Жінки яких професій зобов’язані стати на військовий облік з 1 жовтня – список

Із 1 жовтня 2022 року жінки певних професій зобов’язані стати на військовий облік. Спершу перелік спеціальностей був доволі широким.
Але пізніше список скоротили до 14 спеціальностей і шести професій. Він визначений наказом №35 Міністерства оборони України від 7 лютого 2022 року.
– Для прикладу, у другому переліку є такі спеціальності, як музичне і сценічне мистецтво, менеджмент, право, банківська справа, готельно-ресторанна справа тощо. Не зовсім зрозуміло, чи роблять професії/спеціальності з другого переліку (окрім тих, які є в першому) жінок зобов’язаними стати на військовий облік.
З неофіційних коментарів представників центрів комплектування (колишні військкомати), наразі на військовий облік в обов’язковому порядку ставлять лише за спеціальностями/професіями з першого переліку. Але не можна виключати, що підхід в подальшому зміниться, – пояснює юрист.
Наталія Наконечна додала, що це також дозволяється, з огляду на формулювання ч. 11 ст. 1 Закону України Про військовий обов’язок та військову службу.
Вона передбачає, що жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, беруться на облік військовозобов’язаних.
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що з 1 жовтня для жінок кардинально нічого не зміниться, адже в ЗСУ не має потреби в мобілізації прекрасної статі.
– Другий важливий момент щодо виїзду, ми знаємо, що є певні обмеження щодо чоловіків. І чомусь розгоняється інформація, що це стосується або буде стосуватися жінок. Наразі таких обмежень не має і взагалі зараз не стоїть питання, що такі обмеження створюватимуть, – каже Маляр.
Також вона зазначила, що в Україні “є певні професії, скажімо медики, які і так на сьогодні військовозабовязані. Проте навіть для них не має обмежень щодо виїзду”.
– Але з точки зору динаміки і розвитку війни, звісно, тут не може бути ніяких прогнозів. Звісно, ми говоримо про ту ситуацію, яка є станом на зараз. Якщо переглянути ці обліково військові спеціальності, які там є. То там зовсім не йдеться про те, що то буде передова, наприклад. Потрібно бути реалістом і адекватно читати текст, який там написано. На сьогодні дуже просто посіяти в суспільстві паніку, ми зараз це і бачимо, – повідомляє заступниця міністра.