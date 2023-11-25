Мобилизация зимой 2023: кому будут вручать повестки с 1 декабря и есть ли изменения

В Украине продлено военное положение и общая мобилизация до 14 февраля 2024 года. Соответственно это означает, что военнообязанные мужчины и дальше будут получать повестки и могут быть призваны в ряды ВСУ, при отсутствии серьезных проблем со здоровьем или права на отсрочку.

Кто из украинских военнообязанных мужчин будет получать повестки с 1 декабря, кого могут мобилизовать и есть ли какие-то важные изменения зимнего призыва 2023 года, рассказываем далее в материале.

Какие виды повесток существуют в Украине

Сейчас в нашем государстве действуют три вида повесток, а именно:

Повестка для уточнения данных — вручается для уточнения и обновления информации о составе семьи, состоянии здоровья, местах работы военнообязанных и т.д. (ее сотрудники ТЦК и СП имеют право вручить в любом месте). Военнообязанному вручают заполненную повестку согласно постановлению КМУ №1487, где указывается ее номер, дата и его личные данные. Повестка на прохождение ВВК — вручают за подписью начальника ТЦК. Она обязывает пройти медицинское обследование. К повестке прилагается карта обследования и медицинского осмотра военнообязанного. После медкомиссии на этой карточке будет указан вывод военно-врачебной комиссии о пригодности, непригодности или ограниченной пригодности к военной службе Мобилизационное распоряжение, или "боевая повестка" — вручается военнообязанному после прохождения медкомиссии, если он признан годным или ограниченно годным к прохождению военной службы.

Повестка военнообязанному украинцу. Фото: google.com

Как должна быть оформлена повестка

Повестка обязательно должна содержать следующую информацию:

название "ПОВЕСТКА";

ФИО военнообязанного;

адрес места регистрации или места фактического проживания военнообязанного;

номер повестки;

номер и дату распоряжения ТЦК и СП о необходимости явки военнообязанного;

дату, время и адрес ТЦК и СП для явки;

наименование должности и инициалы (инициал собственного имени) и фамилия руководителя ТЦК и СП, выдавшего повестку;

подпись руководителя ТЦК и СП, выдавшего повестку;

дату выдачи повестки;

мокрую печать ТЦК и СП, должностное лицо которое выдало повестку.

Повестка в 2023 году. Фото: kmu.gov.ua

Кто имеет право вручать повестки

Повестку необязательно должен вручать представитель ТЦК и СП. Она может быть вручена и другими должностными лицами, предусмотренными законодательством.

Так, повестку могут вручать:

должностные лица районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК);

соответствующие органы местного самоуправления;

руководители (председатели) государственных органов;

руководители органов местного самоуправления;

руководители ЖЭКа, ОСМД;

работодатели, руководители предприятий, учреждений, организаций, в том числе учебных заведений, независимо от подчинения и формы собственности своим работникам и студентам.

Повестка военнообязанному украинцу. Фото: google.com

Кому из украинских мужчин ждать повестки с 1 декабря

Во время всеобщей мобилизации вручить повестку могут всем военнообязанным мужчинам от 18 до 60 лет. Сделать это могут в любом общественном месте, на улице, блокпосте, по месту жительства или на работе.

Важно, что граждане имеют право проверять документы уполномоченных лиц, собирающихся вручить повестку. Это должно быть распоряжение начальника ТЦК и документы, доказывающие работу в ТЦК или органах местного самоуправления.

Следует помнить, что повестка не всегда означает, что человека сразу мобилизуют, отправят на учения или на фронт. Это в первую очередь делается, чтобы уточнить военно-учетные данные.

После обязательной процедуры должна быть военно-врачебная комиссия. И только после заключения ВВК о пригодности или ограниченной пригодности и отсутствии оснований для отсрочки военнообязанному могут вручить боевую повестку, означающую мобилизацию в армию.

Военнообязанные мужчины в военкомате. Фото: УНИАН

Кого из украинцев могут мобилизовать с 1 декабря

Как правило, в военкоматах предпочитают призыв лиц, имеющих военный и боевой опыт. Неслужившие мужчины проходят обязательное обучение перед тем, как попасть на фронт.

Первоначально мобилизуют следующие категории мужчин:

пригодные по состоянию здоровья от 27 до 60 лет с опытом военной службы;

пригодные по состоянию здоровья от 27 до 60 лет без опыта военной службы;

ограниченно пригодные по состоянию здоровья во время военного положения в возрасте от 27 до 60 лет с и без опыта военной службы;

мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, если они проходили срочную службу и/или проходят военную службу в запасе или резерве;

снятые и исключенные из военного учета мужчины в возрасте от 18 до 60 лет (владельцы "белого билета"), признаны пригодными или ограниченно пригодными по состоянию здоровья во время военного положения решением ВВК, которые не совершали тяжкое преступление;

женщины, которые несли военную службу, ранее могут быть мобилизованы, если они стоят на военном учете и пригодны по состоянию здоровья во время военного положения.

Украинские военнослужащие ВСУ. Фото: УНИАН

По собственному желанию подписать контракт с ВСУ могут:

женщины пригодные по состоянию здоровья;

мужчины и женщины, имеющие право на отсрочку по инвалидности или по семейным обстоятельствам (должны проходить службу по месту жительства);

призывники в возрасте от 18 до 27 лет, не проходившие срочную службу;

граждане другой страны, желающие защищать Украину.

Ранее мы писали, что народные депутаты готовят новый документ, которым хотят предоставить право на отсрочку еще одной категории украинцев.