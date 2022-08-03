Фейки об украинцах, подлежащих обязательной мобилизации во время войны

Среди населения распространяются фейки о перечне людей, подлежащих обязательной мобилизации во время войны. Центр противодействия дезинформации при СНБО приводит их и опровергает, ссылаясь на законодательство. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ЦПД.

В ведомстве привели три самые распространенные фейки о мобилизации:

1) Фейк: "мой брат погиб на войне, теперь и мне пришла повестка"

Объяснение: ВР Украины приняла законопроекты №7481 и №7352, которым расширила перечень лиц, которые не подлежат призыву во время мобилизации и имеют право на отсрочку от мобилизации. Родственников погибших-не будут призывать.

2) Фейк: "в законе не понятно кто является близкими родственниками погибшего на войне"

Объяснение: в ч. 1 ст. 23 закона приводится четкое определение близких родственников, которые не могут быть мобилизованными: женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести.

3) Фейк: "слышал, что сейчас мобилизуют даже ученых"

Объяснение: право на отсрочку от призыва имеют научные, научно-педагогические работники при условии, что они работают в научных учреждениях и организациях, учреждениях высшего, профессионального, профессионального или общего среднего образования.

Кого не заберут в армию?

Украинцев, потерявших близких родственников в результате полномасштабной войны, не будут призывать на военную службу во время всеобщей мобилизации. Рада приняла соответствующий законопроект. Об этом сообщает нардеп Алексея Гончаренко.

В частности, призыву не подлежат военнообязанные женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии россии в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

Объясняется, что близкими родственниками считаются муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра.

Ранее Верховная рада Украины поддержала этот законопроект в первом чтении. За основу проголосовало 298 депутатов.