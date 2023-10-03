Непригоден к военной службе: статьи и болезни которые означают исключение с учета по приказу № 490

В Украине с 25 августа 2023 года действуют изменения в Положение о ВВК и обновленное Расписание болезней с рекомендациями, которым руководствуются военно-врачебные комиссии при обследовании военных и военнообязанных. Изменились списки состояний здоровья, которые означают пригодность и непригодность во время военного положения.

В Украине всеобщая мобилизация и военное положение продолжаются с 24 февраля 2022 года. Правительство и Верховная Рада во время военного положения вносят изменения в правила и законы, касающиеся мобилизационных процессов. В частности, было обновлено законодательство о работе ВВК и особенностей прохождения комиссии а также проводится цифровизация системы.

В конце августа 2023 года Приказом Минобороны № 490 внесены изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины, которые касаются не только расписания болезней, но и проведения ВВК и определения по отдельным статьям.

После изменений, было уточнено, какие именно болезни означают непригодность к военной службе с исключением с воинского учета и какие состояния и диагнозы означают временную непригодность. Также, изменился список болезней, при которых ВВК признает годным к военной службе.



Какие болезни означают непригодность, а какие пригодность к военной службе во время военного положения?

Кого признают годными по приказу № 490

Положение предусматривает, что в военное время по статьям (пунктам статей) Расписания болезней, предусматривающих индивидуальную оценку пригодности или ограниченную пригодность к военной службе лиц, прошедших медицинский осмотр по графам II, III, ВВК принимает постановление «годен к военной службе». До изменений, исключения касались отдельных статей, однако теперь они отменены. Статьи по которым теперь также могут мобилизовать:

2-в — клинически вылеченный туберкулез;

4-в — вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций;

5-в — бессимптомный ВИЧ;

13-в — болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций;

14-в — легкие кратковременные болезненные проявления расстройств психики;

17-в — невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства (фобии, тревожные, обсессивно-компульсивные, адаптационные, соматофортные и другие невротические расстройства, неврастения, реакции на тяжелый стресс) при умеренно выраженных, краткосрочных проявлениях;

21-в — медленно прогрессирующие болезни центральной нервной системы;

22-в — эпизодические и пароксизмальные расстройства.

Кого признают временно непригодным по приказу № 490

После принятия Приказа № 490 и соответствующих изменений, постановление «Непригоден к военной службе с переосвидетельствованием через 6−12 месяцев» принимается в случаях, когда для восстановления годности (ограниченной годности) к военной службе необходим срок от 6 до 12 календарных месяцев. На военное время это касается таких статей Расписания болезней:

7 — Состояния после перенесенных острых, обострения хронических инфекционных и паразитарных болезней или хирургического лечения;

11 — Состояния после хирургического лечения, проведения цитостатической или лучевой терапии по поводу новообразований;

12-г — Болезни крови и кроветворных органов и отдельные нарушения с привлечением иммунного механизма (D50-D89), их последствия. Состояния после перенесенных острых болезней крови, кроветворных органов и отдельных нарушений с привлечением иммунного механизма или хирургического лечения;

13-д — Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (Е00- Е90), их последствия. Состояния после перенесенных острых заболеваний или хирургического лечения по поводу болезней эндокринной системы и приравненных состояний;

24 — Состояния после перенесенных острых болезней нервной системы или хирургического лечения;

32 — Состояния после перенесенных острых болезней глаза и придаточного аппарата или хирургического лечения;

37 — Состояния после перенесенных острых болезней уха и сосковидного отростка или хирургического лечения;

44 — Состояния после перенесенных острых, обострение хронических болезней системы кровообращения или хирургического лечения;

48 — Состояния после перенесенных острых, обострение хронических болезней органов дыхания или хирургического лечения;

56 — Состояния после перенесенных острых, обострение хронических болезней органов пищеварения, хирургического лечения;

59 — Состояния после перенесенных острых, обострение хронических болезней кожи и подкожной клетчатки, хирургического лечения (фурункул, фурункулез, карбункул, флегмона, абсцесс, импетиго, эктима, острая экзема, дерматиты, питириаз розовый, многоформная эритема, парапсориаз);

65 — Состояния после перенесенных острых, обострение хронических болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани, хирургического лечения;

72 — Состояния после перенесенных острых, обострение хронических болезней мочеполовой системы, хирургического лечения;

81 — Состояния после проведенного лечения по поводу травм, отравлений и некоторых других последствий действия внешних факторов.

Непригоден к военной службе — какие болезни дают право по приказу № 490

По новому Расписанию болезней список заболеваний, при наличии которых ВВК принимает решение о непригодности к военной службе изменен. По рекомендациям для комиссии ВВК к таким болезням относятся:

активный прогрессирующий туберкулез с распадом легочной ткани;

тяжелые формы вирусных гепатитов;

ВИЧ-болезнь, которая сопровождается инфекционными, паразитарными болезнями, злокачественными опухолями и пр;

некоторые онкологические болезни не в стадии ремиссии;

первичные (вторичные) при наличии отдаленных метастазов и невозможности радикального хирургического лечения новообразования;

тяжелые стадии и прогрессирующие заболевания крови и кроветворных органов со значительными нарушениями;

формы сердечно-сосудистых нарушений, которые не поддаются лечению со значительными нарушениями функций, язвами;

тяжелые расстройства питания, обмена веществ и нарушения эндокринной системы, тяжелые стадии диабета, болезни эндокринной железы, требующие больших ежедневных доз лекарств;

резко выраженные стойкие расстройства психики и поведения;

последние стадии и тяжелые формы неврологических болезней;

слепота, тяжелые заболевания сетчатки, роговицы глаза, выраженные анатомические изменения;

глухота, которая не поддается коррекции, некоторые заболевания уха;

стойкие, значительно выраженные нарушения в работе носоглотки с хроническими болезнями, которые не поддаются лечению;

резко выраженные, тяжелые нарушения системы пищеварения, тяжелые формы язвы, пищевод Барретта, цирроз, тяжелые состояния панкреатитов, которые не поддаются лечению;

тяжелая деформация и болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, отсутствие конечностей;

пороки развития, деформации и хромосомные нарушения;

последствия отравления, инфекционных, паразитарных болезней, которые не поддаются лечению.

Редактор: Александр Галаджий, NV