За роботу перекладачем платять понад $1000: які мови потрібно знати

В Україні професія перекладача різних мов (англійська, італійська, німецька та ін.) стає все більш затребуваною. Це зумовлено низкою чинників – зокрема, зростанням міжнародної торгівлі та співробітництва, а також розвитком онлайн освіти та фрілансу. Відповідно, роботодавці пропонують таким фахівцям хорошу зарплату – у деяких компаніях готові платити 40 тис. грн і більше.

Наприклад, на популярному сайті пошуку роботи можна знайти вакансію перекладача із зарплатою 45-100 тис. грн. Шукають людей, які знають:

іспанську;

португальську;

італійську;

німецьку;

чеську;

словацьку мови.



Компанія-постачальник італійських товарів шукає перекладача італійської мови. Платити готові 40–80 тис. грн.

Міжнародна аналітична компанія у сфері консалтингу готова платити перекладачеві німецької мови від 55 до 100 тис. грн. До обов'язків, серед іншого, входитимуть:

письмовий переклад;

консультація клієнтів.



А архітектурна та дизайнерська компанія шукає перекладача англійської мови на зарплату 60-118 тис. грн. Працювати доведеться персональним помічником "неординарного бізнесмена з холеричним темпераментом".

За роботу вдома в Україні готові платити до 30 тисяч

Водночас, віддалена робота стає все популярнішою в Україні. І не без причини – деякі роботодавці готові платити своїм співробітникам близько 30 тис. грн.

Наприклад, на популярному сайті пошуку роботи можна знайти вакансію репетитора англійської мови. Платити готові 15-30 тис. грн. Працювати треба від 10 години на тиждень, проте щоб вийти на зарплату 25 тис. грн і вище, зазначається, "потрібно надати 8-годинний графік 5 днів на тиждень та проводити заняття якісно".

А турагентство шукає менеджера з роботи з туристичними агентами. На роботі, серед іншого, доведеться підтверджувати заявки від турагентів, проводити консультації щодо продуктів та сайту компанії тощо. Платити готові від 30 до 35 тис. грн.

Як повідомляв OBOZ.UA, загалом, найближчим часом в Україні лише в одній сфері найматимуть на роботу частіше, ніж звільнятимуть – у будівництві. У решті ж звільнятимуть працівників набагато частіше, ніж найматимуть нових. Втім, загалом по всіх галузях подібні зміни відбуватимуться лише в невеликій кількості компаній – більшість же не має наміру змінювати кількість своїх працівників.