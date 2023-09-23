Изменения с 1 октября. Как и кому надо становиться на воинский учет

|Главная » Новости » Война в Украине » 2023 » Сентябрь » 23 » 00:05:50
Во время военного положения и всеобщей мобилизации все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и должны стоять на воинском учете. Для этого создается единый реестр призывников, военнообязанных и резервистов, в который депутаты планируют изменения. NV объясняет, как и кому надо стать на воинский учет и какие изменения вносятся в правила с 1 октября 2023 года.
Министр обороны Рустем Умеров планирует в первую очередь цифровизацию воинского учета, ВВК и замену военного билета на электронный. Цифровизация ВВК уже началась весной 2023 года, а в Украине территориальные центры комплектования и социальной поддержки обязаны заполнять реестр призывников и военнообязанных.
Большой коллектив депутатов рассматривает изменения в Единый реестр военнообязанных, чтобы увеличить количество собираемой информации, связанных реестров и обязать всех призывников, военнообязанных и резервистов обменять военные билеты на электронные.
Кроме того, осенью 2023 года вступают в силу обязательства в отношении женщин для постановки на воинский учет, если у них определенные законом специальности или профессия.
Постановление № 1487 регулирует постановку на воинский учет, его ведение по месту жительства, на работе и правила выдачи повесток.
Военный учет в Украине осуществляют территориальные центры комплектования, местные органы самоуправления, если нет ТЦК (села, поселки, поселения городского типа), работодатель и дипломатические украинские учреждения за рубежом.
Военный учет в Украине будет проходить:
Органы СБУ и ГУР Украины проводят воинский учет по собственным спискам для своих работников.
Становиться на воинский учет в Украине надо в возрасте 16 лет в год наступления 17. Для этого необходимо предоставить в ТЦК по месту жительства учетные персональные данные и сдать анализы и пройти ВВК. До 17 лет мужчины получают статус допризывники. В 17 лет мужчины приобретают статус призывников. Призыв на срочную службу проводится с 18 до 27 лет — это возраст, в котором поставленные на воинский учет мужчины считаются призывниками.
После того, как мужчина пройдет срочную службу, обучение на военной кафедре или закончит обучение курсантом ВВУЗ, он переводится на службу в запас — с этого времени он становится военнообязанным. Минимально военнообязанными могут стать, если прошли военную службу по призыву с 18 лет, максимально — с 27 лет.
Для постановки на воинский учет военнообязанных лицо проходит ВВК, сдает приписное свидетельство и получает военный билет или временное удостоверение военнообязанного.
Постановка на воинский учет обязательна по месту жительства в случае изменения административных единиц — переезд в другой город, область, за границу. В течение семи дней необходимо лично прибыть в ТЦК по новому месту жительства, или в дипломатическую службу для постановки на воинский учет.
Военный учет женщин предусматривает, что необходимые данные для постановки на воинский учет передают ВУЗы в ТЦК, на территории которых находится заведение. Женщины получают временное удостоверение военнообязанного, с которыми они становятся на учет в ТЦК по месту жительства.
С января 2023 года в стране действует новый Порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, а с октября 2023 года женщинам медицинских специальностей необходимо становиться на воинский учет.
На воинский учет призывников кроме Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки Украины становятся такие мужчины:
Правительство Украины определило полный перечень специальностей и/или профессий, родственных с соответствующими военно-учетными специальностями, после получения которых женщины берутся на воинский учет военнообязанных, который приведен в приказе № 35 Минобороны. Прежде всего на воинский учет берут женщин с медицинскими специальностями и профессиями. К ним относятся следующие:
В Украине по законопроекту № 10062 хотят изменить особенности ведения воинского учета и Единого Реестра военнообязанных, а также, с 1 октября женщины некоторых медицинских специальностей и профессий обязуются стать на воинский учет.
Такие изменения в реестр предусматривают воинский учет и билет онлайн:
Женщины с медицинскими специальностями и профессиями с 1 октября должны становиться на воинский учет. Те, кто учится, сначала получат временное удостоверение с которым становятся на учет по месту жительства, те, кто работает и безработные женщины становятся на воинский учет в ТЦК самостоятельно.
Женщины, пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, которые закончили учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего или высшего образования и получили медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат постановке на воинский учет военнообязанных с 1 октября.
Постановка на воинский учет указанной категории женщин не означает, что речь идет об их не мобилизации. Указанная информация нужна для обобщения данных об имеющемся резерве специалистов медицинской сферы в государстве.
Специальность учитывается и по диплому, и по фактическому месту работы. Военный учет женщин 2023 регулируется приказом Министерства обороны Украины от 07.02.2022 г. № 35.
Для постановки женщин на воинский учет надо прибыть в ТЦК по месту жительства и предоставить такой список документов:
Когда женщина приходит в ТЦК стать на воинский учет, на нее заводят личное дело. Далее ее должны направить на медкомиссию, которая сделает вывод о пригодности/непригодности к военной службе. Медкомиссия у военнообязанных женщин должна проходить так же, как и у мужчин, осмотр делают:
Единственное отличие — женщины должны пройти еще осмотр у гинеколога.
Кроме того, учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего или высшего образования, осуществляющие подготовку женщин по медицинской или фармацевтической специальности, за два месяца до завершения обучения подают список женщин, которые должны стать на воинский учет в ТЦК, на территории ответственности которых они расположены.
Женщины получают у них временные удостоверения военнообязанных. В течение 30 суток, пока не закончится их действие, они должны явиться в ТЦК по месту жительства для постановки на учет.
Безработные женщины самостоятельно должны появиться в ТЦК и стать на воинский учет с 1 октября 2023 года.Редактор: Александр Галаджий, NV.ua