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Главная » Новости » Война в Украине » 2022 » Июль » 7 » 21:59:52

Взятие женщин на воинский учет в Украине должно начаться 1 октября 2022 года

Вчера, 21:59:15 187 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Взятие женщин на воинский учет в Украине должно начаться 1 октября 2022 года

За день до скандала, связанного с запретом выезда военнообязанных, появилась не менее резонансная информация. Как сообщили некоторые СМИ, женщины, имеющие смежные с воинскими профессии, якобы должны стать на учет до 1 октября.

Ситуацию прояснил народный депутат Украины, глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич.

"Взятие женщин на учет должно начаться с 1 октября 2022 года. Это означает, что женщина становится военнообязанной и находится в запасе Вооруженных сил, Нацгвардии либо других воинских формирований. Но это касается лишь женщин тех профессий, которые определены в приказе Минобороны от 11 января 2021 года №313 (в редакции приказа МО от 7.02. 2022 №35), при условии их пригодности к прохождению военной службы по состоянию здоровья, по возрасту и семейному положению. Конечный срок взятия на учет пока еще не определен", – сообщил Завитневич.

 

С полным перечнем профессий, представители которых должны встать на воинский учет в Украине, можно ознакомиться здесь.

По его словам, важно не путать постановку на учет с мобилизацией:

"С 2014 года ни одна из женщин не была принудительно мобилизована. Сейчас женщины могут вступать в ряды ВСУ исключительно по согласию. Сейчас необходимости в мобилизации женщин нет".


К этому нардеп добавил, что информация о введении после 1 октября запрета на выезд не поставленных на учет женщин за границу не соответствует действительности.

"Подчеркиваю, что с 1 октября должен начаться процесс постановки на учет, никаких ограничений касательно пересечения границы нет и по состоянию на сегодня такие ограничения не планируются", – резюмировал Завитневич.


Мобилизация

Раньше мы писали, что в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект № 7481, которым предлагают не мобилизовать военнообязанных, близкие родственники которых погибли или пропали без вести на войне.

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко недавно заявлял, что информация о мобилизации женщин в Украине – очередной российский фейк, который активно распространяют в соцсетях российские боты. Оккупанты пытаются как можно чаще вбрасывать разную провокационную информацию для распространения паники среди украинцев.

Кабинет министров Украины в мае внес изменения в постановление и расширил категории военнообязанных мужчин, которым можно выезжать за границу в условиях военного положения.

Теперь выезд за границу разрешен:

  1. Водителям, которые перевозят медицинские грузы, грузы гумпомощи для нужд ВСУ и населения Украины. Также разрешен пропуск дальнобойщикам на фурах, имеющим лицензии.
  2. Железнодорожникам, которые обеспечивают функционирование и бесперебойную работу железной дороги.
  3. Спортсменам и тренерам, участвующим в международных соревнованиях или готовящимся к ним.


Сроки пребывания за границей: для водителей и спортсменов – 30 дней, для дальнобойщиков – 45 дней, для железнодорожников – 6 месяцев.

Кому еще можно выезжать из Украины?

Согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" право выехать из страны имеют мужчины:

  • у которых есть удостоверение об отсрочке от призыва и уведомление о зачислении на специальный военный учет;
  • те, у кого есть заключение военно-врачебной комиссии о непригодности;
  • на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;
  • у которых есть ребенок с инвалидностью в возрасте до 18 лет или совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы, до достижения им 23 лет;
  • усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители, которые воспитывают детей-сирот, или детей, лишенных родительской опеки, в возрасте до 18 лет;
  • кто ухаживает за нуждающимися в случае отсутствия других лиц, которые могут это делать;
  • близкие родственники которых погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции.
Тэги: женщины, Мобилизация, воинский учет
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