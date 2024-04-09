Обмежено придатний до військової служби. Що означає цей статус зараз та до чого може призвести його скасування

2 квітня президент Зеленський підписав законопроєкт № 10313 про зміни до законів про забезпечення прав військових та поліцейських на соціальний захист. Деякі з нових норм скасовують статус «обмежено придатний». Розповідаємо, що це означає для військових та цивільних.

Після набрання чинності законом військові та військовозобов'язані можуть бути тільки придатними чи непридатними до військової служби за станом здоров’я. Ті, хто наразі має статус обмежено придатного, протягом 9 місяців будуть зобов’язані пройти військово-лікарську комісію повторно.

Розповідаємо, яка роль статусу обмежено придатного зараз та як вплине на призов його скасування.

Обмежено придатний — яке значення має статус до набрання чинності законом

Зараз і допоки закон не набрав чинності обмежено придатних можуть мобілізувати. У багатьох випадках ВЛК також додавали до постанови про ступінь придатності до військової служби ще й рекомендацію щодо того, що чоловік може робити під час служби, а що ні, та щодо родів військ, де йому служити не бажано.

Особи, визнані обмежено придатними до військової служби, не можуть служити у:

десантно-штурмових військах;

плавскладі;

морській піхоті;

спецспорудах.



Підрозділи, де можуть служити обмежено придатні, — це частини забезпечення; ТЦК, установи, організації та навчальні заклади. ВЛК вказує в постанові обмеження щодо служби і/або де можна проходити службу.

Однак рекомендації ВЛК іноді навіть неможливо виконати на практиці. Це створювало кадрові проблеми в підрозділах, бо обмежено придатних багато — це як ті, хто має певні захворювання, так і ті, хто отримав поранення.

Тому обмежена придатність не рідко ставала тягарем, про що казали зокрема й в Медичних силах ЗСУ. Поставлений діагноз міг ставати перешкодою для тих, хто готовий до служби попри наявність певних захворювань робила їх обмежено придатними.

Скасування обмеженої придатності покликане спростити процеси всередині військ, однак потенційно може створити прецеденти для тисяч людей з захворюваннями на перших етапах впровадження змін.

Визначення придатності до військової служби — коли набере чинності новий закон та що змінить

Закон набирає чинності через місяць після публікації, а саме 4 травня. Після цього уряд матиме ще три місяці, щоб прийняти нормативно-правові акти та узгодити їх із положеннями нового закону.

За ці три місяці має бути змінений Наказ № 402 Міноборони. Зміни повинні впорядкувати Розклад хвороб, за яким визначається ступінь придатності до військової служби, і порядок проходження ВЛК. Допоки Міноборони не перегляне положення наказу, немає критеріїв, за якими комісія може скасувати обмежену придатність.

Депутатка Мар’яна Безугла, заступниця голови Комітету з питань оборони, зазначила, що з наказом «до літа має бути все зроблено, може і раніше».

Щоб якісно виписати новий наказ про ВЛК, міноборони створили новий департамент. Його очолила Оксана Сухорукова, яка до міністерства працювала в Українському центрі охорони здоров’я та Національній службі здоров’я України.

«Наказ зараз пишуть не так, як раніше — працівники ВЛК для себе, а широкий пул медичних експертів… Поділ на „придатний“ і „непридатний“ буде медично обґрунтованим. Щоб не було, що онкохворі громадяни придатні до служби. Але, звісно, є повно нюансів щодо стадії, ремісії», — стверджувала Мар’яна Безугла у своїх соцмережах.



Любов Галан із правозахисної організації «Принцип» вважає, що в поточних умовах наказу № 402 ВЛК працює за застарілими принципами. Медики не складають загальну картинку про здоров’я людини, а визначають основний діагноз, натомість інші порушення не враховують.

Вона також стверджує, що якийсь проміжний стан є необхідним, тому що поділити всіх на придатних і непридатних просто неможливо. Це призведе до того, що з війська звільнять велику кількість людей, які могли б виконувати там роботу, проте за певними спеціальностями. З іншого боку такий поділ може призвести до того, що ті, хто не є придатним до бойових умов, опиняться у них.

Редактор: Гліб Овчаренко, NV Україна