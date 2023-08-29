«Скрытые уловки». Как ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам

В Украине уже второй год идет военное положение и всеобщая мобилизация. В этот период военнообязанные мужчины получают повестки. В случае отсутствия отсрочки и болезней, не позволяющих нести службу, таких граждан, как правило, призывают в ряды ВСУ. Однако бывают случаи, когда военкомы действуют нечестным путем и фактически аннулируют отсрочку тем, кто имел на них право.

О таких случаях рассказал военный юрист Николай Максимов в комментарии "Фокусу".

Так, по словам правоведа, ему известны случаи о таких "скрытых уловках" от представителей ТЦК, которые применяют в отношении аспирантов и студентов.

Как аннулируют отсрочки у аспирантов — разъяснение специалиста

К примеру, аспиранту могут приказать предъявить документы, которых у него априори не может быть, в частности, это студенческий билет.

Пока человек пытается собрать все документы и справки или доказать, что определенных бумаг он иметь не может, его направляют на военную медкомиссию, а дальше — мобилизационное распоряжение и об отсрочке можно забыть.

"Уже есть случаи среди моих клиентов, когда военкоматы требовали огромное количество дополнительных документов, доказывающих право военнообязанного на отсрочку. Например, у аспиранта требовали студенческий билет, хотя у аспирантов такого документа нет, а также письменные отчеты о сдаче сессий. Если военнообязанный не может предъявить документы по запросу военкомата, его направляют на ВВК, а после вручают мобилизационное распоряжение, что якобы человек не успел оформить отсрочку", — рассказал Максимов.



Зная о таких возможных действиях со стороны военных, мужчины, обучающиеся в аспирантуре, могут подготовиться заранее и заручиться поддержкой адвокатов или юристов.

Военнообязанные в территориальном центре комплектования. Фото: МОТЦК и СП

Могут ли забрать право на отсрочку у студентов — опасения юриста

Также юрист считает, что если парламент примет решение усилить мобилизацию, то некоторые нормы, которые дают право на отсрочку определенной категории студентов, будут пересмотрены.

К примеру, он не исключает, что такое право могут забрать у тех, кто получает второе или третье образование после 30 лет и поступал в учебные заведения в 2022 году после введения военного положения.

"Первые категории, кто потенциально могли бы попасть под законодательные изменения, это студенты 40-45 лет, которые в 2022 году решили получить второе или третье образование", — рассказал Максимов.

Какие документы о военном учете обязаны иметь абитуриент

При поступлении в вуз абитуриенты-мужчины должны подать следующие документы о военном учете:

если они военнообязанные — военный билет или временное удостоверение военнообязанного (оформляется в случае отсутствия бланков военных билетов или по другим причинам);

— военный билет или временное удостоверение военнообязанного (оформляется в случае отсутствия бланков военных билетов или по другим причинам); если они являются призывниками — удостоверение о приписке к призывному участку;

— удостоверение о приписке к призывному участку; если они резервисты — военный билет.



Призывники, военнообязанные и резервисты должны находиться на персонально-первичном военном учете по зарегистрированному месту жительства в соответствующих ТЦК и СП или других определенных законодательством органах, по месту работы или учебы на предприятиях, в учреждениях, организациях и учебных заведениях.

Что должны содержать военно-учетные документы обязательно

По словам правозащитника, любой из вышеупомянутых военно-учетных документов должен содержать штамп или печать ТЦК и СП.

Также важно, чтобы в документе стояла отметка именно органа под названием "ТЦК и СП", а не "военный комиссариат/военкомат".

Военно-учетные документы. Фото: google.com

Что будет, если не подать военно-учетные документы

Юрист подчеркнул, если поступающий не подал в приемную комиссию документы о военном учете, его вправе не зачислить в вуз на основании того, что он подал не полный пакет документов.

При этом, если образовательное учреждение примет на обучение студентов без отметки о военном учете, то руководство такого учреждения будет привлечено к ответственности.

В МОН в свою очередь отметили, что учебное заведение в отдельных случаях может зачислить на обучение студента, который не подал военно-учетные документы по объективным причинам (например, военная медицинская комиссия направила поступающего на дополнительное обследование и т.п.). Однако такой абитуриент должен написать обязательство, что он подаст необходимые документы не позднее, чем через два месяца.