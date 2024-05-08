Кому не треба йти до ТЦК, щоб оновити військово-облікові дані, – пояснив юрист

За новим законом про мобілізацію, всі чоловіки віком від 18 до 60 років повинні прийти до ТЦК та СП, щоб оновити свої військово-облікові дані. Зробити це треба протягом 60 днів після набуття чинності новим законом (18 травня). Однак для певних категорій чоловіків є винятки.

Кому не треба йти до ТЦК за новим законом про мобілізацію.

Кому треба оновити дані в ТЦК

Закон про мобілізацію набуде чинності вже 18 травня 2024 року. Після цієї дати всі громадяни України, які перебувають на військовому обліку, протягом 60 днів зобов’язані оновити свої особисті дані в ТЦК. Також це можна буде зробити в Центрі надання адміністративних послуг або через електронний кабінет військовозобов’язаного. Планується, що оновлення через ЦНАП має запрацювати від 17 травня, а електронний кабінет – від 17 червня.

Оновити свої військово-облікові дані від 18 травня повинні:

призовники віком 17-25 років, які мають посвідчення про приписку;

військовозобов’язані віком 25-60 років, які мають тимчасове посвідчення або військовий квиток;

жінки-медики та фармацевти, які перебувають на військовому обліку.



Як повідомив представник Генштабу ЗСУ полковник Юрій Глущенко, оновити свої військово-облікові дані повинні всі чоловіки віком від 18 до 60 років – незалежно від того, чи є особа придатною, обмежено придатною, непридатною до військової служби.

Глущенко також нагадав, що статус "обмежено придатний" був виключений з нового закону. Тож тепер громадянам надаватимуть лише статуси придатний або непридатний до військової служби.

"Ця інформація буде внесена до єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Це буде оновлена інформація, вона буде використана ТЦК для виконання заходів мобілізації", – пояснив представник Генштабу.

Кому не треба йти до ТЦК

Як пояснив Глущенко, не потрібно йти до ТЦК для оновлення інформації громадянам віком від 18 до 60 років, які виключені з військового обліку. Цей факт має бути зазначений у відповідних державних реєстрах і військових квитках громадян.

Якщо у військово-обліковому документі чоловіка відсутня відмітка про виключення з військового обліку, то в працівників ТЦК можуть виникнути питання до такої особи для уточнення її статусу.

Якщо людина була виключена з військового обліку, але не має відповідного запису у військово-обліковому документі, треба звернутися до ТЦК для отримання цього запису.

Також чоловіки віком від 18 до 60 років, які після публікування закону про мобілізацію (17 квітня) вже оновили свої дані в ТЦК, не зобов’язані оновлювати інформацію знову після набуття чинності законом 18 травня.

За що виключають з військового обліку

За новим законом про мобілізацію, виключенню з військового обліку в ТЦК підлягають ті, хто:

припинив громадянство України;

визнаний ВЛК непридатним до військової служби;

досяг граничного віку перебування в запасі (ті, кому понад 60 років).