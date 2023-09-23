Изменения с 1 октября. Как и кому надо становиться на воинский учет

Во время военного положения и всеобщей мобилизации все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и должны стоять на воинском учете. Для этого создается единый реестр призывников, военнообязанных и резервистов, в который депутаты планируют изменения. NV объясняет, как и кому надо стать на воинский учет и какие изменения вносятся в правила с 1 октября 2023 года.

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Министр обороны Рустем Умеров планирует в первую очередь цифровизацию воинского учета, ВВК и замену военного билета на электронный. Цифровизация ВВК уже началась весной 2023 года, а в Украине территориальные центры комплектования и социальной поддержки обязаны заполнять реестр призывников и военнообязанных.

Большой коллектив депутатов рассматривает изменения в Единый реестр военнообязанных, чтобы увеличить количество собираемой информации, связанных реестров и обязать всех призывников, военнообязанных и резервистов обменять военные билеты на электронные.

Кроме того, осенью 2023 года вступают в силу обязательства в отношении женщин для постановки на воинский учет, если у них определенные законом специальности или профессия.

Военный учет — виды и как стать в Украине

Постановление № 1487 регулирует постановку на воинский учет, его ведение по месту жительства, на работе и правила выдачи повесток.

Военный учет в Украине осуществляют территориальные центры комплектования, местные органы самоуправления, если нет ТЦК (села, поселки, поселения городского типа), работодатель и дипломатические украинские учреждения за рубежом.

Военный учет в Украине будет проходить:

по месту жительства в ТЦК или органах самоуправления;

на работе;

в дипломатических учреждениях за рубежом;



Органы СБУ и ГУР Украины проводят воинский учет по собственным спискам для своих работников.

Становиться на воинский учет в Украине надо в возрасте 16 лет в год наступления 17. Для этого необходимо предоставить в ТЦК по месту жительства учетные персональные данные и сдать анализы и пройти ВВК. До 17 лет мужчины получают статус допризывники. В 17 лет мужчины приобретают статус призывников. Призыв на срочную службу проводится с 18 до 27 лет — это возраст, в котором поставленные на воинский учет мужчины считаются призывниками.

После того, как мужчина пройдет срочную службу, обучение на военной кафедре или закончит обучение курсантом ВВУЗ, он переводится на службу в запас — с этого времени он становится военнообязанным. Минимально военнообязанными могут стать, если прошли военную службу по призыву с 18 лет, максимально — с 27 лет.

Для постановки на воинский учет военнообязанных лицо проходит ВВК, сдает приписное свидетельство и получает военный билет или временное удостоверение военнообязанного.

Постановка на воинский учет обязательна по месту жительства в случае изменения административных единиц — переезд в другой город, область, за границу. В течение семи дней необходимо лично прибыть в ТЦК по новому месту жительства, или в дипломатическую службу для постановки на воинский учет.

Военный учет женщин предусматривает, что необходимые данные для постановки на воинский учет передают ВУЗы в ТЦК, на территории которых находится заведение. Женщины получают временное удостоверение военнообязанного, с которыми они становятся на учет в ТЦК по месту жительства.

Военный учет — кому надо стать с 1 октября 2023 года

С января 2023 года в стране действует новый Порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, а с октября 2023 года женщинам медицинских специальностей необходимо становиться на воинский учет.

На воинский учет призывников кроме Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки Украины становятся такие мужчины:

приписанные к призывным участкам;

прибывших из других местностей (административно-территориальных единиц) Украины или из-за границы на новое место жительства;

которые приобрели гражданство Украины и согласно этому Закону подлежат приписке к призывным участкам;

уволенные со службы в военном резерве, которые не выполнили обязанностей службы в военном резерве в течение сроков первого и второго контрактов, не проходили срочную военную службу и не достигли 27-летнего возраста;

На воинский учет военнообязанных становятся:

уволенные с военной службы в запас;

прекратившие альтернативную (невоенную) службу в случае окончания срока ее прохождения или досрочно в соответствии с Законом Украины Об альтернативной (невоенной) службе;

военнообязанные, прибывшие из других местностей (административно-территориальных единиц) Украины или из-за границы на новое место жительства;

уволенные со службы полицейские, лица начальствующего и рядового состава Министерства внутренних дел Украины, Государственного бюро расследований, Оперативно-спасательной службы гражданской защиты (кроме лиц, принятых на службу гражданской защиты в порядке, определенном Кодексом гражданской защиты Украины, до прохождения срочной военной службы), Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, сотрудники Службы судебной охраны, центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную налоговую политику, центрального органа вы

которые приобрели гражданство Украины и согласно этому Закону подлежат постановке на учет военнообязанных;

сняты с воинского учета Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины соответственно по решению Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки Украины;

освобождены от призыва на срочную военную службу;

достигшие 27-летнего возраста во время пребывания на воинском учете призывников;

уволенные со службы в военном резерве и не достигшие предельного возраста пребывания в запасе;

На воинский учет резервистов становятся:

зачислены в особый период на службу в военном оперативном резерве;

после заключения контракта о прохождении службы в военном резерве Вооруженных Сил Украины и других военных формирований;

после прибытия из других местностей (административно-территориальных единиц) Украины или из-за границы на новое место жительства.

Перечень специальностей и профессий

Правительство Украины определило полный перечень специальностей и/или профессий, родственных с соответствующими военно-учетными специальностями, после получения которых женщины берутся на воинский учет военнообязанных, который приведен в приказе № 35 Минобороны. Прежде всего на воинский учет берут женщин с медицинскими специальностями и профессиями. К ним относятся следующие:

медицинские сестры и акушерки, гигиенисты, окулисты и оптики, медицинские сестры и акушерки, ассистирующие профессионалам, помощники профессионалов-акушеров; профессионалы патологии, токсикологии, фармакологии, физиологии и эпидемиологии; профессионалы в области наук о жизни и медицинских наук, а также медицины (кроме медицинских сестер); профессионалы в области лечебного дела, стоматологии, научные сотрудники (стоматология), стоматологи, фармации, провизоры; операторы медицинского оборудования, рабочие, обслуживающие оборудование по производству фармацевтических продуктов и косметических средств, руководители подразделений в здравоохранении; профессионалы медико-профилактического дела, научные сотрудники; патологи, токсикологи, фармакологи, физиологи и эпидемиологи, научные сотрудники (лечебное дело), врачи, специалисты в области медико-профилактического дела, профессиональные медицинские сестры и акушерки, профессионалы в области сестринского дела и акушерства; вспомогательный персонал в области современной медицины, физиотерапии, фармации (кроме медицинских сестер), медицинские ассистенты, дантисты-ассистенты, физиотерапевты и массажисты, фармацевты, другие ассистенты профессионалов в области современной медицины (кроме медицинских сестер); другие профессионалы в области медицины (кроме сестринского дела и акушерства); специальность стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения; специальность биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия; специальность физическая терапия, эрготерапия, медицинская и психологическая реабилитация, общественное здоровье, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза.

Военный учет — какие изменения ожидаются

В Украине по законопроекту № 10062 хотят изменить особенности ведения воинского учета и Единого Реестра военнообязанных, а также, с 1 октября женщины некоторых медицинских специальностей и профессий обязуются стать на воинский учет.

Такие изменения в реестр предусматривают воинский учет и билет онлайн:

данные в Единый реестр военнообязанных собирают из 16 реестров;

по мужчинам и женщинам собирается больше данных, в частности электронная почта, данные о выезде за границу, о владении оружием;

создается электронный кабинет военнообязанного;

проводится идентификация призывников, военнообязанных и резервистов, оформление, выдача, обмен, пересылка, изъятие, возвращение государству и признание недействительными документов воинского учета граждан Украины;

правительство должно создать Порядок ведения Реестра, в котором устанавливает процедуры сбора, хранения, обработки и использования сведений о призывниках, военнообязанных и резервистов;

призывники, военнообязанные, резервисты будут иметь возможность просматривать, какие данные собраны о них и обратиться по Порядку к администратору реестра для внесения изменений;



Женщины с медицинскими специальностями и профессиями с 1 октября должны становиться на воинский учет. Те, кто учится, сначала получат временное удостоверение с которым становятся на учет по месту жительства, те, кто работает и безработные женщины становятся на воинский учет в ТЦК самостоятельно.

Военный учет женщин — как стать с 1 октября

Женщины, пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, которые закончили учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего или высшего образования и получили медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат постановке на воинский учет военнообязанных с 1 октября.

Постановка на воинский учет указанной категории женщин не означает, что речь идет об их не мобилизации. Указанная информация нужна для обобщения данных об имеющемся резерве специалистов медицинской сферы в государстве.

Специальность учитывается и по диплому, и по фактическому месту работы. Военный учет женщин 2023 регулируется приказом Министерства обороны Украины от 07.02.2022 г. № 35.

Для постановки женщин на воинский учет надо прибыть в ТЦК по месту жительства и предоставить такой список документов:

заявление о постановке на учет;

паспорт или ID-карта;

идентификационный номер;

документ о получении специальности/профессии;

справка с работы с указанием специальности, по которой женщина работает;

свидетельство о рождении детей/документ об опеке;

свидетельство о браке;

фотографии 3×4.



Когда женщина приходит в ТЦК стать на воинский учет, на нее заводят личное дело. Далее ее должны направить на медкомиссию, которая сделает вывод о пригодности/непригодности к военной службе. Медкомиссия у военнообязанных женщин должна проходить так же, как и у мужчин, осмотр делают:

хирург;

терапевт;

невропатолог;

психиатр;

офтальмолог;

оториноларинголог;

стоматолог;

дерматолог.



Единственное отличие — женщины должны пройти еще осмотр у гинеколога.

Кроме того, учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего или высшего образования, осуществляющие подготовку женщин по медицинской или фармацевтической специальности, за два месяца до завершения обучения подают список женщин, которые должны стать на воинский учет в ТЦК, на территории ответственности которых они расположены.

Женщины получают у них временные удостоверения военнообязанных. В течение 30 суток, пока не закончится их действие, они должны явиться в ТЦК по месту жительства для постановки на учет.

Безработные женщины самостоятельно должны появиться в ТЦК и стать на воинский учет с 1 октября 2023 года.

Редактор: Александр Галаджий, NV.ua