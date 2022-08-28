Українці, які повертаються з-за кордону, можуть отримати 18000 грн для відновлення роботи

Підтримка надається фахівцям, які мають досвід у таких сферах:

культурний менеджмент;

мистецтво;

неформальна освіта;

соціальне підприємництво та інновації;

захист прав людини;

медіа;

екологія та охорона навколишнього середовища.

Учасники програми отримають щомісячну стипендію у розмірі 18 тис грн. За необхідності можлива підтримка приймаючої організації. Це може бути коучинг, консультації від експертів для відкриття власної справи тощо. Працювати стипендіати зможуть у будь-якому місті України.

На початку повномасштабної війни завдяки Vidnova Fellowship свою діяльність у різних країнах Європи змогли відновити 24 активісти й активістки, наші співвітчизники. В Україні ініціатива діятиме з жовтня по січень 2023 року.

Щоб взяти участь у програмі, необхідно заповнити онлайн-форму за посиланням до 10 вересня включно.

Проєкт реалізується командою Vidnova Fellowship у партнерстві з Іншою Освітою за підтримки німецької спілки MitOst e.V.

До 10 вересня 2022 в Україні триває прийом заявок на індивідуальну допомогу для представників громадського сектору. Отримати фінансову та менторську підтримку можуть українці, які через повномасштабну війну змушені були виїхати за кордон, але вже повертаються додому, хочуть продовжити працювати і шукають партнерські та інші можливості для відновлення роботи.