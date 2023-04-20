Алкоголь та депресія: як пов'язані ці поняття та як боротися з ними?

Алкоголь і депресія – два поняття, які тісно пов'язані один з одним і негативно впливають на здоров'я людини. Деякі люди вживають спиртне, сподіваючись зняти негативні емоції. Однак, це тільки посилює симптоми депресії та може призвести до додаткових проблем.

Чому алкоголь посилює депресію

Багато людей намагаються впоратися з депресією за допомогою алкоголю, вважаючи, що він допоможе їм розслабитися, забути про проблеми та підвищити настрій. Однак це лише тимчасовий ефект, який незабаром змінюється зворотним. Алкоголь працює як швидкий антидепресант, але при цьому він також блокує вироблення серотоніну – гормону щастя. Таким чином, після закінчення дії спиртного людина почувається ще гірше, ніж до її вживання.

Як алкоголь впливає на мозок при депресії

Дослідження показують, що тривале вживання алкоголю може спричинити погіршення психічного здоров'я. Наприклад, він впливає на функціонування гіпокампу – частини мозку, відповідальної за пам'ять та емоції. Це сприяє погіршенню пам'яті та збільшенню симптомів депресії. Крім того, спиртне знижує активність передньої частини мозку, яка бере участь у прийнятті рішень та контролі поведінки. Це призводить до погіршення самоконтролю та посилення алкогольної залежності.

Як боротися з алкогольною залежністю та депресією

Самостійно впоратися з алкогольною залежністю та депресією дуже складно. Найчастіше відзначається рецидив. Оскільки потрібне порятунок від двох захворювань одночасно, необхідно звернутися до фахівців.

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Алкоголь та депресія – серйозні проблеми, які впливають на якість життя та можуть призвести до серйозних наслідків. Лікування може бути складним, але є різні методи, які можуть допомогти вийти з цього стану.

Методи лікування алкогольної залежності та депресії

Для терапії депресії та алкоголізму використовується комплекс методів.

Медикаментозне лікування

Засобами лікування алкогольної залежності з доведеною клінічною ефективністю є дисульфірам, налтрексон і акампросат. Дисульфірам викликає огиду до спиртного, налтрексон зменшує задоволення від пиття, акампросат відновлює баланс у мозку та знижує дискомфорт. Для лікування депресії застосовують антидепресанти, які коригують порушення нейромедіаторного обміну в мозку.

Психотерапія

Психотерапія є важливим компонентом комплексного лікування алкогольной зависимости та депресії. Вона допомагає пацієнтові зрозуміти причини свого захворювання, змінити ставлення до себе та навколишнього світу, розвинути навички боротьби з емоційними труднощами, підвищити самоконтроль. Існують різні види психотерапії, такі як когнітивно-поведінкова (КПТ), групова, мотиваційне інтерв'ювання (МІ) та інші.

Фізіотерапія

Допомагає відновити фізичне здоров'я та покращити психоемоційний стан пацієнта. Вона включає масаж, електросон, лазеротерапію, магнітотерапію та інші. Фізіотерапія сприяє поліпшенню кровообігу, обміну речовин, зняття болю та м'язової напруги, нормалізації сну та апетиту.

Методи лікування обирають залежно від індивідуальних потреб кожного пацієнта. Важливо знайти підтримку у близьких та професійних фахівців, щоб успішно подолати алкогольну залежність та депресію.

Як запобігти виникненню депресії при відмові від алкоголю

Щоб не допустити виникнення депресії при відмові від алкоголю, необхідно дотримуватись наступних рекомендацій:

поступово знижувати дозу алкоголю;

приймати медикаменти за призначенням лікаря;

відвідувати психотерапевта;

вести здоровий спосіб життя;

знайти хобі та інтереси;

підтримувати зв'язок з близькими та оточуючими.



Алкогольна залежність та депресія – це серйозні проблеми, які можуть призвести до плачевних наслідків. Важливо розуміти, що алкоголь посилює стан і може викликати додаткові ускладнення. Щоб позбавитися цих захворювань, необхідно звернутися до фахівців і дотримуватися їх рекомендацій. Також не варто забувати про здоровий спосіб життя, мати хобі та підтримувати соціальні зв'язки. Тільки так можна повернутися до повноцінного та щасливого життя.