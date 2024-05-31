Хто з українців за кордоном має особисто стати на облік у ТЦК. Пояснюємо нюанси нової постанови Кабміну

Кабінет міністрів зобов’язав деяких українців за кордоном повернутися й стати на військовий облік у ТЦК. Згідно з постановою № 563, дедлайн виконання такої вказівки — 16 червня.

Ці нововведення стосуються лише тих громадян, які раніше знялися з обліку саме для виїзду з країни й пройшли всю необхідну процедуру, включно з візитом до ТЦК, пояснює юрист адвокатського обʼєднання Paradigm Іван Щеглаков.

За його словами, постанова зачепить обмаль людей. В інших військовозобовʼязаних українців за кордоном обовʼязки не змінилися — вони мають оновити свої персональні дані до 16 липня.

Що змінює постанова і кого стосується

«Громадяни України, які були зняті з військового обліку у зв’язку з вибуттям за межі України на строк більше трьох місяців, зобов’язані протягом 30 днів з дня набрання чинності постанови № 563 (тобто з 16 травня — ред.) стати на військовий облік шляхом особистого прибуття до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ, відповідних підрозділів розвідувальних органів за їх вибором», — йдеться в пункті 19.

Нюанси зняття з обліку через виїзд за кордон

Раніше однією з підстав для зняття з військового обліку був переїзд за кордон. Тепер її прибрали, тому і з’явилась нова норма в постанові Кабміну, пояснює Іван Щеглаков. До цього знятися з обліку для переїзду за кордон можна було після особистого візиту до ТЦК з документами, що підтверджують право на виїзд.

Додамо, що виїзд за кордон не завжди передбачав зняття з обліку. Насамперед це стосувалося випадків, коли людина змінювала ПМЖ (постійне місце проживання).

«Раніше була певна процедура оформлення виїзду на ПМЖ. Так громадянин міг проінформувати Україну, що більше тут не живе, щоб до нього не було питань від військкоматів, податкових органів тощо. Цей процес передбачав кілька кроків: подання податкової декларації, зняття з місця реєстрації, зняття з обліку в ТЦК, також необхідно були стати на консульський облік в новій країні», — пояснює Іван Щеглаков.



Водночас ця процедура не була обов’язковою. Якщо громадянин виїхав і не пройшов її, то не ніс жодної відповідальності й не сплачував штрафів. Однак був ризик, що до нього в майбутньому можуть бути претензії від податкової чи військкомату.

«Але це взагалі нікого не хвилювало. Серед наших клієнтів є чимало тих, хто виїхав за кордон під час війни або й раніше. Жоден із них цю процедуру не проходив, бо вона складна, бюрократична та й великого сенсу в ній не було», — додає юрист.



Він додає, що нова постанова стосується лише тих, хто пройшов цю процедуру і тепер зобовʼязаний виконати розпорядження Кабміну. Таких українців, імовірно, є небагато.

«Ще цікавий нюанс: виїзд на ПМЖ передбачав зняття з місця реєстрації й обліку в ТЦК. А тепер цих людей зобовʼязують з’явитися і стати на облік. Відкрите питання: в яке саме місто вони повинні поїхати і в який ТЦК звернутися, якщо вони не стоять на реєстрації?», — каже Іван Щеглаков.

Якою може бути відповідальність за порушення

9 травня Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 10379, який суттєво збільшив розмір штрафів під час воєнного стану. За порушення правил військового обліку (неявку до ТЦК, несвоєчасне оновлення даних тощо) доведеться сплатити від 17 000 до 25 500 гривень. Документ підписав президент, нововведення почали діяти з 19 травня.

Чи щось ще змінилося для українців за кордоном

Військовозобовʼязаних українців, які виїхали за кордон і не проходили описану вище процедуру, постанова не стосується. Однак вони, згідно з законом про мобілізацію, мають оновити свої персональні дані до 16 липня. Зробити це можна через електронний кабінет військовозобов’язаного (застосунок Резерв+).

«Якщо вони цього не зроблять, то не зможуть отримувати консульські послуги. Тобто внутрішній чи закордонний паспорт можна буде змінити, лише якщо є оновлені військово-облікові документи», — зазначає юрист.



Нещодавно у МЗС офіційно повідомили, що консульські послуги надаватимуть лише тим військовозобовʼязаним українцям, які мають військово-обліковий документи у паперовому або електронному вигляді.