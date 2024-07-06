Яку роботу можна знайти влітку в Україні, якщо є бажання працювати

Літо здається не самим вдалим часом для пошуку нової роботи: керівники компаній йдуть у відпустки, та й багато пошукачів вирішують взяти паузу до пожвавлення ринку восени. Проте, кажуть спеціалісти, пошук роботи влітку має свої переваги. Фокус дослідив детально.

Влітку бізнес-процеси хоч і уповільнюються, але точно не припиняються. Компанії та рекрутери так само розміщують вакансії, розглядають резюме, проводять співбесіди та роблять офери. Про це пише кадровий портал Work.ua та приходить до висновку: літо-2024 є найкращим часом для спроб працевлаштуватися.

Період відпусток: всі процеси гальмуються

Експерти ринку праці кажуть, що низька активність влітку — не стереотипи, а об'єктивна реальність. "Влітку процес найму та розгляду кандидатів йде повільніше, — поділився досвідом генеральний директор ESCADRA Recruitment Agency Ltd Юрій Гороховський. — Якщо до відпустки директор з персоналу не встиг провести зустріч та поговорити, чекаємо днів 14, а то й 20, коли він вийде на роботу. А коли вийшов, треба ще трохи почекати — поки "прийде до тями". Тож всі процеси гальмуються. І зараз мало що змінилося: літо — період відпусток".

"Літо — це період видимого зниження активності, коли не тільки керівники йдуть у відпустку, а компанії очікують меншої активності від рекрутерів, але й багато кандидатів відпочивають, — відзначила у коментарі Фокусу директорка консалтингової компанії TalentMatch, HR-експертка Наталія Слинько. — Тому протягом літа завжди спостерігається зниження ділової активності як у сфері пошуку роботи, так і в цілому".

"Не сезон" в пошуку роботи, який, до речі, триває не тільки влітку, але й взимку (наприкінці грудня і майже весь січень), проявляється в зменшенні кількості кандидатів та вакансій. А сам процес розгляду кандидатів внаслідок відпустки керівників трошки "підморожується".

"Проте в останні кілька років тенденції змінюються, — продовжує експертка. — Наприклад, у 2021-му, коли ринок праці "відскочив" після кризи у пандемію, ми літа не відчули. Ринок був досить жвавий, і на новорічні свята також просідання не було. Влітку 2022-го відбулося сильне падіння, яке було насправді пов'язане не з літом, а з закриттям, евакуацією та зміною локацій багатьох компаній. Влітку 2024-го накопичилася втома: сезонність проявляється, але не дуже сильно".

Хоча ділова активність зараз трошки знизилася, все ж таки компанії намагаються вскочити в останній вагон, продовжує Наталія Слинько. І поки одні йдуть у відпустку, інші "вихоплюють" персонал. "Наразі ринок активний, маємо чимало запитів від роботодавців, але терміни закриття вакансій розтягуються. Процеси прийняття рішень подовжуються як через відпустки керівництва, так і внаслідок того, що й самі кандидати часто бувають не на місці", — пояснила експертка у розмові з Фокусом.



Низька конкуренція підвищує шанси на працевлаштування, адже за таких умов ринок праці стає більш дружнім до шукача

Фото: unsplash.com

Дефіцит кадрів: що змінилося під час війни

Головна причина сьогоднішньої пожвавленості на ринку праці — дефіцит кадрів, каже HR-експертка, власниця HR агенції Домініка Іванова-Бекар. "В переважній більшості галузей економіки зафіксована нестача персоналу, тож зараз немає об’єктивних передумов, щоб бізнес скорочував пошук на свої вакансії — потреба в персоналі нікуди не зникне, — зазначила експертка у коментарі Фокусу. — До того ж зараз багато чинників — як соціальних, так і економічних — не дають можливості бізнесу сповільнювати роботу. Особливо це стосується малого та середнього бізнесу".

Ще однією з прикмет часу є той факт, що під час війни для більшості чоловіків виїзд з країни неможливий. Додала викликів і мобілізація. "З одного боку мобілізація — це збільшення вакантних робочих місць, які залишили чоловіки, що пішли на фронт. А з іншого — новий тренд на ринку праці, пов'язаний з тим, що чоловіки звільняються, щоб не підпасти під мобілізацію або переходять на віддалену роботу", — каже HR-експертка.

На ринку праці з'явився новий тренд, пов'язаний з тим, що чоловіки звільняються, щоб не підпасти під мобілізацію або переходять на віддалену роботу

"За останні два місяці чотири наші водії були мобілізовані, — розповів у розмові з Фокусом керівник транспортного відділу однієї з столичних компаній. — Враховуючи, що всього їх було 14, це втрата більш ніж чверті працівників. Тому наразі співбесіди ідуть дуже активно, намагатимуся набирати на роботу водіями 60-річних. А для роботи в офісі взагалі беремо виключно жінок".

Особливості літа-2024: багато вакансій та низька конкуренція

У часи величезної нестабільності саме робота стає тим фактором, який тримає людину "на плаву" не тільки матеріально, але й морально. Другий рік поспіль задоволеність роботою отримує найвищу оцінку серед усіх компонентів "Барометру якості життя": 69% українців задоволені поточним місцем роботи, самореалізацією та захистом прав працівників. Це демонструють результати нової хвилі дослідження, проведеного Європейською Бізнес Асоціацією у партнерстві з Kernel та дослідницькою компанією Gradus Research.



Влітку зростає кількість пропозицій сезонної роботи та вакансій для людей без досвіду, студентів

Фото: Freepik



Тож, якщо роботи немає, або щось в ній не влаштовує, потрібно приступати до пошуків саме зараз, і на це є декілька причин.

По-перше, кажуть експерти Work.ua, наразі на ринку праці спостерігається рекордна кількість вакансій, тобто, вибирати є з чого. У травні роботодавці розмістили на порталі найбільшу кількість пропозицій від початку повномасштабного вторгнення — понад 113 тис. "Зараз всі шукають всіх, — погоджується Юрій Гороховський. — Меншою мірою це стосується ІТ, там криза".

"Зараз всі шукають всіх, — погоджується Юрій Гороховський. — Меншою мірою це стосується ІТ, там криза". По-друге, низька конкуренція підвищує шанси на працевлаштування, адже за таких умов ринок праці стає більш дружнім до шукача . З'являється реальний шанс отримати пропозицію, яка раніше здавалася недосяжною через високі вимоги. "В умовах дефіциту кадрів роботодавці готові брати на роботу людей з нижчою кваліфікацією та навчати необхідних навичок", — кажуть експерти порталу.

. З'являється реальний шанс отримати пропозицію, яка раніше здавалася недосяжною через високі вимоги. "В умовах дефіциту кадрів роботодавці готові брати на роботу людей з нижчою кваліфікацією та навчати необхідних навичок", — кажуть експерти порталу. По-третє, влітку зростає кількість пропозицій сезонної роботи та вакансій для людей без досвіду, студентів. Ба більше: далеко не для всіх професій літо є низьким сезоном. За даними аналітиків Work.ua, з’явилось більше пропозицій роботи в категоріях "Сфера обслуговування", "Готельно-ресторанний бізнес, туризм", "Будівництво, архітектура". Також у травні значно побільшало пропозицій роботи для HR-ів. І це певною мірою каже про те, що компанії не планують зупиняти процеси рекрутингу влітку.

У травні побільшало пропозицій роботи для HR-ів, і це певною мірою каже про те, що компанії не планують зупиняти процеси рекрутингу влітку

І нарешті вагомим плюсом буде той факт, що влітку адаптація в новій компанії може бути легшою. З урахуванням того, що у більшості компаній літо — це все ж таки традиційний сезон відпусток, кількість проєктів зменшується, а темпи роботи в компанії сповільнюються. Тож це гарний час, щоб увійти в робочий режим у менш стресовий період.



Влітку адаптація в новій компанії може бути легшою

Фото: pexels.com

"Війна вплинула на ринок праці, але з часом цей вплив стає менш очевидним, — підсумувала Наталія Слинько. — Загалом влітку можна знайти будь-яку роботу. Якщо людина шукає роботу топменеджера, дійсно, краще почекати до осені. Але якщо потрібна робота в офісі, треба починати шукати вже зараз, така робота 100% є. До того ж в багатьох сферах є сезонні вакансії. Високий сезон, наприклад, у сферах продажу та встановлення кондиціонерів. Аграрні роботи, робота на вулиці, в будівництві, в туристичній та ресторанній сферах — такої роботи взагалі дуже багато".

Наталя Мічковська, Фокус