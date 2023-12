Як живе Івано-Франківськ - найкомфортніше місто України. Огляд ринку праці 2023

Ми побували в Івано-Франківську, поспілкувалися з великими компаніями, представленими у місті, і підготували докладну аналітику на основі цьогорічних досліджень.

Теми, які розглянули в матеріалі:

Разом із текстовим оглядом пропонуємо переглянути відео. У ньому офіси компаній Brainstack_, N-iX, Sombra, простір «Промприлад.Реновація». Також ми побували в гостях в Андрія Поданенка, який облаштовує автономний будинок у Франківську.



Відео

Загальна інформація: чим займається Івано-Франківський ІТ-кластер; у яких вишах навчаються технічні фахівці

Франківськ лідирує у рейтингу міст DOU. ІТ-спеціалісти відзначили, що тут зручно і комфортно, вартість житла і послуг помірна, а рівень злочинності — низький. Зараз тут мешкає понад пʼять тисяч айтівців.

З 2015 року в місті діє Івано-Франківський ІТ-кластер, до якого станом на грудень 2023-го входить 47 учасників і партнерів, ще дві компанії мають приєднатися найближчим часом. Сім резидентів кластера (SoftServe, Intellias, DataArt, Infopulse, N-iX, ELEKS, Avenga) входять до топ-50 компаній в Україні.

«До повномасштабного вторгнення, за даними дослідження IT Research 2021, у Франківську було до 3000 ІТ-спеціалістів і 70 ІТ-компаній. Зараз кількість айтівців зросла до 5000, а компаній стало понад 120. Нині івано-франківська спільнота є другою за величиною на заході України, тож наш основний фокус — обʼєднувати релокованих і місцевих ІТ-фахівців», — розповідають у місцевому кластері.

Загалом у базі компаній DOU зареєстровано 113 роботодавців, які представлені у Франківську. Для порівняння: у 2016 році ми писали, що в місті працює понад 1100 спеціалістів і є приблизно 30 компаній.

Торік список найкращих роботодавців міста мав такий вигляд:

SoftServe

Intellias

Avenga

Sombra

EPAM



Нині ж триває свіже опитування, за результатами якого ми сформуємо список найкращих роботодавців 2023 року.

ІТ-спеціалістів тут готують три виші:

— Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (Інститут інформаційних технологій, Інститут інженерної механіки та робототехніки);

— Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (факультет математики та інформатики, фізико-технічний факультет);

— Університет Короля Данила (спеціальність «Інженерія програмного забезпечення»).



Також технічну освіту можна здобути у коледжі електронних приладів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

У місті діють комерційні школи програмування. Це, зокрема, IT CLUSTER Academy, де вивчають Java, Front-end Web Development, Python, DevOps Basics, Automation Testing, Project Management тощо. Свої послуги пропонують IT Step Academy, SoftServe IT Academy, «Школа комп’ютерної майстерності», «ІТ академія програмування», Circle Web Academy та інші.

Докладна аналітика: як франківське ІТ почувається під час війни, про зарплати й тенденцію відвідувати офіси

Фото: ShutterstockФото: Wikipedia

В Івано-Франківську досить велика ІТ-спільнота: тут живуть близько 3% українських айтівців. Стільки ж фахівців нині в Харкові, а в Одесі — лише трохи більше (4%). Кількість айтівців в Івано-Франківську зросла через повномасштабне вторгнення росії: до війни тут мешкав 1% фахівців.

Частка айтівців у різних містах

У 2022 році місто стало одним з центрів міграції з небезпечних регіонів. Влітку 2022 року 26% фахівців, які жили в Івано-Франківську, приїхали сюди з Києва, 20% — з Харкова. Протягом 2022-го кияни поступово поверталися в Київ, а харків’яни — залишалися. Зараз 16% айтівців у місті — випускники харківських вишів.

В Івано-Франківську мало нетехнічних фахівців — лише 11% (загалом по Україні — 14%). 54% становлять розробники (загалом по Україні їх 47%), 18% — QA.

58% франківських фахівців мають від 1 до 5 років досвіду в ІТ. Найчастіше це спеціалісти рівня Middle (38%), майже стільки ж — рівня Senior+ (37%). Тут менше досвідчених айтівців з 10 і більше роками в ІТ (15% проти 19% загалом у всіх містах), а частка початківців з досвідом до двох років, навпаки, дещо вища — 29% проти 25% загалом по Україні.

Особливості ІТ-спільноти в Івано-Франківську

70% франківських айтівців працюють суто вдома — загалом по Україні тільки 63% фахівців мають таку можливість.

Спеціалісти тут досить добре знають англійську: 54% — на рівні Upper-Intermediate чи краще. У більшості невеликих міст фахівці мають нижчий рівень.

Медіанний вік тутешніх айтівців 29 років, жінки становлять 25% (загалом по Україні — 26%).



Більшість франківських спеціалістів працюють у сервісних компаніях (55% — в аутсорсі, ще 12% — в аутстафі). У продуктових зайняті тільки 27%, що менше, ніж загалом по Україні (40%).

Види ІТ-компаній

Як і загалом по Україні, найчастіше фахівці в Івано-Франківську зайняті у проєктах E-commerce (20%) і Fintech (13%), дещо частіше працюють у сфері Medtech / Healthcare (12% проти 9% по Україні) і Big Data (5% проти 3%).

Зарплати ІТ-фахівців в Івано-Франківську зазвичай нижчі, ніж в Києві та Львові, але практично не відрізняються від зарплат в Дніпрі та Одесі.

Зарплати

ІТ-події в місті

Як зауважують в Івано-Франківському ІТ-кластері, після повномасштабного вторгнення більшість подій отримали благодійну складову: це допомагає гуртуватися й донатити на перемогу. Серед зустрічей спільноти виділяють IF IT Forum, який започаткували під час війни. Останній відбувся 17 вересня 2023 року.

Організовують і спортивні змагання — наприклад, нещодавній турнір з настільного тенісу. Є онлайн-зустрічі на різні теми в межах проєкту «IF IT Talks», дні донора у партнерстві з компаніями, стратегічні сесії для резидентів кластера.

«Співпрацюючи з владою, ми втілюємо проєкти, які підтримують медичну галузь Івано-Франківська („Антиковідний фонд“, допомога медичним бригадам)», — додають у місцевому кластері.

Айтівці з цього міста також відзначили події, які організовує команда IT Rally. Серед останніх зустрічей — виступи спікерів на теми Project Management, Business Analysis, а також різні ІТ-конференції у Франківську.

Важливим середовищем для зустрічей ІТ-спільноти став інноваційний центр на базі колишнього заводу «Промприлад.Реновація». Він працює на перетині чотирьох напрямів: нової економіки бізнесу, мистецтва, освіти й урбаністики. Простір обʼєднує 26 організацій і компаній-резидентів, серед яких і ІТ-бізнес.

Стежте за анонсами подій з Івано-Франківська у Календарі та додавайте інформацію про власні івенти.

Компанії, представлені у Франківську

Фото: Facebook/Promprylad.RenovationФото: Facebook/Promprylad.Renovation

Ми розпитали деякі компанії у Франківську про їхній стек технологій, соцпакет і бонуси для співробітників, можливості для студентів, програми для ветеранів тощо. Компанії у списку розташовані за кількістю залучених місцевих фахівців.

Глобальна аутсорсингова ІТ-компанія з українським корінням, заснована 1993 року. В Україні має понад 9000 співробітників. Офіс в Івано-Франківську відкрили 2007 року. Нині тут працює понад 800 спеціалістів.

Основний стек технологій і проєкти осередку: Java, Web, проєкти з медицини та фінтеху.

Про соцпакет і бенефіти: 18 днів відпустки, 20 днів оплачуваних лікарняних, well-being програми, є медичне страхування, компенсація спорту, внутрішні події.

Політика компанії щодо співробітників, які нині в ЗСУ: їм продовжують виплачувати базову щомісячну винагороду та зберігають робоче місце. Мобілізовані фахівці та їхні рідні можуть скористатися сервісом психологічної підтримки. Для ветеранів створили спеціальну програму Veterans at SoftServe для соціальної, фізичної та емоційної підтримки. Наприклад, пропонують додаткову одноразову відпустку (тривалістю до місяця), надають покращений пакет медичного страхування.

Спеціальні можливості для студентів: компанія співпрацює з Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника. На рівні всієї компанії пропонують курси для початківців у SoftServe Academy.

Аутсорсингова міжнародна ІТ-компанія з українським корінням, заснована 1991 року. В Україні має 1682 фахівці. Офіс в Івано-Франківську відкрили 2005 року, тут залучені 134 фахівці.

Стек технологій і основні проєкти осередку: .NET, JS (React, Angular), C++, логістика, ритейл, страхування, охорона здоровʼя, біотехнології, фінтех, автомобільна промисловість, медіа та розваги.

Про соцпакет і бенефіти: є медичне страхування, матеріальна допомога під час декрету, 18 днів оплачуваної відпустки, 15 днів неоплачуваної відпустки, 15 днів оплачуваних лікарняних і додаткові вихідні для донорів крові. Для співробітників діє психологічний центр; в офісі є спортзал, можна скористатися послугами корпоративного лікаря або масажиста. Є доступ до тренінгових і навчальних програм, курсів англійської мови. Співробітники можуть брати «творчу відпустку» терміном до пів року (під час такої відпустки за ними зберігається посада, але зарплату вони не отримують).

Політика компанії щодо співробітників, які нині в ЗСУ: зберігають робоче місце, виплачують фіксовану матеріальну допомогу, є програма реінтеграції для ветеранів.

Спеціальні можливості для студентів: компанія співпрацює з Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника. Організовують практику для студентів 3-4 курсів технічних дисциплін «Комп’ютерна інженерія», «Інформаційні системи та технології», «Інженерія програмного забезпечення». У 2022 році її пройшли орієнтовно 40 студентів. Найпопулярніші напрями інтернатур — Front-end, .NET, Java і Python.

Компанія організовує зустрічі зі студентами, проводить екскурсії. Підтримують ініціативу «Дівчата STEM», залучаючи менторок до співпраці з молоддю.

Міжнародна аутсорсингова ІТ-компанія, заснована 2006 року (бренд Avenga — у 2019-му). В Україні має 1254 співробітники. Франківський офіс відкрили 2007 року, тут працює 130 фахівців.

Основний стек технологій: особливе місце займає Salesforce, а більшість проєктів зосереджені в доменах pharma, life sciences, insurance, financial services, automotive.

Про соцпакет і бенефіти: тривалість відпустки залежить від досвіду роботи в компанії, є медичне страхування, компенсація витрат на навчання і заняття спортом, подарунки на дні народження і річниці роботи в компанії, бонуси на свята — наприклад, одруження чи народження дітей.

Політика компанії щодо співробітників, які нині в ЗСУ: виплачують 50% компенсації мобілізованим співробітникам. Якщо потрібно, надають оплачувану відпустку для відновлення. Є опції юридичної та психологічної підтримки. Нині розробляють програму для реінтеграції колег у війську в партнерстві з Veteran Hub.

Спеціальні можливості для студентів: компанія організовує безплатні навчальні академії за різними напрямами. Найуспішніших випускників можуть працевлаштувати. Співпрацюють з навчальними закладами та беруть участь у спільних проєктах разом з ІТ-кластером (IT Career Day, «Година коду» та інші).

Українська сервісна ІТ-компанія, створена 2002 року. В Україні має понад 2500 співробітників. Офіс в Івано-Франківську відкрили у 2019 році. Нині тут працює 109 спеціалістів.

Основний стек технологій осередку: Java, C++, .NET, DevOps, AQA, домени — Mobility, Digital Finance.

Про соцпакет і бенефіти: надають 18 днів відпустки, 20 днів оплачуваних лікарняних. Фахівці можуть використовувати щорічний ліміт компенсації на свій вибір: для покриття витрат на медицину, спорт, сеанси з психотерапевтом або ж для купівлі медичного страхування.

Кожен спеціаліст додатково отримує страхування від COVID-19, компенсацію витрат на стоматологічні послуги і відвідування корпоративного лікаря, осінню вітамінну профілактику або вакцинацію. Компанія пропонує безплатний доступ до популярних e-learning платформ, тренінгів, менторських програм.

Політика компанії щодо співробітників, які нині в ЗСУ: компанія працює над програмами, спрямованими на адаптацію і працевлаштування ветеранів, розробляє внутрішню політику підтримки. Нещодавно Intellias об’єднала зусилля з Veteran Hub, щоб допомагати колишнім військовим адаптуватися до цивільного життя.

Спеціальні можливості для студентів: функціонує освітній хаб IntelliStart, де можна безплатно навчатися. У 2022-2023 роках компанія реалізовувала програму Junior Stream, учасники якої фокусувалась на вивченні Java та Scala.

Українська ІТ-компанія, заснована 2002 року. В Україні має понад 1830 співробітників. Спершу офіс в Івано-Франківську (у форматі хабу) відкрили на базі центру «Промприлад.Реновація» 2021 року. У вересні 2022-го переїхали в окремий офіс. Нині тут працює понад 60 спеціалістів.

Стек технологій і проєкти: більшість спеціалістів компанії залучені на проєкти в доменах фінансів, телекому та логістики. Стек технологій — Java, .NET, Big Data, JS, AQA/QA.

Про соцпакет і бенефіти: у всіх українських локаціях діє єдиний корпоративний пакет. Співробітники мають 18 днів оплачуваної відпустки, 10 днів оплачуваного лікарняного, три вихідні за сімейними обставинами (одруження, народження дитини, похорон). Компанія компенсує до 50% витрат на освіту, розвиває внутрішні технологічні спільноти, діє well-being програма. Фахівці можуть використовувати щорічний ліміт компенсації на свій вибір: для покриття витрат на медицину та спорт або ж для купівлі медичного страхування.

Політика компанії щодо співробітників, які нині в ЗСУ: їм продовжують виплачувати щомісячну фінансову допомогу, зберігають робоче місце, допомагають з придбанням речей для служби.

Спеціальні можливості для студентів: компанія фінансує стипендії для навчання талановитих студентів і залучає своїх спеціалістів до розробки університетських навчальних програм.

Українська ІТ-компанія, яка спеціалізується на аутстафінгових і аутсорсингових послугах. Заснована у 2005 році. В Україні має 300 спеціалістів. Офіс у Франківську відкрили 2022 року, тут працюють 60 фахівців.

Основний стек технологій осередку: JavaScript, TypeScript, React.js, Angular JS, Vue.js, .NET, Node.js, Python, Scala, PHP, Kotlin, Swift, AWS.

Про соцпакет і бенефіти: 18 днів оплачуваної відпустки (кількість днів узгоджується з кандидатом під час підписання оферу), 10 оплачуваних лікарняних на рік (пʼять днів без довідки і пʼять днів з довідкою від лікаря). Пропонують курси з англійської мови, English Speaking Club, компенсацію важливих навчань, матеріальну допомогу під час декретної відпустки.

Політика компанії щодо співробітників, які нині в ЗСУ: зберігають робоче місце і посаду, на період служби виплачують Military leave package у межах індивідуального щомісячного ліміту.

Спеціальні можливості для студентів: продовжують наймати на позиції Trainee та Junior, хоч і не так часто, як раніше. Мають внутрішню програму стажування, під час якої нові спеціалісти можуть перейняти досвід досвідчених колег і спробувати себе на комерційних проєктах.

Українська аутсорсингова ІТ-компанія, заснована 2008 року. В Україні має 60 співробітників, 50 з яких працюють у в Івано-Франківську (офіс тут відкрили 2008-го).

Основний стек технологій: PHP, Python, Node.js, Ruby on Rails, Golang, iOS, Android, JavaScript. Спеціалізуються на проєктах у галузях eCommerce, Retail, Fintech, Healthcare, EdTech, Real Estate, Logistics.

Про соцпакет і бенефіти: компанія пропонує пʼять дей-офів на рік, бонусну програму за успіхи в роботі, менторські навчальні програми, діє платформа для буккросингу.

Політика компанії щодо співробітників, які нині в ЗСУ: їм продовжують виплачувати компенсацію. Є фахівці, які допомагають демобілізованим колегам адаптуватися в колективі та надолужити експертизу.

Спеціальні можливості для студентів: співпрацюють з місцевими навчальними закладами та відкриті до стажувань.

Українська сервісна компанія, заснована 2013 року. В Україні має 302 співробітники. Перший офіс у місті відкрили 2016-го, згодом перебралися у новий і просторіший, зараз тут працює 49 фахівців.

Основний стек технологій: Java, Angular, React, Vue, Node.js, AQA, DevOps, .NET.

Про соцпакет і бенефіти: надають 18 днів відпустки, 10 днів оплачуваних лікарняних, додаткові вихідні з нагоди одруження, народження дитини. Діють well-being програми, є корпоративний лікар, курси з англійської. Також компенсують 50% вартості навчальних програм і семінарів.

Політика компанії щодо співробітників, які нині в ЗСУ: пропонують Military leave на час військової служби. За фахівцем зберігається робоче місце, але без привʼязки до конкретного проєкту. Також допомагають колегам у війську фінансово, щоб вони могли закрити потреби під час служби.

Спеціальні можливості для студентів: компанія бере участь у проєкті Brave IT, який допомагає ветеранам і їхнім рідним розпочати кар’єру в ІТ. Планують розробити фаховий курс для студентів.

ІТ-компанія, заснована у Швеції 2012 року, спеціалізується на аутстафінгових та аутсорсингових послугах. В Україні має 248 співробітників. Офіс у Франківську відкрили 2019 року, тут працюють 48 фахівців.

Основний стек технологій осередку: JavaScript, WordPress, є окремі команди контент-аналітиків, дизайнерів (Visual unit) і Python-розробників.

Про соцпакет і бенефіти: надають 24 дні відпустки, медичне страхування, можливості для саморозвитку та активності в межах Beetroot Academy.

Політика компанії щодо співробітників, які нині в ЗСУ: благодійний фонд компанії виділяє щомісячні виплати для співробітників-військових. Зарплата не зберігається.

Українська аутсорсингова ІТ-компанія, заснована 2009 року. В Україні має 48 співробітників, 35 з яких працюють у місті (офіс тут відкрили у 2009-му).

Основний стек технологій і проєкти: UI/UX Design, Web Development, Custom CRM Development. Проєкти для Petcube, Hacken, Benjamin Moore, Kochut, Ukrpol, BigMedia, BigBoard, Прикарпаттяобленерго.

Про соцпакет і бенефіти: пропонують гібридний формат роботи, привітання та подарунки від компанії на день народження, внутрішнє навчання, компенсацію зовнішнього навчання та сертифікацій, регулярні.

Спеціальні можливості для студентів: співпрацюють з місцевими навчальними закладами та відкриті до стажувань.

Аутсорсингова ІТ-компанія, заснована 2002 року, з офісами у різних містах України та за кордоном. Українська частина команди налічує 1900 співробітників, з них 25 працює в Івано-Франківську. Офіс тут відкрили 2022 року.

Основні домени, у яких працює компанія: Telecommunications, Government, Advertising, Healthcare, Automotive, Avitation тощо.

Про соцпакет і бенефіти: сюди входить медичне страхування, спортивні програми, індивідуальний план з навчання та розвитку. Є можливість проконсультуватись у Sigma Software Labs щодо запуску власного стартапу.

Політика компанії щодо співробітників, які нині в ЗСУ: позиція та компенсація зберігаються. Компанія пропонує додаткові навчальні можливості та готує програми реінтеграції. Дехто з колег-військових може бути частково залучений до поточних проєктів (кожен такий випадок розглядають індивідуально).

Спеціальні можливості для студентів: співпрацюють з місцевими вишами, також у Sigma Software University діє два формати інтернатур — групова та індивідуальна, актуальні набори й умови можна переглянути на сайті компанії.

Сервісно-аутсорсингова міжнародна ІТ-компанія, заснована 1991 року. В Україні з Infopulse співпрацює 1446 фахівців. Офіс у Франківську відкрили 2023 року, тут зараз є 25 спеціалістів.

Основний стек технологій: Software development and testing (Back-end, Front-end, QA), BA.

Про соцпакет і бенефіти: пропонують 24 дні відпустки. За довготривалу лояльність спеціаліст отримує додаткові оплачувані дні відпочинку. Якщо є підтверджувальні документи, компенсують лікарняні, дають п’ять додаткових днів для лікування без підтверджувальних документів. Спеціалістки компанії мають чотири місяці оплачуваної декретної відпустки. За потреби співробітники та члени їхніх родин можуть звертатися за психологічною підтримкою. Доступний пакет компенсацій на медичне страхування та/або заняття спортом.

Компанія покриває участь у зовнішніх навчальних заходах і сертифікаціях. В Infopulse є змога вивчати англійську, французьку, німецьку, шведську, норвезьку, польську й українську мови в онлайн- та офлайн-форматі.

Політика компанії щодо співробітників, які нині в ЗСУ: для спеціалістів, які наразі мобілізовані, зберігається виплата базового доходу протягом усього періоду служби, плюс за один місяць від дати завершення служби, якщо спеціаліст потребує цей час на адаптацію до цивільного життя. Компанія розпочала співпрацювати з Veteran Hub, який піклується про ветеранів і членів їхніх родин. Сім’ї загиблих колег отримують допомогу від компанії та спільноти Infopulse.

Спеціальні можливості для студентів: компанія проводить інтернатури для студентів та світчерів. Студентам пропонують проходити практику в компанії. Спеціалісти Infopulse виступають з безплатними лекціями на тему кар’єри в ІТ, проводять воркшопи з технічних і комунікаційних напрямів, вебінари з практичними порадами щодо покращення рівня англійської.

Cервісна компанія, заснована 2015 року. Українська частина команди налічує 60 співробітників, з них 15 працює в Івано-Франківську. Офіс тут відкрили 2021 року.

Основний стек технологій: Python, Django REST framework, React і React Native. Співпрацюють з клієнтами у сфері кібербезпеки, штучного інтелекту та логістики.

Про соцпакет і бенефіти: пропонують оплачувану відпустку та лікарняні дні, часткову компенсацію витрат на спорт, курсів англійської мови та профільного навчання. Компанія організовує воркейшени, компенсує кошти на коворкінги для колег, які працюють віддалено.

Політика компанії щодо співробітників, які нині в ЗСУ: зберігають повну зарплату для співробітників-військових. Розробляють програми інтеграції для ветеранів.

Спеціальні можливості для студентів: у межах компанії діє менторська програма для Junior- і Trainee-розробників.

Українська мультипродуктова ІТ-компанія, заснована 2013 року. Команда налічує 378 співробітників, з них 11 працює у Франківську. Офіс тут відкрили 2021 року.

Основний стек технологій осередку: PHP (Symfony), Node.js, Python, React.js, Next.js, VanillaJS, Kotlin, Swift (SwiftUI), Flutter, MySQL, PostgreSQL, MongoDB, HTTP та AMQP.

Про соцпакет і бенефіти: пропонують гібридний формат роботи, 18 днів відпустки і три дей-офи. Є сніданки в офісі, well-being програми, медичне страхування, лідерська школа всередині компанії, курси англійської мови, компенсація вартості зовнішнього навчання.

Політика щодо співробітників, які нині в ЗСУ: мобілізованим спеціалістам компанія щомісячно виплачує фінансову допомогу та зберігає робоче місце. Також діє фонд «1% від винагороди» на потреби військовим, з якого передусім покривають запити колег, які приєдналися до лав ЗСУ.

Спеціальні можливості для студентів: компанія співпрацює зі студентськими організаціями AIESEC і STUD-POINT, проводить профорієнтаційні заходи для молоді про IT-індустрію в Україні.

Міжнародна аутсорсингова ІТ-компанія, заснована 2015 року. В Україні має 172 співробітники. Місцевий офіс відкрили 2022 року, тут працює сім фахівців.

Стек технологій і проєкти: React, PHP + PM, QA, домени — HealthCare, FinTech.

Про соцпакет і бенефіти: є відпустка та оплачувані лікарняні, 50% медичного страхування, пропонують безплатні уроки англійської, компенсацію професійного навчання, сертифікації, робочі поїздки, тимбілдинги й корпоративні івенти.

Політика компанії щодо співробітників, які нині в ЗСУ: на час служби виплачують фіксовану зарплату. Компанія допомагає колегам у війську закривати актуальні потреби їхніх підрозділів.

Спеціальні можливості для студентів: спеціалісти компанії проводять лекції в університетах, попередньо узгодивши навчальні програми з викладачами. Організовують робочі лабораторії та тренувальні центри для різних технологій. Беруть студентів на навчальну практику.

Відгуки айтівців про місто

Тетяна Макар, Trainee Java Software Engineer у GlobalLogic

«Є лялькові будиночки, а є лялькові міста. Івано-Франківськ одне з них. Я живу в казковому районі, від якого і до центру, і до річки можна добратись за 15 хвилин пішки. Хоч до Карпат — дві години їзди, але люди з Києва, певно, бувають там частіше, аніж місцеві жителі. Звідси просто не хочеться їхати. Часто прогулянки біля міського озера, річки чи в саду моєї бабусі цілком достатньо, щоб відновити свої сили.

Коворкінги є, але я ними не користуюсь. Працюю з дому, біля якого є все: хлібний, овочевий, супермаркет і заправка. Є продуктовий, в який завозять свіженькі та заморожені страви від місцевих виробників і багато смаколиків з Європи. Рай для програміста.

А от культура вигулювання собак, якість дорожньої розмітки і ставлення до людей у деяких державних структурах залишає бажати кращого. Картинку міста псують висотки, а серед звуків можна почути російську, яку місцеві просто не переварюють. Центр маленький і часто можна випадково зустріти знайомих.

Загалом тут тихо і спокійно. Про війну нагадують лише повітряні тривоги, стенди наших загиблих захисників і захисниць і онлайн-збори, які проводять для військових».



Максим Чкадуа, Program Manager у SoftServe

«Я народився, виріс і живу в Івано-Франківську. Тут мені комфортно — компактне, зручне і недороге для життя місто. За день в Івано-Франківську можна вирішити стільки справ, скільки в інших містах — за тиждень. Тут усе поряд.

В Івано-Франківську все ще відносно недорога нерухомість, хоча останнім часом попит та ціни пішли вгору. Тут класна ресторанна культура, орієнтована на постійних клієнтів, невисокі ціни та гарна якість. На вихідні можна поїхати в гори, у Буковель чи до Львова, якщо бракує розваг чи великих подій».







Текст — Юлія Сабадишина. Аналітику підготувала Ірина Іпполітова.