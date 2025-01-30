Кого шукають роботодавці в Україні: HR-експерти назвали трійку спеціальностей

Топ 3 найзатребуваніших професій відкривають продавці консультанти та менеджери з продажів. Фокус зібрав дані по "гарячих" вакансіях і пропозиціях на ринку праці загалом і дізнався, чи дійсно Україна переживає кадрову кризу.

У 2025 році ринок праці України продовжує розвиватися, попри виклики, зокрема дефіциту кадрів. Транспортна галузь, в якій пальму першості тримають водії посідає друге місце, після торгівельної. У матеріалі "Ринок праці 2025: кого шукають, де найбільші зарплати і як мігранти з Бангладеш замінять українців" Фокус детально розповів про ситуацію із пошуком кадрів. Тож, як склалася трійка актуальних вакансій на початку року, читайте далі.

На третьому році повномасштабної війни ейчари кажуть про незмінно високу потребу українських роботодавців в робітничих та технічних спеціалістах, а також фахівцях в Сили оборони (військовослужбовці, оператори дронів, зв’язківці тощо). Від дефіциту персоналу страждає і готельно-ресторанній бізнес. Там суттєво відчувається нестача кухарів і барменів.

На третьому році повномасштабної війни ейчари кажуть про незмінно високу потребу українських роботодавців в робітничих та технічних спеціалістах, а також фахівцях в Сили оборони

"На ринок праці передусім впливає ситуація на фронті. Чим довше триватимуть бойові дії, тим більше ринок праці буде відчувати нестачу кадрів через внутрішню міграцію в більш безпечні регіони, виїзд закордон та мобілізацію. Тому брак персоналу відчуватися в усіх галузях, що призведе до посилення конкуренція за таланти, в рамках якої бізнес буде змушений підвищувати заробітну плату. Але таке підвищення, скоріше, вимушений крок утримання власної команди та залучення персоналу. Так як багато компаній на межі виснаження ресурсів, що передусім стосується малого бізнесу", — каже Фокусу HR-експертка, власниця HR-агенції Домініка Іванова-Бекар.



Роботодавці шукають технічних спеціалістів

Вона додає, що серед кандидатів продовжує набирати популярність віддалена робота, тому саме такі вакансії закриваються порівняно швидко.

"Але, на жаль, поки що далеко не всі роботодавці готові надати навіть гібридний графік роботи", — додає експертка.

Серед очевидних трендів на ринку праці — вакансії компаній, які надають бронювання.

"Кандидати охоче розглядають такі вакансії, навіть за умови меншої заробітної плати та нижчої позиції", — констатує Домініка Іванова-Бекар.





До трійки гарячих вакансій входять зварювальники, механіки, електрики

Вакансії з найбільшим попитом — топ 3 лідерів

Згідно із новою статистикою порталу із пошуку роботи Work.ua, найбільший попит на людей спостерігається в таких категоріях:

робітничі спеціальності: будівельники, механіки, електрики, водії;

сфера обслуговування: продавці-консультанти, касири, офіціанти;

охорона, безпека: вакансії для Сил оборони України. Попит на фахівців у цій категорії зберігається навіть у періоди сезонного спаду.



А як щодо роботи в ІТ-галузі, яка завжди була на піку популярності у роботодавців? Сфера айті дійсно все ще демонструє високу конкуренцію серед шукачів, каже експертка з персоналу.

"Також це стосується і віддалених пропозицій роботи. Відгуки на дистанційку у 5 разів перевищують відгуки на офлайн-роботу. Цікаво, що категорії "IT, комп’ютери, інтернет" та "Маркетинг, реклама, PR", які не входять до десятки галузей із найбільшою кількістю вакансій, отримують 18% усіх відгуків на сайті. Це свідчить про високу зацікавленість, а також і конкуренцію у цих сферах", — каже Вікторія Білякова, PR-менеджерка Work.ua.





Касири і офіціанти входять до топу найзатребуваніших спеціальностей в Україні під час війни

Фото: Pixabay



Якщо говорити про ІТ-спеціальності в контексті оборонної галузі та виробництва, вони є дуже важливими. Так, на ринку праці можна побачити, що підприємства шукають, до прикладу:

розробників ПЗ для автоматизації виробництва та роботи з дронами;

фахівців з кібербезпеки для захисту даних;

інженерів з автоматизації, які оптимізують виробничі процеси тощо.



Є висока потреба у фахівцях з кібербезпеки для захисту даних

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"У 2025 році ринок праці в Україні буде продовжувати долати ключові виклики, які були й торік, адаптуватися до змін у світі та демонструвати стійкість, акцентуючи на соціальній відповідальності в різних її проявах. Ймовірно, що ефективне використання наявних ресурсів також буде основним лейтмотивом на ринку праці", — додає Вікторія Білякова.



Дар'я Денисова, Фокус