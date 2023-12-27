Залишать без паспортів? Що Кабмін передбачив для чоловіків за кордоном

|ЖЖ » Новини » Общество » 2023 » Декабрь » 27 » 15:52:31
Уряд хоче карати ухилянтів за кордоном "бюрократично": у разі ухвалення нового закону про мобілізацію, консульства оновлюватимуть паспорти лише після постановки на військовий облік у ТЦК. Майже 850 тисяч українських чоловіків ризикують втратити головний документ. Фокус розбирався, до чого призведе такий захід контролю.
Великий законопроєкт про мобілізацію в Україні передбачає різні ідеї набору в армію. Залучати збираються також чоловіків віком від 25 до 60 років, які виїхали з країни. З'явилися й подробиці частини технічних рішень — повістки можуть розсилати електронною поштою або в електронному кабінеті призовника.
Член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Вадим Івченко говорив, що чоловіки, які проживають в Україні та за кордоном, повинні будуть отримати картку військового обліку. Банки можуть запросити у клієнтів дані про військовий облік, а якщо їх не буде — заблокувати банківські картки. Якщо чоловіки пройдуть усю процедуру, то отримають повістку до ТЦК.
"Якщо ти пройдеш і опинишся в переліку тих, хто підлягає мобілізації, то, звичайно, отримаєш повістку. А далі це вже твій вибір. Або ти повертаєшся назад, або залишаєшся там, і це вже буде порушення закону України", — говорив політик.
Тим, хто виїхав за кордон і не оновив облікові дані, загрожують санкції. Насамперед, їм хочуть обмежити можливість оновлення документів, включно з паспортами.
Консульські послуги для чоловіків віком від 18 до 60 років пропонують надавати тільки за наявності актуальних військово-облікових документів. Працівники дипмісій перевірятимуть їхню справжність. Винятки становитимуть документи для повернення в Україну, допомоги дітям, оформлення спадщини, консульські послуги за заявами затриманих і в разі загрози життю та здоров'ю громадянина.
Судячи з тенденції, чоловіки, які виїхали з України, можуть залишитися без паспортів, якщо не стануть на військовий облік.
"Тим, хто виїхав за кордон, доведеться повертатися в Україну і проходити всі процедури для постановки на військовий облік. Якщо раніше людина виїхала через інвалідність, то в разі скасування третьої групи потрібно повернутися, наново проходити військово-лікарську комісію та оновлювати військово-облікові дані", — пояснює Фокусу адвокат АО "Бачинський і партнери" Максим Дзиковський.
Консульства можуть перестати надавати українцям послуги з переоформлення всіх документів. Але законопроєкт про мобілізацію передбачає можливість для тих, хто перебуває за кордоном, надіслати в ТЦК документи електронною поштою, зазначає адвокат у сфері військового права Микола Максимов.
"За ідеєю, після отримання оновлених даних призовника військкомат має надіслати лист до консульства з усіма доказами. Якщо це зробили, чоловік матиме право на оновлення всіх документів", — уточнює юрист.
Щоб пройти заново медкомісію та оновити облікові дані, все одно доведеться приїжджати в Україну. Відвідати військово-лікарську комісію онлайн не вийде. Із протермінованим паспортом повернутися буде важче, можливо, прикордонники вимагатимуть оплату штрафу. На думку адвоката Миколи Максимова, сенс таких заходів полягає в "стимуляції" українців не залишати країну.
"Психологія тих, хто виїхав, може зводитися до добровільної відмови від українського громадянства, аби їх не чіпали. Якщо паспорт протермінований — подадуть наявні документи для отримання посвідки на проживання в європейській країні, знайдуть й інші схеми", — пояснив Максимов.
Зазначимо, що за даними Інституту демографії та соцдосліджень на початок листопада 2023 року, у країнах Євросоюзу проживало близько 4,24 мільйонів українських біженців.
Заступник директора інституту з наукової роботи, демограф Олександр Гладун у бесіді з Фокусом зазначив, що із зазначеної цифри чоловіки у віці від 18 до 34 років становили 8,3%, а в категорії 35-64 роки вже 10,2%.
Сумарна кількість майбутніх призовників доходить майже до 20% від числа всіх біженців у країнах Євросоюзу, тобто близько 850 тисяч осіб.
Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 26 грудня заявив, що готовий використовувати будь-який спосіб мобілізації, який поповнить армію живою силою. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров говорив, що "повісток у "Дії" не буде ніколи".
Фокус також писав, що вручати повістки в ТЦК можуть представники ЖЕКів та ОСББ, селищні голови та представники громад. Повістка вручається військовозобов'язаному особисто в руки.