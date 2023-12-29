Стадії алкоголізму — як визначити

Алкоголізм — важке захворювання, що чинить негативний вплив не тільки на саму залежну людину, а й на її найближче оточення, особливо на сім'ю. Це негативно впливає на контакти з людьми, часто руйнуються стосунки з близькими людьми. Можна стверджувати, що будь-хто, хто вживає алкоголь, навіть зрідка, наражається на ризик виникнення проблем з алкоголем.

Початкові стадії алкоголізму

Як і у випадку з більшістю залежностей, з якими стикається реабілітаційний центр у Вінниці, серйозна проблема зазвичай починається безневинним і, перш за все, соціально прийнятним шляхом.

Вступна фаза алкоголізму — це так звана передалкогольна фаза. Цей стан добре знайомий багатьом людям. Алкоголь вживають для розслаблення і релаксації, для кращого сну або гарного самопочуття, часто для подолання сором'язливості в соціальних ситуаціях.

Другий етап зазвичай являє собою етап попередження. Це може навіть тривати кілька років. Це час, коли люди часто думають про алкоголь, іноді навіть нав'язливо, і п'ють таємно. Людина, яка впала в залежність, також на цьому етапі відчуває гостру потребу виправдати свої дії.

Третій етап — критичний. Вживання алкоголю дуже регулярне, часто щодня. Симптоми вступу в цю фазу включають нехтування хворою людиною та конфлікти з родиною. Є також проблеми на роботі через алкоголь та ігнорування обов'язків.

Завершальна стадія алкоголізму

Останню стадію алкоголізму ще називають хронічною фазою. Людина, яка страждає проблемою на цій стадії, постійно перебуває в стані алкогольного сп'яніння, часто кілька разів на день, іноді втрачаючи лік часу навіть на багато тижнів. Вранці також немає опору випивці, і вживання алкоголю стає найважливішою метою в житті. Пияцтво також спричиняє сильну деградацію організму — від розумових процесів до появи епілепсії або захворювань печінки та підшлункової залози.

Лікування алкоголізму — ніколи не пізно

Найкраще, якщо реагують досить рано, але бувають ситуації, коли пацієнти звертаються до фахівця навіть на останній стадії алкоголізму. У такій ситуації також варто почати лікування алкоголізму у Вінниці, адже завжди є відповідний час, щоб змінити своє життя і повернутися до тверезості. Важливо, щоб допомога була комплексною і включала досить тривалу психотерапію. Поєднання всіх цих заходів збільшує шанси принести полегшення пацієнту.

Доповненням зазвичай є так звана поглиблена терапія, дійсна після проходження базової програми терапії залежності. Постійна та регулярна участь у заняттях — це спосіб опинитися в новій реальності, впоратися з проблемами та повернути впевненість у собі.