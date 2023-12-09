Подробности скандала в Косино. Работники ТЦК и полицейские выгнали отдыхающих людей из сауны и бассейна. ВИДЕО

Работники ТЦК и полицейские без документов 8 декабря 2023 ворвались на территорию оздоровительного комплекса Косино и выгнали людей на улицу. Новые детали скандала обнародовала администрация центра "Термальные воды Косино", на странице фейсбук.

Представители комплекса утверждают, что представители ТЦК и правоохранители, ворвавшиеся на территорию Косино, не имели при себе никаких документов. Военнослужащих администрация назвала "десятками неизвестных людей в балаклавах и военной форме с автоматами".

"Угрожая автоматами женщинам - работницам комплекса, без документов ворвались на частную территорию. Под дулами автоматов выгнали на улицу из саун и процедурных кабинетов всех посетителей, в том числе детей, женщин и пожилых людей. В ответ на просьбу директора комплекса предъявить удостоверение и соответствующие документы к нему была применена физическая сила" , - говорится в публикации.



Администрация утверждает, что рейд организовали лично руководители Закарпатского ОТЦК Андрей Савчук и Ужгородского РТЦК Игорь Тищук, которые также присутствовали на территории комплекса. Более того, как говорится в сообщении, руководство ТЦК нанесли телесные повреждения адвокату оздоровительного центра и отобрали у него мобильный телефон.

За всеми событиями следили три патрульных экипажа в составе 10 полицейских под руководством заместителя начальника отдела превенции полиции города Ужгорода Александра Остапенко. На территории комплекса было не больше 20% мужчин от всего числа посетителей, однако людей, как утверждает администрация, все равно выгнали на улицу.

"Без никаких объяснений и без вручения повесток, вооруженные люди в балаклавах упаковали в свой автобус двух работников комплекса и вывезли их в неизвестном направлении. Как известно из источников СМИ, на днях аналогичные беспрецедентные акции от ТЦК прокатились по крупнейшим районам Закарпатской области. В частности, с рейдами пришли в санатории и спортивные заведения Ужгородского, Хустского, Мукачевского, Свалявского и Береговского районов. Во всех случаях отслеживается хамское, грубое и пренебрежительное поведение к гражданам Украины, как к мужчинам, так и к женщинам и детям", - продолжили в администрации.



Руководство оздоровительного комплекса утверждает, что представители ТЦК загоняют людей в автозаки "как скот", нарушая 21, 22, 27, 28, 29 статьи Конституции Украины и статьи 5, 8, 17 Европейской конвенции по правам человека. По фактам рейда направлены заявления в полицию. СБУ и ГБР зарегистрировали уголовные производства в отношении правоохранителей.

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Мужчин "упаковали" и вывезли

По словам представителей "Косино", на момент инцидента в комплексе находилось немного мужчин - примерно 20%, а другую долю посетителей составляли дети и пожилые люди, а также женщины, "часть мужчин и сыновей которых, в этот момент по-настоящему в рядах ВСУ защищают наше государство на фронте". "Мажоров", как заявили в "Косино", на территории не было.

"При этом, без объяснений и без вручения повесток, вооруженные люди в балаклавах упаковали в свой автобус двух работников Комплекса и вывезли их в неизвестном направлении", - заявили в комплексе.

"Во всех случаях отслеживается хамское, грубое и пренебрежительное поведение к гражданам Украины, как к мужчинам, так и к женщинам и детям. Возмущает то, что под предлогом общей мобилизации, репрессивными и *рковскими методами загоняют людей, словно скот, в автозаки, грубо нарушая принцип верховенства права и закона во всех областях общественной жизни", - добавляется в посте.

Закарпатский ТЦК высказал свою позицию

Ранее Закарпатский ТЦК высказал свою общую позицию по раздаче повесток в оздоровительных комплексах и спортзалах.

В Украине девятый год идет ожесточенная война с напавшей на нас Россией. С февраля 2022 года идет полномасштабная война. Процесс вручения повесток – это не автоматический билет на войну, а в первую очередь актуализация данных граждан Украины. Да, вслед за повесткой возможен призыв военнообязанного человека на военную службу. Это обычный процесс в воюющей стране. Следует не забывать, что обязанностью каждого украинца является защита своей страну. Ибо если сегодня ты убегаешь от войны – завтра она может прийти к тебе.



