Кому не треба йти до ТЦК, щоб оновити військово-облікові дані, – пояснив юрист

|ЖЖ » Новини » Люди і Суспільство » 2024 » Май » 8 » 17:13:21
За новим законом про мобілізацію, всі чоловіки віком від 18 до 60 років повинні прийти до ТЦК та СП, щоб оновити свої військово-облікові дані. Зробити це треба протягом 60 днів після набуття чинності новим законом (18 травня). Однак для певних категорій чоловіків є винятки.
Кому не треба йти до ТЦК за новим законом про мобілізацію.
Закон про мобілізацію набуде чинності вже 18 травня 2024 року. Після цієї дати всі громадяни України, які перебувають на військовому обліку, протягом 60 днів зобов’язані оновити свої особисті дані в ТЦК. Також це можна буде зробити в Центрі надання адміністративних послуг або через електронний кабінет військовозобов’язаного. Планується, що оновлення через ЦНАП має запрацювати від 17 травня, а електронний кабінет – від 17 червня.
Оновити свої військово-облікові дані від 18 травня повинні:
Як повідомив представник Генштабу ЗСУ полковник Юрій Глущенко, оновити свої військово-облікові дані повинні всі чоловіки віком від 18 до 60 років – незалежно від того, чи є особа придатною, обмежено придатною, непридатною до військової служби.
Глущенко також нагадав, що статус "обмежено придатний" був виключений з нового закону. Тож тепер громадянам надаватимуть лише статуси придатний або непридатний до військової служби.
"Ця інформація буде внесена до єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Це буде оновлена інформація, вона буде використана ТЦК для виконання заходів мобілізації", – пояснив представник Генштабу.
Як пояснив Глущенко, не потрібно йти до ТЦК для оновлення інформації громадянам віком від 18 до 60 років, які виключені з військового обліку. Цей факт має бути зазначений у відповідних державних реєстрах і військових квитках громадян.
Якщо у військово-обліковому документі чоловіка відсутня відмітка про виключення з військового обліку, то в працівників ТЦК можуть виникнути питання до такої особи для уточнення її статусу.
Якщо людина була виключена з військового обліку, але не має відповідного запису у військово-обліковому документі, треба звернутися до ТЦК для отримання цього запису.
Також чоловіки віком від 18 до 60 років, які після публікування закону про мобілізацію (17 квітня) вже оновили свої дані в ТЦК, не зобов’язані оновлювати інформацію знову після набуття чинності законом 18 травня.
За новим законом про мобілізацію, виключенню з військового обліку в ТЦК підлягають ті, хто:
"Якщо вас виключили з обліку, ваш військово-обліковий документ не вилучається і в нього вносяться дані про виключення з військового обліку. Якщо ви оновили свої дані до 18 травня (до набуття чинності законом), в будь-якому разі у нього виникає обов’язок оновити їх ще раз, навіть якщо не відбулося жодних змін", – пояснив у коментарі "РБК-Україна" адвокат і провідний юрисконсульт компанії Nota Group Антон Маринич.