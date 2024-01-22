Хто у Києві отримує понад 72 тисячі гривень: огляд актуальних вакансій та зарплат

|ЖЖ » Новини » Гроші і Економіка » 2024 » Январь » 22 » 16:59:02
Зарплати у Києві залишаються найвищими в Україні. У перший місяць 2024 року вони трохи зросли і складають 22 000 грн.
Це медіана заробітних плат за даними з понад 62 тисяч вакансій, розміщених на сайті з пошуку роботи Work.ua протягом останніх трьох місяців.
Водночас від 1 січня “мінімалка” в Україні зросла до 7 100 грн. Наступного разу вона зросте 1 квітня 2024 року — до 8 000 гривень.
На сайті з пошуку роботи станом на сьогодні розміщено 25 189 вакансій. Найбільше у столиці роботодавці шукають продавців-консультантів, менеджерів з продажу, адміністраторів, касирів та кухарів. А також водіїв, бухгалтерів, вантажників та бариста.
Найбільші зарплати в Києві отримують військовослужбовці, працівники IT-сфери, директори з маркетингу та стоматологи.
Так, військовим різних професій пропонують в середньому 72 500 грн. Інженери з телекомунікацій отримують близько 71 000 грн. Сапери та оператори БПЛА — по 70 000 грн. Серед вакансій на посаду Team leader у Києві середня зарплата становить 60 000 грн. Директорам з маркетингу пропонують також 60 000 грн.
Порівняно високі зарплати також у стоматологів — в середньому 55 000 грн та програмістів 1C. Таку ж суму пропонують на посаді Media buyer. По 52 500 гривень на місяць отримують керамісти та керівники будівельних проектів. Близько 50 000 грн можуть отримувати топменеджери та керівники відділів продажу.
Роботу з зарплатою в середньому від 30 000 до 40 000 грн у Києві пропонують таким спеціалістам:
На сайті з пошуку роботи з’являється все більше військових вакансій. Сили оборони шукають різних людей — на як бойові, так і не бойові спеціальності. Механік може служити механіком, а не кулеметником чи штурмовиком. Дизеліст буде ремонтувати двигуни, газозварювальник — зварювати. Діловод, юрист, кухар чи IT-вець теж робитимуть свою справу. Їм пропонують такі зарплати:
Розмір зарплати залежить від розташування.
Середню зарплату, тобто близько 22 000 грн, у столиці пропонують кур’єрам, фармацевтам, копірайтерам, декораторам, репетиторам англійської, геодезистам, фотографам, редакторам, швачкам, кухарям, поліцейським та іншим.
Від 15 000 до 20 000 грн отримують:
Найменше у столиці пропонують бібліотекарям, асистентам вчителів, паркувальникам, музичним керівникам, асистентам ветеринарного лікаря, санітаркам, посудомийницям, покоївкам — у середньому від 9 200 до 13 400 грн.
Нагадаємо, в Україні з'явилась нова ініціатива щодо бронювання працевлаштованих чоловіків від мобілізації. Критерієм має стати сплата ними значного податку на доходи, тобто фактично — розмір офіційної зарплати.