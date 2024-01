Огляд ринку праці Вінниці, де одна з найбільших ІТ-спільнот в Україні

DOU розпочинає нову серію оглядів регіонального ІТ-ринку. Передусім ми завітали у Вінницю, щоб розповісти про місцеве ІТ. Зокрема, поспілкувалися з великими компаніями, представленими у місті, і підготували докладну аналітику на основі цьогорічних досліджень.



Теми, які розглянули в матеріалі:

Разом з текстовим оглядом пропонуємо переглянути відео. У ньому офіси компаній EPAM, Valtech, Sigma Software, RIA.com і красиві кадри міста.





Загальна інформація: як діє Вінницька ІТ Асоціація, де навчаються технічні фахівці

Вінниця входить у трійку найкращих міст за рейтингом DOU. Тут гарні можливості для ІТ-спеціалістів, а ще це зручне та комфортне місто. За нашими підрахунками, у Вінниці сьогодні залучено близько 10 тисяч фахівців.

З 2018 року в місті діє ІТ Асоціація, у складі якої станом на серпень 2023-го перебуває 18 компаній. Вісім з них (EPAM, SoftServe, Luxoft, Ciklum, Sigma Software, Infopulse, Avenga, Onseo) входять до топ-50 компаній в Україні.

Загалом у базі компаній DOU зареєстровано 187 роботодавців, які представлені у Вінниці. Для порівняння: у 2014 році їх було 24. Станом на сьогодні у місті відкрито 176 вакансій.

Торік список найкращих роботодавців Вінниці мав такий вигляд:

Five Systems Development

RIA.com

SkySoft.tech

Delphi Software

EPAM



Нині ж триває свіже опитування, за результатами якого ми сформуємо список найкращих роботодавців 2023 року.

Щодо здобуття вищої освіти у Вінниці, то серед популярних місцевих навчальних закладів, які мають технічні спеціальності, за дослідженням ІТ Асоціації, лідирують Вінницький національний технічний університет і Донецький національний університет імені Василя Стуса, який переїхав сюди 2014 року.

Вищу технічну освіту можна здобути також у:

Вінницькому державному педагогічному університеті ім. Михайла Коцюбинського (спеціальність «Професійна освіта. Цифрові технології»);

Вінницькому технічному фаховому коледжі («Комп’ютерна інженерія»);

Вінницькому торговельно-економічному інституті Київського національного торговельно-економічного університету (спеціальність «Інформаційні системи та технології»);

Вінницькій філії приватного Європейського університету («Інженерія програмного забезпечення», «Комп’ютерні науки», «Кібербезпека»;

Вінницькій філії (ННВЦ) Одеської національної академії зв’язку (ОНАЗ) («Інформаційні технології»).



У межах ВНТУ діє BEST — міжнародна організація студентів технічних вишів. Вінницький осередок відкрили 2010 року, відтоді учасники організовують проєкти для «технарів» і співпрацюють з представленими в місті ІТ-компаніями.

Крім того, у Вінниці є комерційні школи, які вчать програмування. Це, зокрема, Вінницька ІТ-Академія, де студент може безплатно навчитися програмування, якщо складе екзамен з математики та логіки на максимум, IT Step Academy, школи A-Level, New IT School, Beetroot Academy тощо.

Докладна аналітика: як вінницьке ІТ почувається під час війни, про зарплати й тенденцію відвідувати офіси

За даними літнього зарплатного опитування DOU, Вінниця має одну з найбільших ІТ-спільнот в Україні. У 2023 році тут живуть і працюють 3% українських айтівців — більші спільноти мають лише Київ, Львів, Дніпро та Одеса. За нашими приблизними підрахунками, з огляду на кількість ІТ-ФОПів, у місті близько 10 тисяч айтівців.

Під час великої війни вінницьке ІТ почувається відносно добре: навесні 2023 року в нашому дослідженні ринку праці 89% вінницьких фахівців працювали (проти 84% по Україні загалом), а на бенчі чи без роботи були 11% проти 13% загалом по Україні.

Статус зайнятості

46% вінницьких спеціалістів працюють в аутсорсингу, ще 18% — в аутстафінгу. Тут мають офіси великі аутсорсингові та аутстафінгові компанії — EPAM, SoftServe, Ciklum, DataArt та інші. В продуктових компаніях працюють 32% фахівців, що менше, ніж загалом по Україні (40%).

Типи ІТ-компаній

Найчастіше вінницькі фахівці залучені на проєктах у сфері Е-commerce (27%) і Fintech (15%).

Домени

Понад 90% вінницьких айтівців — це технічні фахівці, а нетехнічних всього 9% (загалом по Україні — 14%).

Більш ніж половина з них — розробники. Це один з найвищих показників серед усіх українських міст. Частка фахівців з Front-end у Вінниці більша, ніж по Україні загалом (33% проти 25%). Натомість фахівців з Full Stack і Mobile розробки тут менше, ніж в інших містах: 16% та 7% у Вінниці проти 21% та 10% по Україні загалом.

Ще 21% вінницьких айтівців працюють як QA, 66% з них — Manual QA. Частка Automation QA у Вінниці нижча, ніж в інших великих містах, і становить 14% (загалом по Україні їх 20%).

Особливості ІТ-спільноти у Вінниці

Більшість ІТ-фахівців у Вінниці — чоловіки (вони становлять 82% спільноти). Жінок тут помітно менше, ніж загалом в українському ІТ: 18% проти 26%. Лише 13% технічних фахівців у Вінниці це жінки (загалом по Україні — 20%).

Ще одна особливість вінницького ІТ — відвідування офісів. 25% айтівців тут ходять в офіс щодня або кілька разів на тиждень (загалом по Україні — лише 15%). Навіть якщо компанія не висуває жодних вимог щодо відвідування офісу, 18% вінницьких фахівців частіше працюють з офісу, ніж віддалено, проти 8% загалом по Україні.

Згідно з нашим останнім зарплатним дослідженням, влітку 2023-го медіанна зарплата вінницького розробника сягала $3325. Senior у середньому отримують $4200 (-300 за рік), Middle $2630 (+130 за рік), Junior $745 (-155 за рік).

Загалом медіанні зарплати ІТ-фахівців у Вінниці найчастіше на середньому рівні чи нижче від середнього по Україні рівні.

Зарплати

Щодо релокації під час повномасштабної війни, то Вінниця стала прихистком для колег з інших міст, найбільше переїжджали сюди з Києва та Харкова, менше з Дніпра і Сум. Саму Вінницю айтівці не дуже охоче покидали. 67% вінницьких фахівців зауважили в опитуванні, що нікуди не виїжджали. Для порівняння: загалом по Україні 39% респондентів зазначили, що нікуди не виїжджали.

Компанії, представлені в місті

Ми розпитали деякі компанії в місті про їхній соцпакет і бонуси для співробітників, можливості для студентів, програми для ветеранів тощо. Компанії у списку розташовані за кількістю залучених вінницьких фахівців.

Аутсорсингова ІТ-компанія, заснована 1992 року під назвою Computer Multimedia Systems. З 2015-го компанія відома як Onseo. Тут працює 813 айтівців. Офіси компанії розташовані у Києві, Хмельницькому та Вінниці.

Офіс у Вінниці з’явився 1992 року. Команда складається із 558 фахівців.

Основний стек технологій: WEB, HTML5, JavaScript, Objective-C, C++, .NET, TypeScript, Unity3D/2D, Cocos2d-x, Angular.js. Напрями: штучний інтелект, соціальні платформи, бізнес-аналітика, медичні рішення, мобільні ігри.

Про соцпакет і бенефіти: компанія покриває медичне страхування, заняття спортом. Соцзахист згідно з КЗпП: є відпустка, лікарняні. Проводить корпоративні курси англійської мови.

Політика компанії щодо співробітників, які нині в ЗСУ: зарплату мобілізованим фахівцям зберігають. Компанія наразі працює над програмою реінтеграції колег у війську.

Спеціальні можливості для студентів: є програми стажування, співпрацює з вищими навчальними закладами.

Міжнародна аутсорсингова ІТ-компанія, заснована 1993 року. В Україні представництво відкрили 2005 року. З EPAM Україна загалом співпрацює 10 500 фахівців.

Вінницький офіс відкрили 2007 року, тут залучено понад 500 спеціалістів.

Основний стек технологій: Front-end, Java, .NET, Mobile, AQA/QA, UX/UI. Домени: фінанси, логістика, медіа, ритейл та інші.

Про соцпакет і бенефіти: соціальний пакет охоплює медичне страхування, відшкодування занять спортом, є змога оформити страхування для родичів зі знижкою, діють внутрішні спортивні спільноти, зокрема Be Well. Є психологічні та коучингові марафони, психологічне консультування (Wellbeing service). У компанії діють інжинірингові спільноти, центри компетенцій та спільноти за інтересами.

Політика компанії щодо співробітників, які нині в ЗСУ: в EPAM є кілька десятків колег, які вже повернулися зі служби у ЗСУ. Але основна частина мобілізованих фахівців захищають країну. У компанії діє програма підтримки для ветеранів, що охоплює фінансову підтримку, психологічну та інформаційну допомогу. У Вінниці компанія підтримала відкриття Центру розвитку ветеранів на базі одного з місцевих вишів. Восени стартував освітній проєкт «ІТ для ветеранів та їхніх родин», який допомагає ознайомитися з ІТ.

Крім цього, діють терапевтичні групи підтримки для колег, чиї рідні перебувають на фронті. Якщо ветерани після повернення з війни ще не готові взятися до проєктної роботи, їм надають оплачувану відпустку для відновлення, яка може становити до 60 днів.

Спеціальні можливості для студентів: у компанії проводять навчання та освітні заходи у межах EPAM University. Вони безплатні й доступні на тренінговому порталі. EPAM співпрацює з місцевими вишами — Донецьким національним університетом ім. Стуса та Вінницьким технічним університетом. Для студентів є можливість пройти стажування на базі компанії. Цієї осені в межах співпраці з Вінницькою ІТ Асоціацією заплановані екскурсії для студентів до місцевого офісу компанії.

Івенти: учасники вінницької спільноти дизайнерів XD Community з початку року провели понад 20 заходів, з останніх — вересневий — XD Community Hackaton.

Аутсорсингова ІТ-компанія, заснована 2013 року, яка співпрацює з 394 українськими фахівцями.

Офіс у Вінниці з’явився 2013 року, у команді 354 спеціалісти.

Основний стек технологій: Digital Enterprise, Fintech, Customer Experience, AI, Mixed Reality, Cloud Networking.

Про соцпакет і бенефіти: надають медстраховку, спорткомпенсацію, покривають заняття з англійської мови.

Політика компанії щодо співробітників, які нині в ЗСУ: поки що зберігають повну оплату мобілізованим співробітникам.

Спеціальні можливості для студентів: компанія має власний тренінг-центр, дають можливість студентам пройти практику.

Українська продуктова ІТ-компанія, заснована 2014 року, з офісами у Києві та Вінниці.

Історія заснування. «Історія нашої компанії почалася з Вінниці. Звідси родом наші засновники, і перші продукти створювали у Вінниці, коли все відбувалося ще на стадії стартапів. Саме в цьому місті залишається продуктовий кістяк, хоча нас підсилило багато класних талановитих хлопців і дівчат, які проживають в інших містах Україні», — розповідає Сергій Молдаховський, маркетинг-директор та член правління.

Загалом в Україні на компанію працює 413 спеціалістів, з них 268 — у Вінниці.

Основний стек технологій охоплює Node.js та Vue.js, Elixir, React та Vue, Swift, Kotlin. Головні продукти: AUTO.RIA, DIM.RIA, AGRO.RIA та RIA.com.

Про соцпакет і бенефіти:

8-годинний робочий день (пн-пт) з «гнучким» графіком (з 8:00 / 9:00 / 10:00);

оплачувані лікарняні;

20 днів відпустки на рік + преміальна відпустка;

необхідні для роботи техніка та програмне забезпечення;

програма лояльності AUTO.RIA, DIM.RIA та RIA.com.

Здоров’я:

8 годин на турботу здоров’я (медогляд);

послуги корпоративного лікаря;

послуги психологів.

Навчання та розвиток:

80% компенсації профільних навчань і конференцій;

50% компенсації будь-яких уроків іноземних мов;

корпоративні професійні навчання;

100% компенсації коворкінгу в інших містах під час блекаутів.

Сім’я та дозвілля:

батьківський час (раз на тиждень);

бонусна програма для хобі, відпочинку та розвитку;

корпоративні івенти та подарунки.

Політика компанії щодо співробітників, які нині в ЗСУ: за колегами у війську зберігають місце і фіксовану виплату.

Спеціальні можливості для студентів: наразі немає.

Вінницька продуктова ІТ-компанія, заснована 1991 року. Має 180 співробітників, з них приблизно 100 — інженерно-технічні фахівці.

Основний стек технологій: Embedded-C, Delphi, LTE, GSM, Wi-Fi, Sub-GHz, audio, SPE, Ethernet, video, RS485, Node.js, Swift, Java, Kotlin, .NET, C++, QA, UI/UX.

Про соцпакет і бенефіти: соцзахист згідно з КЗпП, зокрема оплачувана відпустка, лікарняні. Покривають профільні навчання, курси англійської мови, подарунки для співробітників і їхніх дітей до свят. Є спортивна зона.

Політика компанії щодо співробітників, які нині в ЗСУ: усі співробітники-військові, які перебувають у зоні бойових дій, отримують щомісячну матеріальну допомогу. Крім цього, компанія закриває їхні потреби в техніці, спорядженні тощо.

Спеціальні можливості для студентів: розглядають студентів на вакантні посади й беруть на випробувальний термін. Є молоді працівники, які ще є студентами. За кожним закріплений ментор. Компанія співпрацює з ВНТУ. Обладнують лабораторії, беруть участь у ярмарках кар’єри тощо. Підтримують хакатони, технічні олімпіади вінницьких навчальних закладів.

Це сервісна компанія, заснована 2015 року, яка налічує 145 спеціалістів в Україні.

Офіс компанії у Вінниці відкрили 2016 року, тут працює 138 айтівців.

Основний стек технологій: JS, Java, .NET, Python, C++, iOS (Objective-C, Swift), Android (Java, Kotlin), Unity.

Про соцпакет і бенефіти: є оплачувані лікарняні та відпустка, до бонусів входять корпоративна англійська, подарунки для співробітників і їхніх дітей до свят, корпоративи та спільні поїздки. В офісах компанії є спортивні зони.

Політика компанії щодо співробітників, які нині в ЗСУ: за фахівцями зберігається місце, зарплату виплачують у перші місці після мобілізації в повному обсязі, далі можливе скорочення до 50% (ситуація залежатиме від того, наскільки компанії вистачатиме ресурсів).

Спеціальні можливості для студентів: у компанії великий відсоток працівників, які є ще студентами. Вони приходять на позицію Trainee, яка є оплачуваною і передбачає роботу з ментором. Наставник дає навчальні ресурси, перші завдання та стежить за прогресом. Компанія співпрацює з місцевими з університетами, бере участь у навчальних івентах і ярмарках вакансій від студентських організацій.

Аутсорсингова ІТ-компанія, заснована 2014 року у Вінниці. Команда налічує 75 співробітників, 71 з них — у Вінниці.

Основний стек технологій і основні проєкти: Mobile Apps, Smart TV apps, Web Development, Back-end Development, UI/UX Design, Business Analysis Management.

Про соцпакет і бенефіти:

безплатний доступ до освітніх платформ (оплата спеціалізованих тренінгів, курсів, участь у конференціях);

компенсація тренажерного залу;

оплачувані відпустки, лікарняні та святкові дні;

оплата овертаймів;

безплатні заняття з англійської мови;

тимбілдинги та івенти та навчальні тренінги в компанії

внутрішня система медичного обслуговування.

Політика компанії щодо співробітників, які нині в ЗСУ: серед наших співробітників немає тих, хто служить у війську. Однак є активний учасник волонтерської організації, яка була заснована після повномасштабного вторгнення United for Animals, що допомагає притулкам з тваринками на окупованих територіях; компанія надає можливість поєднувати волонтерство з роботою.

Спеціальні можливості для студентів: є програми стажування для Trainee-спеціалістів. Напрями підготовки: iOS, WEB, Back-end, QA, PM, Android.

Lampa Software співпрацює з технічними коледжами, університетами та проводить їм лекції в аудиторіях. Фахівці компанії виступають експертами у вінницьких хакатонах для студентів і профільних конкурсах.

Крім того, компанія проводить студентам вінницьких вишів екскурсії по офісу. І готує подію під назвою IT Open Days для майбутніх спеціалістів, студентів технічних вишів і працевлаштованих фахівців.

Івенти, у яких беруть участь: благодійні вечори «Шляхом незламності», які присвяченні дітям загиблих воїнів Вінниччини, дні прибирання Вінниці з організацією «Lets Do IT Ukraine», представляють спільноту Вінниччини на міжнародних аренах Dublin Tech Summit, FinTech Connect, GIANT Health Event та IoT Tech Expo, Stockholm Tech Show та українській Lviv IT Arena.

Компанія, заснована 2015 року у Вінниці, має власну лінію продуктів, а також надає послуги аутсорсингу. Загалом команда налічує 200 осіб, з них 170 працюють у Вінниці.

Основний стек технологій і напрямки роботи:.NET, Node, Java, Python, PHP, JavaScript, Android, iOS, Flutter, QA/QAA, DevOps, UI/UX. Серед основних напрямів Healthcare, Fintech, Edtech, Mobile.

Про соцпакет і бенефіти: є оплачувані відпустки, медичне страхування, відшкодовують заняття спортом, уроки англійської.

Політика компанії щодо співробітників, які нині в ЗСУ: компанія виплачує колегам у війську повну суму зарплати впродовж всієї служби, зберігає за ними робочі місця і допомагає із закупівлею амуніції.

Спеціальні можливості для студентів: є програми для трейні у напрямах QA, Front-end, Back-end, UI/UX тощо. Компанія запрошує на позицію трейні та навчає їх упродовж року. Щокварталу тестують знання, якщо тест учасник складає успішно — достроково переводять на зарплату та одразу на проєкт.

Наразі шукають трейні .NET, Node.js, Front-end, Android, iOS, Flutter, QAA, QA Manual, PHP, DevOps, Unity та 2D Artist.

Івенти, які проводять у Вінниці для айтівців: спортивні турніри з настільного тенісу, квізи, лекції.

Аутсорсингова міжнародна ІТ-компанія, заснована 1991 року. Має офіси по Україні та за кордоном. В Україні з Infopulse співпрацює 1522 фахівці.

Офіс у Вінниці відкрили 2011 року, тут залучений 71 фахівець.

Основний стек технологій вінницького осередку: Software development and testing (Back-end, Front-end, QA), BA.

Про соцпакет і бенефіти: компанія компенсує 24 робочі дні відпочинку на рік. За довготривалу лояльність спеціаліст отримує додаткові оплачувані дні відпочинку. Якщо є підтверджувальні документи, компенсують лікарняні, дають п’ять додаткових днів для лікування без підтверджувальних документів. Спеціалістки компанії мають чотири місяці оплачуваної декретної відпустки. За потреби співробітники та члени їхніх родин можуть звертатися за психологічною підтримкою. Доступний пакет компенсацій на медичне страхування та/або заняття спортом.

Крім того, компанія покриває участь у зовнішніх навчальних заходах і сертифікаціях. В Infopulse є можливість вивчати англійську, французьку, німецьку, шведську, норвезьку, польську й українську мови в онлайн- та офлайн-форматі.

Політика компанії щодо співробітників, які нині в ЗСУ: для спеціалістів, які наразі мобілізовані, зберігається виплата базового доходу протягом усього періоду служби, плюс за один місяць від дати завершення служби, якщо спеціаліст потребує цей час на адаптацію до цивільного життя. Компанія розпочала співпрацювати з проєктом Veteran Hub, який піклується про ветеранів і членів їхніх родин.

Спеціальні можливості для студентів: компанія проводить інтернатури для студентів та світчерів. Студентам пропонують проходити практику в компанії.

Івенти: для гуртування команди двічі або тричі на місяць Infopulse організовує невеликі зустрічі з настільними іграми та неформальним спілкуванням. Наразі більша частина заходів, доступних для IT-спільноти Вінниці, відбуваються в онлайн-форматі.

Аутсорсингова ІТ-компанія, заснована 2015 року, з офісом у Вінниці. Загалом з нею співпрацює 106 українських фахівців.

Офіс у Вінниці з’явився 2016 року, тут залучено 82 спеціалісти.

Основний стек технологій і основні проєкти вінницького осередку: Python, Java, .NET. Серед напрямів логістика, туризм та архітектура.

Про соцпакет і бенефіти: компанія покриває медичне страхування, курси англійської мови, спортивні заняття.

Політика компанії щодо співробітників, які нині в ЗСУ: зберігають робоче місце і частково компенсацію.

Глобальна аутсорсингова ІТ-компанія з українським корінням, заснована 1993 року. В Україні має понад 9000 співробітників.

Офіс у Вінниці відкрили 2021 року. Нині тут працює 67 спеціалістів.

Основний стек технологій і основні проєкти вінницького осередку: WebUI, QC, DevOps, .NET.

Про соцпакет і бенефіти: є медичне страхування, компенсація спорту, 18 днів відпустки, 20 днів оплачуваних лікарняних, well-being програми.

Політика компанії щодо співробітників, які нині в ЗСУ: їм продовжують виплачувати щомісячну винагороду та зберігають робоче місце. Для них діє весь пакет бенефітів, включно з медичним страхуванням і сервісом психологічної підтримки. Нині компанія готує інфраструктуру і внутрішні процеси для створення захисникам та захисницям комфортного середовища в компанії.

Спільно з VeteranHub запустили курс EmpowerU для військових і членів їхніх сімей, який розрахований на тих, хто починає свій шлях у програмуванні. Окремо для дітей військових та ВПО цього року через благодійний фонд «Відкриті очі» стартували проєкт «ПоколінняТех». Він спрямований на розвиток базових знань з основ ІТ для школярів 8-10 класів.

Спеціальні можливості для студентів: компанія співпрацює з ДонНУ імені Василя Стуса та ВНТУ, проводить освітні воркшопи від SoftServe Academy. Цьогоріч брали участь як партнери хакатону від студентської організації BEST Vinnytsia.

«Ще до повномасштабного вторгнення ми вбачали у Вінниці потужний потенціал. Найкомфортніше місто України (за результатами опитувань), технічні спеціальності у вишах, наявність активної ІТ-спільноти і тематичних івентів — це все сприяє розвитку індустрії на локальному рівні. Значно відчувається попит на технічні події і розвиток комʼюніті. Про це свідчать наші внутрішні опитування і рівень залученості спеціалістів SoftServe у внутрішні ініціативи компанії», — коментують у компанії.

Аутсорсингова компанія, заснована 2002 року, яка в Україні співпрацює із 2650 спеціалістами.

Офіс у Вінниці відкрили 2011 року, тут залучено 65 фахівців.

Основний стек технологій: Java, JavaScript, .NET, PHP, QA, iOS.

Про соцпакет і бенефіти: компанія надає медичне страхування для фахівців, 20 днів оплачуваної відпустки, оплачувані лікарняні, п’ять оплачуваних днів незадокументованих лікарняних, декретні відпустки. Тут діє програма турботи про ментальне здоров’я, в межах якої доступні три безкоштовні консультації психотерапевта і спеціальна ціна на наступні. Фахівці мають доступ до різноманітних навчальних програм і сертифікацій, отримують ліцензію Udemy Business з 22000+ навчальних продуктів.

Політика компанії щодо співробітників, які нині в ЗСУ: щомісяця надає фінансову підтримку і покриває медичне страхування мобілізованим. За мобілізованими фахівцями зберігають робочі місця. Ветеранам (наразі сім співробітників Ciklum демобілізувалися) доступна розширена опція програми з підтримки ментального здоровʼя і додатковий грошовий ліміт на випадки, які не покриває медична страховка.

Спеціальні можливості для студентів: через війну та переважний формат віддаленої роботи програми стажування для студентів поки що на паузі.

Міжнародна аутсорсингова ІТ-компанія, заснована 1989 року. В Україні має 300 співробітників.

Офіс у Вінниці відкрили 2013 року, у тутешній команді 40 фахівців.

Основний стек технологій: .NET, Java, JavaScript.

Про соцпакет і бенефіти: покривають медичне страхування, є 20 робочих днів оплачуваної відпустки, оплачувані лікарняні, мовні курси і навчання в L&D-центрі, доступний wellbeing-сервіс (є сесії з психологом, психотерапевтом).

Політика компанії щодо співробітників, які нині в ЗСУ: колегам у війську частково зберігають зарплату.

Спеціальні можливості для студентів: фахівці компанії регулярно зустрічаються онлайн з потоком магістрів кафедри комп’ютерних наук ВНТУ для ознайомлення із сучасними технологіями і нюансами побудови кар’єри в ІТ.

Аутсорсингова компанія, заснована 2002 року, з офісами у різних містах України та за кордоном. Українська частина команди налічує 1900 співробітників, з них 30 працює у Вінниці.

Офіс у Вінниці відкрили 2016 року.

Основні домени, у яких працює компанія: Automotive, Telecom, AdTech, Avitation, FinTech, E-сommercе тощо).

Про соцпакет і бенефіти: сюди входить страхування, спортивні програми, індивідуальний план з навчання та розвитку, постійні програми для членів сімей і дітей.

Політика компанії щодо співробітників, які нині в ЗСУ: позиція та компенсація зберігаються. Компанія пропонує додаткові можливості з навчання та готує програми реінтеграції.

Спеціальні можливості для студентів: у Sigma Software University діє два формати інтернатур — групова інтернатура та індивідуальна, актуальні набори та умови можна переглянути на сайті компанії.

Участь у вінницьких івентах: долучаються до ініціатив вінницького IT-кластеру та IT-Park (технічні та волонтерські зустрічі). Крім того, компанія перевезла до Вінниці мотоцикл-рекордсмен зі швидкості Inspirium. Це проєкт, який вже побував у Харкові, Львові, Івано-Франківську та Чернівцях. «Для нас важливо поділитися нашим натхненням українською інженерною думкою», — коментують у компанії.

Аутсорсингова компанія з розробки програмного забезпечення, заснована 2007 року. В Україні представлена у Харкові та Вінниці і налічує 190 співробітників.

Офіс у Вінниці відкрили 2022 року, у команді 30 айтівців.

Основні домени: Healthcare, Fintech, E-learning, E-commerce, Logistics.

Про соцпакет і бенефіти: вихідні та державні свята збережені, є оплачувані лікарняні, декретні. Відпустка зростає з роками роботи. Компанія проводить внутрішні освітні івенти, компенсує професійні курси, заняття з англійської, курси для особистого розвитку тощо.

Політика компанії щодо співробітників, які нині в ЗСУ: зарплата і робоче місце зберігаються. Є програма реінтеграції, наразі усі мобілізовані учасники команди служать у війську.

Спеціальні можливості для студентів: у компанії діють Trainee-програми за напрямами Python, QA, Full Stack, DevOPS, Back-end, Front-end.

Це сервісна компанія, заснована 1993 року у Франції, в Україні з’явилася 2012-го. Загалом українська команда налічує 485 фахівців. Нині Valtech представлена у Києві, Дніпрі, Чернівцях і Вінниці.

Вінницький офіс компанії відкрили 2021 року, тут працює 26 спеціалістів.

Основний стек технологій: Salesforce, Sitecore, QA, Front-end.

Про соцпакет і бенефіти: кількість бенефітів залежить від тривалості співпраці спеціаліста з компанією.

Мінімальний пакет містить: медичну страховку (з повним чекапом, масажами, лімітом на стоматологію), компенсацію на спорт, вивчення іноземних мов, допомогу при декретній відпустці (або відпустці з догляду за дитиною), індивідуальний бюджет на навчання, оплату професійних сертифікацій, щомісячну безплатну юридичну консультацію, щомісячну консультацію психолога, home office support компенсацію.

Максимальний пакет для консультантів, які з компанією понад чотири, передбачає збільшені ліміти й обсяги з кожного бонусу та медичне страхування для всієї родини.

Політика компанії щодо співробітників, які нині в ЗСУ: за перший місяць від моменту мобілізації консультант отримає 100% оплату за стандартною ставкою. Всі наступні місяці виплата буде фіксованою, залежно від кількості людей, мобілізованих у Valtech Україна (нині їх четверо). Виплати залишаються до повернення з фронту.

Спеціальні можливості для студентів: у 2021-2022 роках компанія провела п’ять інтернатур з подальшим працевлаштуванням, тому повністю закрила потребу в молодих спеціалістах за напрямами .NET, QA, JS. У кінці 2021-го — на початку 2022-го завершували дві інтернатури для QA і .NET. Вони випустилися вже після початку повномасштабного вторгнення.

Про історію місцевого офісу згадує Тетяна Нікітченко, Project Manager Valtech: «Історія вінницької локації була досить цікава, адже спочатку тут було два консультанти й ніхто до них не приєднувався. Наш стрімкий розвиток розпочався навесні 2021 року, і в грудні компанія відкрила тут офіс. Він є наймолодшим і зараз стрімко зростає».

Міжнародна ІТ-компанія, заснована 2019 року, яка надає послуги аутстафінгу. В Україні має 1254 співробітники.

Офіс у Вінниці відкрили 2019 року, тут працює 16 фахівців.

Основний стек технологій: Java, JavaScript, QA, iOS, Data & Analytics.

Про соцпакет і бенефіти: є програма медичного страхування, оплачувані лікарняні, компенсація за понаднормову роботу, консультація з юридичних питань, можливість вивчати мови в Avenga Language Academy. Компанія частково покриває заняття спортом, придбання професійної літератури.

Політика компанії щодо співробітників, які нині в ЗСУ: виплачує 50% компенсації мобілізованим співробітникам. Якщо потрібно, надає оплачувану відпустку на відновлення. Наразі розробляють програму для реінтеграції колег у війську.

Українська продуктова компанія, заснована 2011 року, де працює загалом понад 3000 фахівців.

Офіс у Вінниці відкрили 2021 року, у команді сім спеціалістів.

Основний стек технологій: Embedded-C(GCC), STM32, HAL, low-power, sub-1GHz radio, RF protocols, LL-debug, digital interfaces, audio-SoC, audio-codecs, audio-DSP, SAI, I2S, PDM, PCM, DAC, D-class power amplifier, digital microphones, VoIP, SIP.

Про соцпакет і бенефіти: оформлення у штат (компанія входить до Дія City), є 18 робочих днів на рік відпустки, оплачувані лікарняні, медичне страхування, корпоративна англійська мова, компенсація профільного навчання, комплект системи безпеки Ajax (участь у проєкті бета-тесту — отримання і тестування нових гаджетів до їхнього релізу).

Політика компанії щодо співробітників, які нині в ЗСУ: зберігають зарплату в повному обсязі.



Події

Як зауважують у Вінницькій ІТ Асоціації, з початку повномасштабного вторгнення кількість офлайн-заходів для айтівців у місті значно зменшилась. Зокрема, до 24 лютого асоціація з партнерами проводила UME UP — серію освітніх зустрічей для початківців, студентів і світчерів в ІТ, також у місті проходила конференція VinnytsiaJS і заняття для тестувальників QA insights for free тощо.

Серед актуальних сьогодні подій:

1. Code&Cheers Standup — серія офлайн-івентів, де айтівці можуть поділитись своїми факапами та цікавими історіями у форматі стендап-виступу. 2. YEPS хакатон інноваційних ІТ-рішень для отримання першої роботи в ІТ — команди в супроводі менторів розв’язують задачі на певну тематику. Наприкінці жовтня відбудеться IV хакатон у Вінниці. 3. IT VN Open days — дні відкритих дверей (екскурсій) до офісів компаній-учасниць ІТ Асоціації або презентація роботодавців у вишах. Охоплює розповідь про компанію та команду, особисті кейси та Q&A частину.



Відгуки айтівців про місто

Вадим Равло, Back-end Department Lead у Fulcrum

«Загалом у Вінниці я прожив понад 20 років, відвідував майже всі обласні центри України та кілька років мешкав у Києві.

Вінниця подобається передусім за компактність, розвиненість муніципальної інфраструктури, перші в Україні прозорі офіси, одні з кращих доріг, увагу місцевої влади до життя громадян, розвиток електронних послуг і електронної демократії.

Під час перших місяців війни місто відіграло важливе значення як місце тимчасового перебування людей під час переміщення з півночі, сходу та півдня на захід країни. Я приймав щоденно інколи по кілька співробітників одночасно кілька тижнів підряд.

Останній рік відновилося будівництво майже всіх житлових комплексів, у місті є достатня кількість коворкінгів і закладів харчування, з яких можна попрацювати з ноутбуком. Достатньо електричних зарядних станцій різних потужностей, якщо ви маєте електрокар. Широка мережа доставок їжі, точок видачі, супермаркетів, гарне покриття мереж електросамокатів та велосипедів.

Якщо ви любите подорожувати по Україні — вам сюди. 5-6 годин на авто як до моря, так і до Карпат, дві години на Інтерсіті+ до Києва — це час добирання в будній день в години пік з лівого берега Києва на правий. Із мінусів — лише невелика кількість закладів розваг і відпочинку, де можна провести цілий день з дитиною, і відсутність схожих за масштабом зі столичними гіпермаркетів і ТРЦ».

Андрій Матківський, Mobile Solution Architect у Valtech

«Я народився і виріс у Вінниці, потім мене закинуло на шість років у Дніпро, відтак у Київ, а потім я все ж повернувся сюди. Повернувся, бо це моє рідне місто. Воно має безліч переваг: зручна інфраструктура, сучасний міський транспорт, багато алей і свекрів, компактність. Мій старший син ходить самостійно на гуртки, і це не займає багато часу. На мою думку, для сімейного життя Вінниця підходить ідеально.

Крім того, місто досить чисте, якщо порівнювати з Києвом чи Дніпром, де я проживав раніше. З недоліків: високі ціни на нерухомість і затори, але це якщо не порівнювати з мегаполісами :). Вінниця значно компактніша, а ще дуже зелена. На мою думку, для сімейного життя це ідеальне місто».

Вікторія Сопільняк, HR Manager у Delphi Software

«Мешкаю у Вінниці вже понад три роки, до цього жила майже шість років у Львові. Вінниця — це про комфорт, про зручну інфраструктуру, чудовий громадський транспорт, парки, водойми та чисті вулиці. Останні роки значно зросла вартість оренди житла, майже на рівні Львова, але рейти не львівські :)

Щодо IT-ринку та івентів, то Вінниця програє деяким великим містам. Тобто, звісно, заходи проводять, але мало, після пандемії та у воєнний час усе ніби завмерло. У Вінниці теж є ІТ-асоціація і вона розвивається, але хотілося б бачити більше співпраці із закладами. З огляду на зручне центральне розташування міста, близькість до столиці, класну транспорту розвʼязку і наявність вишів з технічними спеціальностями тут є всі перспективи розвитку ІТ».



Текст — Вікторія Осіпова. Аналітику підготувала Ірина Іпполітова, канал DOU