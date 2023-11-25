Мобилизация зимой 2023: кому будут вручать повестки с 1 декабря и есть ли изменения

В Украине продлено военное положение и общая мобилизация до 14 февраля 2024 года. Соответственно это означает, что военнообязанные мужчины и дальше будут получать повестки и могут быть призваны в ряды ВСУ, при отсутствии серьезных проблем со здоровьем или права на отсрочку.
Кто из украинских военнообязанных мужчин будет получать повестки с 1 декабря, кого могут мобилизовать и есть ли какие-то важные изменения зимнего призыва 2023 года, рассказываем далее в материале.
Какие виды повесток существуют в Украине
Сейчас в нашем государстве действуют три вида повесток, а именно:
Повестка для уточнения данных — вручается для уточнения и обновления информации о составе семьи, состоянии здоровья, местах работы военнообязанных и т.д. (ее сотрудники ТЦК и СП имеют право вручить в любом месте). Военнообязанному вручают заполненную повестку согласно постановлению КМУ №1487, где указывается ее номер, дата и его личные данные.
Повестка на прохождение ВВК — вручают за подписью начальника ТЦК. Она обязывает пройти медицинское обследование. К повестке прилагается карта обследования и медицинского осмотра военнообязанного. После медкомиссии на этой карточке будет указан вывод военно-врачебной комиссии о пригодности, непригодности или ограниченной пригодности к военной службе
Мобилизационное распоряжение, или "боевая повестка" — вручается военнообязанному после прохождения медкомиссии, если он признан годным или ограниченно годным к прохождению военной службы.
Как должна быть оформлена повестка
Повестка обязательно должна содержать следующую информацию:
название "ПОВЕСТКА";
ФИО военнообязанного;
адрес места регистрации или места фактического проживания военнообязанного;
номер повестки;
номер и дату распоряжения ТЦК и СП о необходимости явки военнообязанного;
дату, время и адрес ТЦК и СП для явки;
наименование должности и инициалы (инициал собственного имени) и фамилия руководителя ТЦК и СП, выдавшего повестку;
подпись руководителя ТЦК и СП, выдавшего повестку;
дату выдачи повестки;
мокрую печать ТЦК и СП, должностное лицо которое выдало повестку.
Кто имеет право вручать повестки
Повестку необязательно должен вручать представитель ТЦК и СП. Она может быть вручена и другими должностными лицами, предусмотренными законодательством.
Так, повестку могут вручать:
должностные лица районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК);
соответствующие органы местного самоуправления;
руководители (председатели) государственных органов;
руководители органов местного самоуправления;
руководители ЖЭКа, ОСМД;
работодатели, руководители предприятий, учреждений, организаций, в том числе учебных заведений, независимо от подчинения и формы собственности своим работникам и студентам.
Кому из украинских мужчин ждать повестки с 1 декабря
Во время всеобщей мобилизации вручить повестку могут всем военнообязанным мужчинам от 18 до 60 лет. Сделать это могут в любом общественном месте, на улице, блокпосте, по месту жительства или на работе.
Важно, что граждане имеют право проверять документы уполномоченных лиц, собирающихся вручить повестку. Это должно быть распоряжение начальника ТЦК и документы, доказывающие работу в ТЦК или органах местного самоуправления.
Следует помнить, что повестка не всегда означает, что человека сразу мобилизуют, отправят на учения или на фронт. Это в первую очередь делается, чтобы уточнить военно-учетные данные.
После обязательной процедуры должна быть военно-врачебная комиссия. И только после заключения ВВК о пригодности или ограниченной пригодности и отсутствии оснований для отсрочки военнообязанному могут вручить боевую повестку, означающую мобилизацию в армию.
Кого из украинцев могут мобилизовать с 1 декабря
Как правило, в военкоматах предпочитают призыв лиц, имеющих военный и боевой опыт. Неслужившие мужчины проходят обязательное обучение перед тем, как попасть на фронт.
Первоначально мобилизуют следующие категории мужчин:
пригодные по состоянию здоровья от 27 до 60 лет с опытом военной службы;
пригодные по состоянию здоровья от 27 до 60 лет без опыта военной службы;
ограниченно пригодные по состоянию здоровья во время военного положения в возрасте от 27 до 60 лет с и без опыта военной службы;
мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, если они проходили срочную службу и/или проходят военную службу в запасе или резерве;
снятые и исключенные из военного учета мужчины в возрасте от 18 до 60 лет (владельцы "белого билета"), признаны пригодными или ограниченно пригодными по состоянию здоровья во время военного положения решением ВВК, которые не совершали тяжкое преступление;
женщины, которые несли военную службу, ранее могут быть мобилизованы, если они стоят на военном учете и пригодны по состоянию здоровья во время военного положения.
По собственному желанию подписать контракт с ВСУ могут:
женщины пригодные по состоянию здоровья;
мужчины и женщины, имеющие право на отсрочку по инвалидности или по семейным обстоятельствам (должны проходить службу по месту жительства);
призывники в возрасте от 18 до 27 лет, не проходившие срочную службу;
граждане другой страны, желающие защищать Украину.
Ранее мы писали, что народные депутаты готовят новый документ, которым хотят предоставить право на отсрочку еще одной категории украинцев.