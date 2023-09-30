Само собой не пройдет: как распознать и вылечить ПТСР у себя или ближнего?

Посттравматический стресс – это реакция нашего организма на тяжелые события. Это состояние психического здоровья, которое может возникать у людей, переживших травматические события. Например, стали свидетелями войны или боевых действий, стихийной катастрофы, серьезной аварии, террористического акта или изнасилования.

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) может развиться у человека после переживания события, которое испугало его, шокировало или заставило испытывать беспомощность.

Это может сопровождаться долговременными последствиями, включая воспоминания, проблемы со сном, тревогу, депрессию.

Иногда симптомы ПТСР появляются после трех месяцев и даже года.

Отсроченная симптоматика – одна из причин, почему посттравматическое стрессовое расстройство диагностирует исключительно специалист. Он и назначит как медикаментозное, так и психотерапевтическое лечение.

Именно поэтому фармацевтическая компания «Дарница» организовала обучение для психологов горячей линии 1551 контактного центра Киева. Теперь каждый, кто нуждается в помощи, может получить бесплатную консультацию специалиста.

Компания также проводит обучение для профессионального сообщества, а также запустила информационную онлайн платформу для пациентов и врачей для повышения информированности украинцев о ПТСР. Здесь вы найдете компетентные ответы и информацию о расстройстве.

Как заподозрить ПТСР у человека и что делать дальше?

Какие подходы используются для лечения ПТСР?

Может ли появиться такое расстройство у ребенка и как ему вовремя помочь?

Как ПТСР влияет на пищевое поведение?

Что делать, если ваш родной человек вернулся с фронта и не может спать?



На эти и многие другие вопросы можно найти ответы на платформе.

А если вы врач, здесь можно ознакомиться с методами скрининга и диагностики, лечения, сопутствующими проявлениями и расстройствами ПТСР.

«Военные конфликты приводят к увеличению случаев депрессии и тревожности, других ментальных заболеваний. Треть пациентов с ПТСР может иметь рецидивы до десяти лет. Поэтому очень важно вовремя распознать болезнь. Наш информационный ресурс направлен как на обычных граждан, так и на профессионалов системы здравоохранения», — отмечает директор по медицинским вопросам фармацевтической компании «Дарница» Игорь Никифорчин.

Посттравматическое стрессовое расстройство специалисты называют «психоинфекцией», тем более, как отметил доктор медицинских наук, профессор, врач-психиатр высшей категории Олег Чабан, «Наш век – «века травмы».

"После "психоинфекции" COVID-19 мы мгновенно, без отдыха, перешли в другую "психоинфекцию", с большим дистрессовым влиянием, которое называется широкомасштабная война в Украине 2022", — подчеркнул специалист.

Фото: ТСН.ua

Как проявляется посттравматический стресс и сколько он длится?

После 24 февраля – начала полномасштабной войны в Украине – за психологической помощью обратилось почти шесть тысяч украинцев.

По информации КГГА, 80% обращений связано с реакцией на боевые действия. Они вызывают у людей панические атаки, страхи из-за войны, обострение тревожных и невротических расстройств.

Также в профессиональной помощи нуждались люди с депрессией, суицидальными мыслями, нарушением сна, соматическими заболеваниями и душевными страданиями. Некоторых война «загоняет» в глубокую депрессию. Мысли и воспоминания возвращаются, даже если опасность проходит. Время при расстройстве на фоне стресса не лечит.

Вместо того чтобы чувствовать себя лучше, человек попадает в посттравматическую ловушку. Она становится более тревожной, испуганной и раздраженной.

ПТСР может годами воздействовать на нас. Только профессиональное лечение поможет выздороветь.

Иностранный опыт: как лечат ПТСР в США и Израиле

По данным Отдела охраны психического здоровья штата Нью-Йорк, ежегодно 5,2 млн американцев страдают ПТСР.

Война и боевые действия являются факторами риска потенциального развития посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). По данным медицинского ресурса UpToDate, для сравнения распространенность ПТСР среди населения США и Канады в течение жизни составляет от 6.1% до 9.2%, тогда как распространенность данного расстройства среди населения в зоне боевых действий может достигать 50%.

Женщины болеют этим недугом в два с половиной раза чаще, чем мужчины.

Травмирующие события, которые в основном являются причиной ПТСР у мужчин :

участие в военных действиях,

изнасилование,

заброс и жестокое обращение в детстве.



Наиболее травматические события для женщин:

изнасилование,

физическое нападение,

угроза оружием,

жестокое обращение в детстве.



Согласно методике Американской психологической ассоциации ( APA ), адаптацию и лечение ПТСР среди военных, участвовавших в боевых действиях, начинают с определения терапии. Ее специально адаптируют для управления травмой.

Специалисты применяют когнитивную реструктуризацию: человек учится думать о вещах по-новому. Психические образы травматического события могут помочь ему преодолеть расстройство, получить контроль над страхом и страданием.

Также американские специалисты практикуют экспозиционную терапию – регулярные беседы о произошедшем или столкновении с причиной страха. В безопасной и контролируемой среде это позволит человеку лучше контролировать свои мысли и чувства.

Медикаментозная терапия

Для лечения симптомов ПТСР в США используют обычно селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС). Они также помогают в случае депрессии, тревоги и проблем со сном – симптомах, часто связанных с посттравматическим стрессовым расстройством.

По словам медиков, психологические последствия ПТСР могут занять до 20 лет. Болезнь может поражать до 20% участников боевых действий, поэтому действенную терапию ищут специалисты всего мира.

Так, израильские ученые изобрели новый метод лечения посттравматического стресса.

Они впервые снизили симптомы посттравматического стрессового расстройства с помощью гипербарической кислородной терапии (ГБО). Это метод насыщения пациента кислородом под высоким давлением в лечебных целях проводится в гипербарических барокамерах.

Процедура вызывает реактивацию и пролиферацию стволовых клеток, а также образование новых кровеносных сосудов и повышение активности мозга, что, наконец, восстанавливает функциональность поврежденных тканей.

Самолечение в случае ПТСР исключено, потому что это серьезное расстройство, с симптомами которого нужно обязательно обращаться к специалисту. Его диагностика и лечение регламентируются специальными протоколами и рекомендациями. Применение безрецептурных лекарственных средств по типу валерианы не способно изменить течение заболевания или наоборот длительное применение таких средств с оттягиванием похода к врачу могут существенно усугубить ситуацию.

«Нет принципиальных отличий в подходах к лечению ПТСР в Украине и США и Европе. Однако на мероприятии меньше предвзятости. Пациенты и их родные скорее обращаются за профессиональной помощью, а значит, имеют больше шансов на выздоровление» , – отмечает директор по медицинским вопросам фармацевтической компании «Дарница» Игорь Никифорчин.

Как лечат ПТСР в Украине

Отечественные медики используют современные практики лечения ПТСР, ценность которых ежемесячно растет из-за географии войны.

На сегодняшний день есть проверенные эффективные методы лечения, которые базируются на принципах доказательной медицины – это психотерапия и применение лекарственных средств. Безусловно, течение заболевания и достижения терапевтических результатов могут варьировать от человека к человеку, но поддержка близких, установление четких терапевтических целей вместе с врачом и мотивация помогают достичь желаемого.

"К счастью, не у каждого человека, пережившего травматический опыт, развивается ПТСР. Кроме самого травматического события, большое значение имеет наличие предыдущего травматического опыта, тип занятости, генетические факторы. Наличие депрессии или тревоги в прошлом, а также отсутствие особой поддержки от семьи или друзей повышает риск развития ПТСР после травматического события”, — отмечает доктор медицинских наук, профессор, академик Национальной академии наук высшего образования, врач-психиатр высшей категории, заведующий кафедрой медицинской психологии, психосоматической медицины и психотерапии Национального Медицинского Университета имени А. А. Богомольца Олег Чабан.

Фото: ТСН.ua

Можно ли самостоятельно распознать ПТСР у себя или ближнего?

Поскольку мы все находимся в стране, которая в состоянии войны, и риск получения травматического опыта высок для всех, важно обладать информацией о возможности развития ПТСР. Это может помочь заподозрить расстройство еще на раннем этапе и своевременно обратиться за помощью. Как правило, признаки ПТСР развиваются ориентировочно через 1-3 месяца после пережитого травматического события и характеризуются следующими проявлениями:

Назойливые повторные переживания в виде воспоминаний травматического события или флешбеки являются наиболее типичным симптомом ПТСР. Это когда человек непроизвольно и ярко переживает травматическое событие с чувством, что это не происходит сейчас, включая физические симптомы, такие как сердцебиение или болезненность, эмо страх и паника. Вариантом повторного переживания могут быть тревожные сны или ужасы события.

Попытка избежать напоминания о травматических событиях является еще одним ключевым симптомом ПТСР: избегание определенных людей или мест, напоминающих о травме, или избегание разговоров с кем-то об опыте.

Гипернаблюдательность, сознание и ощущение нервозности или пребывание всегда настороже или в поиске вашей опасности.

Изменения настроения и чувств, в частности, это проявляется негативными убеждениями и ожиданиями – негативным мышлением о себе, других или всем мире, неспособностью испытывать положительные эмоции.



Следует помнить, что диагноз посттравматического стрессового расстройства и соответствующее лечение может назначить только врач — психиатр. Самодиагностика и самолечение могут усугубить состояние.

Существует индивидуальная реакция на стресс – для кого-то пребывание в зоне боевых действий и даже боевая травма не оставят последствий, для кого достаточно слышать пролет ракеты над Киевом, чтобы возникла психотравма.

В случае появления симптомов ПТСР обратитесь за помощью к семейному врачу, который направит вас к специалисту по психическому здоровью для диагностики.

Не бойтесь довериться специалисту

Украинцам, пострадавшим в результате войны, не следует пренебрегать своим здоровьем. Не откладывайте решение проблемы на потом.

Симптомы ПТСР достаточно серьезны. И они способны помешать возвратиться к нормальной жизни. Более того, человек даже может причинить вред себе на фоне так называемого синдрома уцелевшего – навязчивого чувства вины из-за того, что ему удалось выжить в сложной ситуации, которую не смогли пережить остальные.

Часто вину испытывают люди, которых кто-то спас ценой собственной жизни, или обратившиеся за помощью.

Люди с ПТСР нуждаются в более ненавязчивом внимании, помощи, мотивации, положительных эмоциях. Для каждого конкретного случая потребуется конкретная модель поведения.

Раненые бойцы корят себя мыслями, что могли бы спасти товарищей, если б постарались немного больше. А гражданские люди постоянно думают о погибших родственниках и соседях.

Активное преодоление психических расстройств является ключевой частью обновления организма после стресса. Это позволяет нам принимать влияние события, которое на нас повлияло, и принять меры для улучшения своего состояния и жизни рядом.

По данным статистики стран, в которых происходили военные конфликты, частота ПТСР может составлять более 20% населения. По тем же подсчетам, у 15% населения могут наблюдаться те или иные функциональные нарушения и с высокой вероятностью они могут нуждаться в профессиональной помощи.

Помните, спасать себя и заботиться о собственном здоровье не стыдно. Медицинская помощь в случае ПТСР – это такая же необходимость, как кислород и вода для вашего организма.

Материалы, использованные в статье:

Charlson F, van Ommeren M, Flaxman A, Cornett J, Whiteford H, Saxena S. Новый WHO превалирует сомнения mentals disorders in conflict settings: a systematic review and meta-analysis. Lancet. 2019 Jul 20;394(10194):240-248. doi: 10.1016/S0140-6736(19)30934-1.

Posttraumatic stress disorder in adults: Epidemiology, pathophysiology, клинические чувства, курс, лечение, и diagnosis www.uptodate.com © 2022 UpToDate, Inc. and/or its affiliates. All Rights Reserved.

Israeli soldiers treated for PTSD with hyperbaric oxygen therapy Jerusalem Post