Яка зарплата вчителів у 2024 році. Скільки отримують українські вчителі та що впливає на розмір зарплати

|ЖЖ » Новини » Гроші і Економіка » 2024 » Январь » 15 » 17:16:25
Наразі в Україні застаріла система оплати праці працівників освіти. Через це заробітна плата невисока. Вчителям обіцяють підвищити суму нарахувань, але коли це станеться, наразі невідомо. Міністр освіти Оксен Лісовий зазначив, що через військові дії підвищити зарплату вчителям складно.
Система оплати праці освітян передбачає маленьку базову ставку та купу надбавок. На розмір вчительської заробітної плати впливає:
Доплата за перевірку зошитів становить:
Зміна системи нарахування та оплати праці вчителів — один з дев’яти ключових потоків діяльності МОН.
Розгляньмо, скільки отримують педагоги у 2024 році. У МОН розповіли, яку мінімальну та максимальну зарплату отримують педагоги в Україні на сьогодні.
Згідно з даними, найнижчий посадовий оклад на 2024 рік отримує молодий вчитель без стажу роботи — 5 699 грн. До цієї суми також додаються надбавки:
Так, за даними МОН, середня заробітна плата молодого вчителя без стажу — 10 574 грн.
Розгляньмо, скільки отримує вчитель першої категорії в Україні. За даними МОН, розмір зарплати вчителя І категорії (6 567 грн + надбавки) — 12 906 грн.
Розмір заробітної плати вчителя вищої категорії у 2024 році становить — 7 001 грн. В середньому, з доплатами та надбавками, педагог вищої категорії отримує приблизно 13 759 грн.
Розмір заробітної плати директора закладу ЗСО — (8 679 грн + надбавки) — 16 102 грн.
В матеріалі використані дані статистики заробітної плати за період з грудня 2021 по грудень 2023 років. Ознайомитись можна за посиланням.
Згідно з цими даними, видно, що зарплата вчителів в Україні 2023 невелика. Але протягом 2023-2025 років МОН планує запустити пілотний проєкт оплати праці нового формату в 500 школах.