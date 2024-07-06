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Яку роботу можна знайти влітку в Україні, якщо є бажання працювати

06.07.2024, 15:17:13 70 0 Помилка?Помилка в тексті?
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Яку роботу можна знайти влітку в Україні, якщо є бажання працювати

Літо здається не самим вдалим часом для пошуку нової роботи: керівники компаній йдуть у відпустки, та й багато пошукачів вирішують взяти паузу до пожвавлення ринку восени. Проте, кажуть спеціалісти, пошук роботи влітку має свої переваги. Фокус дослідив детально.

Влітку бізнес-процеси хоч і уповільнюються, але точно не припиняються. Компанії та рекрутери так само розміщують вакансії, розглядають резюме, проводять співбесіди та роблять офери. Про це пише кадровий портал Work.ua та приходить до висновку: літо-2024 є найкращим часом для спроб працевлаштуватися.

Період відпусток: всі процеси гальмуються

Експерти ринку праці кажуть, що низька активність влітку — не стереотипи, а об'єктивна реальність. "Влітку процес найму та розгляду кандидатів йде повільніше, — поділився досвідом генеральний директор ESCADRA Recruitment Agency Ltd Юрій Гороховський. — Якщо до відпустки директор з персоналу не встиг провести зустріч та поговорити, чекаємо днів 14, а то й 20, коли він вийде на роботу. А коли вийшов, треба ще трохи почекати — поки "прийде до тями". Тож всі процеси гальмуються. І зараз мало що змінилося: літо — період відпусток".

"Літо — це період видимого зниження активності, коли не тільки керівники йдуть у відпустку, а компанії очікують меншої активності від рекрутерів, але й багато кандидатів відпочивають, — відзначила у коментарі Фокусу директорка консалтингової компанії TalentMatch, HR-експертка Наталія Слинько. — Тому протягом літа завжди спостерігається зниження ділової активності як у сфері пошуку роботи, так і в цілому".

"Не сезон" в пошуку роботи, який, до речі, триває не тільки влітку, але й взимку (наприкінці грудня і майже весь січень), проявляється в зменшенні кількості кандидатів та вакансій. А сам процес розгляду кандидатів внаслідок відпустки керівників трошки "підморожується".

"Проте в останні кілька років тенденції змінюються, — продовжує експертка. — Наприклад, у 2021-му, коли ринок праці "відскочив" після кризи у пандемію, ми літа не відчули. Ринок був досить жвавий, і на новорічні свята також просідання не було. Влітку 2022-го відбулося сильне падіння, яке було насправді пов'язане не з літом, а з закриттям, евакуацією та зміною локацій багатьох компаній. Влітку 2024-го накопичилася втома: сезонність проявляється, але не дуже сильно".

Хоча ділова активність зараз трошки знизилася, все ж таки компанії намагаються вскочити в останній вагон, продовжує Наталія Слинько. І поки одні йдуть у відпустку, інші "вихоплюють" персонал. "Наразі ринок активний, маємо чимало запитів від роботодавців, але терміни закриття вакансій розтягуються. Процеси прийняття рішень подовжуються як через відпустки керівництва, так і внаслідок того, що й самі кандидати часто бувають не на місці", — пояснила експертка у розмові з Фокусом.

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 Низька конкуренція підвищує шанси на працевлаштування, адже за таких умов ринок праці стає більш дружнім до шукача
Фото: unsplash.com

Дефіцит кадрів: що змінилося під час війни

Головна причина сьогоднішньої пожвавленості на ринку праці — дефіцит кадрів, каже HR-експертка, власниця HR агенції Домініка Іванова-Бекар. "В переважній більшості галузей економіки зафіксована нестача персоналу, тож зараз немає об’єктивних передумов, щоб бізнес скорочував пошук на свої вакансії — потреба в персоналі нікуди не зникне, — зазначила експертка у коментарі Фокусу. — До того ж зараз багато чинників — як соціальних, так і економічних — не дають можливості бізнесу сповільнювати роботу. Особливо це стосується малого та середнього бізнесу".

Ще однією з прикмет часу є той факт, що під час війни для більшості чоловіків виїзд з країни неможливий. Додала викликів і мобілізація. "З одного боку мобілізація — це збільшення вакантних робочих місць, які залишили чоловіки, що пішли на фронт. А з іншого — новий тренд на ринку праці, пов'язаний з тим, що чоловіки звільняються, щоб не підпасти під мобілізацію або переходять на віддалену роботу", — каже HR-експертка.

На ринку праці з'явився новий тренд, пов'язаний з тим, що чоловіки звільняються, щоб не підпасти під мобілізацію або переходять на віддалену роботу

"За останні два місяці чотири наші водії були мобілізовані, — розповів у розмові з Фокусом керівник транспортного відділу однієї з столичних компаній. — Враховуючи, що всього їх було 14, це втрата більш ніж чверті працівників. Тому наразі співбесіди ідуть дуже активно, намагатимуся набирати на роботу водіями 60-річних. А для роботи в офісі взагалі беремо виключно жінок".

Особливості літа-2024: багато вакансій та низька конкуренція

У часи величезної нестабільності саме робота стає тим фактором, який тримає людину "на плаву" не тільки матеріально, але й морально. Другий рік поспіль задоволеність роботою отримує найвищу оцінку серед усіх компонентів "Барометру якості життя": 69% українців задоволені поточним місцем роботи, самореалізацією та захистом прав працівників. Це демонструють результати нової хвилі дослідження, проведеного Європейською Бізнес Асоціацією у партнерстві з Kernel та дослідницькою компанією Gradus Research.

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Влітку зростає кількість пропозицій сезонної роботи та вакансій для людей без досвіду, студентів
Фото: Freepik


Тож, якщо роботи немає, або щось в ній не влаштовує, потрібно приступати до пошуків саме зараз, і на це є декілька причин.

  • По-перше, кажуть експерти Work.ua, наразі на ринку праці спостерігається рекордна кількість вакансій, тобто, вибирати є з чого. У травні роботодавці розмістили на порталі найбільшу кількість пропозицій від початку повномасштабного вторгнення — понад 113 тис. "Зараз всі шукають всіх, — погоджується Юрій Гороховський. — Меншою мірою це стосується ІТ, там криза".
  • По-друге, низька конкуренція підвищує шанси на працевлаштування, адже за таких умов ринок праці стає більш дружнім до шукача. З'являється реальний шанс отримати пропозицію, яка раніше здавалася недосяжною через високі вимоги. "В умовах дефіциту кадрів роботодавці готові брати на роботу людей з нижчою кваліфікацією та навчати необхідних навичок", — кажуть експерти порталу.
  • По-третє, влітку зростає кількість пропозицій сезонної роботи та вакансій для людей без досвіду, студентів. Ба більше: далеко не для всіх професій літо є низьким сезоном. За даними аналітиків Work.ua, з’явилось більше пропозицій роботи в категоріях "Сфера обслуговування", "Готельно-ресторанний бізнес, туризм", "Будівництво, архітектура". Також у травні значно побільшало пропозицій роботи для HR-ів. І це певною мірою каже про те, що компанії не планують зупиняти процеси рекрутингу влітку.
 

У травні побільшало пропозицій роботи для HR-ів, і це певною мірою каже про те, що компанії не планують зупиняти процеси рекрутингу влітку

І нарешті вагомим плюсом буде той факт, що влітку адаптація в новій компанії може бути легшою. З урахуванням того, що у більшості компаній літо — це все ж таки традиційний сезон відпусток, кількість проєктів зменшується, а темпи роботи в компанії сповільнюються. Тож це гарний час, щоб увійти в робочий режим у менш стресовий період.

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Влітку адаптація в новій компанії може бути легшою
Фото: pexels.com

"Війна вплинула на ринок праці, але з часом цей вплив стає менш очевидним, — підсумувала Наталія Слинько. — Загалом влітку можна знайти будь-яку роботу. Якщо людина шукає роботу топменеджера, дійсно, краще почекати до осені. Але якщо потрібна робота в офісі, треба починати шукати вже зараз, така робота 100% є. До того ж в багатьох сферах є сезонні вакансії. Високий сезон, наприклад, у сферах продажу та встановлення кондиціонерів. Аграрні роботи, робота на вулиці, в будівництві, в туристичній та ресторанній сферах — такої роботи взагалі дуже багато".

Наталя Мічковська, Фокус
Тэги: зарплатa, Робота, вакансії, літо

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