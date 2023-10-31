Кого ищут работодатели в Украине: озвучен список профессий

В сентябре на Украине наиболее популярной профессией стал продавец. Именно этих специалистов чаще всего искали работодатели. Количество объявлений о работе составляет 11,7 тыс., а уровень медианной зарплаты – 13,5 тыс. грн. Об этом свидетельствуют результаты исследования "OLX Работа".

На второй позиции идет профессия водителя, количество объявлений о работе для нее составляет 7722, а медиальная заработная плата – 25 тыс. грн.

Также пользуются спросом на рынке специальности по строительной сфере. Наиболее распространенным является спрос на работников широкого профиля. Количество объявлений о поиске разнорабочих составляет 4 948, медианная зарплата на которую могут рассчитывать такие работники – 16,5 тыс. грн.

Следующей в этом рейтинге идет профессия повара в области гостинично-ресторанного бизнеса. Количество объявлений составляет 4624 с зарплатой в 15,6 тыс. грн.

На пятом и шестом месте среди самых востребованных профессий разместились грузчик (3326 объявлений) и швея/портной (3195 объявлений). Уровень медианной заработной платы по этим позициям отличается – 14,6 тыс. грн и 17 500 грн соответственно.

Следующую строчку рейтинга занимает профессия продавца-консультанта. Количество объявлений о найме составляет 3 128, а медианная зарплата – 14 тыс. грн.

Как сообщал ранее, среди стран Европы в Польше самый высокий уровень занятости украинских беженцев. В соседней стране больше всего трудоустроенных беженцев трудоспособного возраста – 65%.