такими нововведениями недовольны.



Скриншот



Скриншот

Мобилизация женщин

Женщины могут спокойно жить и не беспокоиться, что их будут заставлять служить. Это они могут сделать только по своему желанию. Такое же правило будет действовать и для лиц, освобожденных из плена. А вот уволиться из армии военнослужащие смогут только, если прослужили во время действия военного положения целых три года. И в этих пунктах возникают вопросы у общества.

Мобилизация мужчин за границей

В сообщении Безуглой появляется и пункт о военном учете за границей. Но он будет определяться Кабинетом Министров Украины. Хотя уже появилась информация, что правительства европейских стран не будут заставлять украинских мужчин, которые сейчас находятся не в Украине, присоединяться к ВСУ.

В частности, соответствующее заявление сделал министр юстиции Германии Марко Бушман, сообщает "РБК-Украина" : "Заставлять людей выполнять военную службу или проходить военную службу против их воли — это не наш случай".

По его словам, если власти Украины захотят призвать в армию мужчин, покинувших страну, это не будет иметь практических последствий для живущих в Германии украинцев.

"Для меня невозможно представить, как мы можем принуждать людей из других стран служить с оружием в руках, учитывая, что согласно нашей конституции граждане Германии не обязаны этого делать против их воли", — отметил Марко Бушман.

"Кроткая" мобилизация продолжается

А вот в Украине "кроткая" мобилизация никуда не девается. Варианты вручения повесток поражают. Представители территориальных центров могут сделать это непосредственно на территории ТЦК.

Постучать к вам в дверь и вручить повестку по месту жительства могут представители восккоматов и полицейские. Хотя, как видим, они это делают и сейчас. Не скроетесь вы и на работе и в общественном месте. Там вас также могут поздравить с приглашением на службу, вручив соответствующий документ.

Видео: мобилизация по новому