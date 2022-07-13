Жінки яких професій зобов’язані стати на військовий облік з 1 жовтня – список

Із 1 жовтня 2022 року жінки певних професій зобов’язані стати на військовий облік. Спершу перелік спеціальностей був доволі широким.

Але пізніше список скоротили до 14 спеціальностей і шести професій. Він визначений наказом №35 Міністерства оборони України від 7 лютого 2022 року.

Список професій жінок, які мають стати на військовий облік:

Хімія, хімічні технології та інженерія, біологія. Телекомунікації та радіотехніка. Інженерія програмного забезпечення, комп’ютерні науки, інформаційні системи та технології, комп’ютерна інженерія, системний аналіз, кібербезпека, мікро- та наносистемна техніка, автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка. Науки про Землю, географія, фізика та астрономія. Харчові технології, технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. Забезпечення військ, озброєння та військова техніка, технології легкої промисловості. Фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров’я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія та експертиза. Стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування. Біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія. Ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна. Облік і оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка, фінанси, банківська справа та страхування. Видавництво та поліграфія. Психологія, соціальна робота, соціальне забезпечення.

– Для прикладу, у другому переліку є такі спеціальності, як музичне і сценічне мистецтво, менеджмент, право, банківська справа, готельно-ресторанна справа тощо. Не зовсім зрозуміло, чи роблять професії/спеціальності з другого переліку (окрім тих, які є в першому) жінок зобов’язаними стати на військовий облік. З неофіційних коментарів представників центрів комплектування (колишні військкомати), наразі на військовий облік в обов’язковому порядку ставлять лише за спеціальностями/професіями з першого переліку. Але не можна виключати, що підхід в подальшому зміниться, – пояснює юрист.

Однак старший юрист міжнародної юридичної фірми Cameron Наталія Наконечна зауважила, що цей наказ має два переліки називається Перелік спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на облік військовозобов’язаних.Саме в ньому перераховані 14 спеціальностей та шість професій, сам факт здобуття яких містить вимогу до жінки стати на військовий облік (звісно, за умови придатності за станом здоров’я та віком).називається Перелік спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями.Він набагато ширший і охоплює 35 професій та 76 спеціальностей, більшість з яких не потрапили до першого переліку. Але вони теж вважаються спорідненими з відповідними військово-обліковими спеціальностями.



Наталія Наконечна додала, що це також дозволяється, з огляду на формулювання ч. 11 ст. 1 Закону України Про військовий обов’язок та військову службу.

Вона передбачає, що жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, беруться на облік військовозобов’язаних.

Чи випускатимуть жінок за кордон?

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що з 1 жовтня для жінок кардинально нічого не зміниться, адже в ЗСУ не має потреби в мобілізації прекрасної статі.

– Другий важливий момент щодо виїзду, ми знаємо, що є певні обмеження щодо чоловіків. І чомусь розгоняється інформація, що це стосується або буде стосуватися жінок. Наразі таких обмежень не має і взагалі зараз не стоїть питання, що такі обмеження створюватимуть, – каже Маляр.



Також вона зазначила, що в Україні “є певні професії, скажімо медики, які і так на сьогодні військовозабовязані. Проте навіть для них не має обмежень щодо виїзду”.

– Але з точки зору динаміки і розвитку війни, звісно, тут не може бути ніяких прогнозів. Звісно, ми говоримо про ту ситуацію, яка є станом на зараз. Якщо переглянути ці обліково військові спеціальності, які там є. То там зовсім не йдеться про те, що то буде передова, наприклад. Потрібно бути реалістом і адекватно читати текст, який там написано. На сьогодні дуже просто посіяти в суспільстві паніку, ми зараз це і бачимо, – повідомляє заступниця міністра.

Відео: про мобілізацію жінок

Нагадаємо, що Генштаб скасовує обмеження виїзду військовозобов’язаних в межах України, це рішення відправили на допрацювання.