Снятых с воинского учета мужчин могут мобилизовать. Куда обращаться в случае отказа?

В Украине повестки вручают для уточнения актуальных данных и постановки на воинский учет военнообязанных. Многие мужчины могут быть сняты с воинского учета. Законом предусмотрены сроки, когда надо становиться на воинский учет после снятия.

Всеобщая мобилизация и военное положение в Украине продолжаются с 24 февраля 2022 года. Все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и могут быть мобилизованы, если они пригодны по состоянию здоровья выполнять задачи. Мобилизации подлежат также военнообязанные, снятые с воинского учета.

Используются два разных термина — снятие с воинского учета и исключение. Исключение относится к тем случаям, когда человек непригоден к службе, и его не будут возвращать или мобилизовать. Снятие с воинского учета — временное и предусматривает возвращение на учет через предусмотренный законом период. Если мужчины самостоятельно не становятся на учет после снятия, то несут ответственность по закону.

Кого снимают с воинского учета

С воинского учета могут снимать призывников, военнообязанных и резервистов. После окончания срока обстоятельств, по которым они были сняты с учета, они снова самостоятельно возвращаются на воинский учет, согласно закону. На снятие с учета имеют право мужчины:

Снятие c воинского учета призывников

выбывающих в другую местность (административно-территориальную единицу) Украины к новому месту жительства;

выбывающих на срок более трех месяцев за пределы Украины;

которые взяты согласно решениям комиссии по вопросам приписки или призывной комиссии на учет военнообязанных;

которые получили воинские звания офицерского состава после прохождения военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса;

которые прекратили альтернативную (невоенную) службу в случае окончания срока ее прохождения или досрочно в соответствии с законодательством;

которые выполнили обязанности службы в военном резерве в течение сроков первого и второго контрактов;

Снятие c воинского учета военнообязанных

которые выбывают в другую местность (административно-территориальную единицу) Украины к новому месту жительства;

которые приняты на службу в Национальную полицию Украины, Службу судебной охраны, Государственное бюро расследований, Бюро экономической безопасности Украины, органы и подразделения гражданской защиты, Государственную уголовно-исполнительную службу Украины;

выбывших на срок более трех месяцев за пределы Украины;

в других случаях — по решению Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины;

Снятие c воинского учета резервистов

выбывающих в другую местность (административно-территориальную единицу) Украины на новое место жительства;

принятые на службу в Национальную полицию Украины, Государственное бюро расследований, налоговую милицию, органы и подразделения гражданской защиты, Государственную уголовно-исполнительную службу Украины;

которые выбыли на срок более трех месяцев за пределы Украины;

которые уволены со службы в военном резерве и не достигли предельного возраста пребывания в запасе;

в других случаях — по решению Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины.

Также, с воинского учета снимаются мужчины, которые ранее были осуждены к лишению свободы, ограничению свободы, аресту или исправительным работам за совершение уголовного проступка, нетяжкого преступления, в том числе с освобождением от отбывания наказания. После отбытия наказания они снова становятся на учет.

Изменение места жительства и снятие с учета

Призывники, военнообязанные и резервисты по прибытии к новому месту жительства обязаны в семидневный срок стать на воинский учет и не ранее чем за три дня до выбытия с места жительства сняться с указанного учета.

Органы регистрации места жительства или пребывания лиц (кроме случаев, предусмотренных Кабинетом Министров Украины) могут менять место регистрации мужчин только после того, как получат подтверждение о снятии с воинского учета или о пребывании на воинском учете по месту жительства. В случае внесения мужчинами данных в электронной форме средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг — по декларации о месте жительства.

Мужчины, которые снялись с воинского учета в ТЦК для отбытия за границу более трех месяцев, обязаны стать на воинский учет в дипломатических учреждениях по месту жительства в семидневный срок с даты прибытия на место жительства за границей.

Снятие с воинского учета — документы

Для снятия с воинского учета, военнообязанные, призывники или резервисты должны собрать следующие документы и лично явиться в ТЦК с заявлением:

1) Заявление;

2) Паспорт гражданина Украины;

3) Военный билет или временное удостоверение военнообязанного;

4) Для военнообязанных, выбывших на срок более трех месяцев за пределы Украины, — документы, подтверждающие выезд военнообязанного за границу;

5) В случае декларирования места жительства лица по декларации о месте жительства, представленной в электронной форме средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг, снятие с воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов осуществляется соответствующими ТЦК на основании сведений о них в электронной форме, направленных органами регистрации через Единую информационную систему Министерства внутренних дел Украины в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.



ТЦК снимает с воинского учета в течение одного рабочего дня. Призывники и военнообязанные обязаны не ранее чем за три дня до выбытия с места жительства сняться с воинского учета.

Снятие с воинского учета — куда обращаться в случае отказа

Основания для отказа могут быть такими:

отсутствует заявление;

представление не в полном объеме установленного перечня документов;

представление документов, содержащих недостоверные сведения;



Жалобу может подавать сам мужчина и его представитель. Если в ТЦК не принимают документы, несмотря на то, что с ними все в порядке, можно отправить их рекомендательным письмом с описью.

В случае отказа в снятии с воинского учета, мужчины или их представители должны обращаться в суд.