Кого в Украине могут вернуть на военный учет и принудительно мобилизовать

Снят и исключен из военного учета — в чем разница

снятие с военного учета;

исключение из военного учета.

Кого исключают из военного учета в Украине

С 24 февраля 2022 года в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет считаются военнообязанными, должны стоять на военном учете и могут быть мобилизованы в ряды ВСУ. Многие граждане по причинам, определенным законом, исключаются из военного учета. Однако в законодательстве постоянно происходят изменения и дополнения. Именно поэтому некоторые могут вернуть на учет и при необходимости быть призваны на военную службу.Об этом рассказал член Совета Комитета Ассоциации юристов Украины (АЮУ) по миграционному праву, юрист-волонтер Горячей линии АЮУ по вопросам, связанным с военной агрессией, ее последствиями и военным положением Владислав Зайцев.Для начала нужно разобраться в терминологии, ведь она в данном случае имеет принципиальное значение.Так, действующий Закон Украины "О воинской обязанности и службе" содержит два понятия:" означает, что человека "сняли" с одного места, но его могут "поставить" снова на другое. К примеру, согласно пп. 1 п. 2 ч. 5 ст. 37 вышеуказанного закона при смене места жительства человека снимают с военного учета. Однако она должна стать на военный учет на новом месте. Таким образом, лицо не теряет статус военнообязанного.В то же время исключение из военного учета означает освобождение от статуса военнообязанного, призывника или резервиста. Такого гражданина не вправе мобилизовать.

Следующие категории украинцев могут быть сняты с военного учета:

призванные или принятые на военную службу;

признаны ВВК непригодными к военной службе по состоянию здоровья с исключением из военного учета;

проходящие военную службу (обучение) в высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высших учебных заведений;

осужденные к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления;

осужденные за преступление на время отбывания наказания в местах лишения свободы;

те, кто достиг предельного возраста пребывания в запасе;

военнослужащие или умершие военнообязанные;

те, кто отказался от украинского гражданства и покинул Украину.



Стоит отметить, что те мужчины, которых по состоянию здоровья признали непригодными к военной службе, снова могут встать на учет, если пройдут переобследования в ВВК выше по подчинению, чем вынесшая решение о непригодности. В случае смены решения комиссии на "пригодный" или "ограниченно пригодный" этих мужчин можно будет мобилизовать.

Снятые с военного учета — как их возвращают

Снятые с военного учета призывники, военнообязанные и резервисты обязаны снова встать на учет после исчезновения обстоятельств, по которым произошло снятие.

Снимают с военного учета призывников:

выбывающих в другую местность (административно-территориальную единицу) Украины к новому месту жительства;

выбывающих на срок более трех месяцев за пределы Украины;

которые взяты согласно решениям комиссии по приписки или призывной комиссии на учет военнообязанных;

получившие воинские звания офицерского состава после прохождения военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса;

прекративших альтернативную (невоенную) службу в случае истечения срока ее прохождения или досрочно в соответствии с законодательством;

исполнившие обязанности службы в военном резерве в течение сроков первого и второго контрактов.

Снимают с военного учета военнообязанных:

выбывающих в другую местность (административно-территориальную единицу) Украины к новому месту жительства;

которые приняты на службу в Национальную полицию Украины, Службу судебной охраны, Государственное бюро расследований, Бюро экономической безопасности Украины, органы и подразделения гражданской защиты, Государственную уголовно-исполнительную службу Украины;

выбывших сроком более трех месяцев за пределы Украины;

в других случаях — по решению Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины.

Снимают с военного учета резервистов:

выбывающих в другую местность (административно-территориальную единицу) Украины на новое место жительства;

которые приняты на службу в Национальную полицию Украины, Государственное бюро расследований, налоговую милицию, органы и подразделения гражданской защиты, Государственную уголовно-исполнительную службу Украины;

выбывших на срок более трех месяцев за пределы Украины;

уволенные со службы в военном резерве и не достигшие предельного возраста пребывания в запасе;

в других случаях — по решению Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины.

Военно-учетные документы. Фото: google.com

Могут ли вручить повестку, если человек снят с военного учета

Владислав Зайцев пояснил, что законодательством не установлено, что лица, имеющие право вручать повестки, проверяют, стоит ли человек на учете, это лицо с инвалидностью и имеет ли отсрочку ― этим занимается ТЦК.

"Вручить повестку могут как снятому, так и исключенному из военного учета лицу. Дело в том, что при вручении повестки уполномоченные лица не устанавливают наличие или отсутствие факта отсрочки от призыва", — пояснил юрист.

Как предусмотрено ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и новыми правилами военного учета, утвержденными Постановлением № 1487, лицо, которому вручили повестку, обязано явиться по указанному адресу в указанное время, если не имеет уважительных причин не прийти, таким образом, исключенные и снятые с военного учета лица могут быть поставлены на учет.