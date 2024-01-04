Хто підлягає бронюванню на роботі, а кому анулюють відстрочку з 1 січня

Восени 2023 року анонсували запуск єБронювання, яке буде пов’язане із сервісом Дія та спростить більшість процедур щодо запиту та самого оформлення. Проте вже в січні 2024 року ОП пропонує зміни до принципів бронювання, зокрема, дозволити забронювати від призову чоловіків з високими зарплатами. Остаточної концепції ще немає, але попередньо може йтися про наступний варіант: забронювати можна буде працівника, який сплачує 6000 грн ПДФО на місяць. Для такої суми необхідно отримувати мінімум 33 400 грн зарплати. Також 22% від окладу має сплатити роботодавець у якості єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Невідомо, чи втратили б право на відстрочку всі інші заброньовані, які не мають таких зарплат, але передбачено, коли відстрочка через бронювання анулюється за законом.

У статті 23 закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію вказано, що право на відстрочку мають військовозобов'язані. Військовозобов'язаними під час воєнного стану в Україні вважаються всі чоловіки від 18 до 60 років, які не перебувають на військовій службі.

Наявність відстрочки не означає, що чоловік звільняється від обов’язків на військовому обліку, тому все одно необхідно з’являтися за повісткою уточнювати дані та проходити ВЛК. Якщо військовозобов'язаний, який перебуває на спецобліку через бронювання, пройде ВЛК та отримає мобілізаційне розпорядження за яке розпишеться, він втратить право на відстрочку після втрати статусу військовозобов'язаного.

Відміна відстрочки через бронювання з 1 січня

В Україні не приймали зміни до порядку бронювання, які б набувають чинності з 1 січня 2024 року. Змін щодо умов відміни бронювання чи втрати відстрочки у січні не передбачено, поки не буде прийнято відповідного законопроекту Верховною Радою чи постанови уряду.

Умови відміни відстрочки через бронювання передбачені Порядком бронювання військовозобов'язаних під час дії воєнного стану.

Кому анулюють відстрочку через бронювання



Порядок бронювання військовозобов'язаних під час дії воєнного стану, закріплений постановою КМУ № 76, визначає, що бронювання може бути анульоване і відстрочка відмінено достроково у окремих випадках.

Надана відстрочка підлягає анулюванню у разі:

1) закінчення строку її дії;

2) завершення підприємством, установою, організацією виконання мобілізаційного завдання (замовлення) або його скасування;

3) завершення підприємством, установою, організацією виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань;

4) позбавлення підприємства, установи і організації статусу критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період органом, який прийняв рішення про визначення таких підприємств, установ і організацій критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;

5) ліквідації органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації;

6) звільнення військовозобов'язаного з органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації.

Хто підлягає бронюванню на роботі з 1 січня

Офіс президента пропонує дозволити забронювати від призову чоловіків з високими зарплатами. Остаточної концепції ще немає, але попередньо може йтися про наступний варіант: забронювати можна буде працівника, який сплачує 6000 грн ПДФО на місяць. Для такої суми необхідно отримувати мінімум 33 400 грн зарплати. Також 22% від окладу має сплатити роботодавець у якості єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Проте поки що діють правила бронювання, востаннє змінені в 2023 році влітку ― було встановлено терміни погодження списків на бронювання, які мають тривати до 25 днів.

Важливі та критичні підприємства ― критерії та вимоги

Важливі підприємства. В Україні Наказом Мінекономіки № 952 затверджено критерії визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для галузей національної економіки.

Необхідно, щоб підприємство підпадало під критерії із списку:

проводять підтримку та супровід інвестиційних проектів відповідно до рішення Кабінету Міністрів України або Міністерства економіки;

проводять відповідно до законів України реалізації державної політики, за формування якої відповідає Міністерство економіки;

отримують фінансову державну підтримку у вигляді грантів відповідно до законодавства України;

виконують роботи або надають послуги для Міністерства економіки на договірних засадах, але лише у разі, якщо такі договори укладено на строк не менше шести місяців;

знаходиться безпосередньо у сфері управління Мінекономіки та виконує державні замовлення;

провадить діяльність на території трьох і більше областей України у сфері, формування та/або реалізацію політики якої забезпечує Міністерство економіки;

здійснює такий вид виробництва або надає такі послуги, які забезпечують потреби інших підприємств, установ, організацій у матеріально-технічних ресурсах, сировині та матеріалах, комплектуючих виробах, відсутність яких призведе до повної зупинки виробництва продукції або надання послуг у сфері формування та/або реалізацію політики якої забезпечує Мінекономіки.

Критичні підприємства. Порядок та критерії визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період передбачає вимоги до підприємств, які необхідні для отримання статусу критично важливих. Після змін до Постанови № 76 це:

загальна сума податків, зборів та платежів, нарахованих та сплачених до державного і місцевих бюджетів, зокрема ЄСВ, крім митних платежів, протягом звітного податкового року перевищує еквівалент 1,5 млн євро;

сума надходжень в іноземній валюті, крім кредитів і позик перевищує 32 млн євро;

підприємство має стратегічне значення для економіки і безпеки держави відповідно до затвердженого Урядом переліку таких об'єктів державної власності;

підприємство має важливе значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади. Перелік таких об'єктів встановлюється органами виконавчої влади, іншими державними органами за визначеними критеріями;

відсутність заборгованості зі сплати ЄВ на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

розмір середньої заробітної плати застрахованих працівників на підприємстві за останній календарний квартал становить не менше розміру середньої заробітної плати у регіоні за IV квартал 2021 року;

підприємство є резидентом Дія Сіті.

Підприємство має відповідати трьом критеріям із цього списку, проте окремо визначають окремі сфери, в яких установи можуть претендувати на бронювання працівників, якщо відповідають хоча б двом критеріям.

Хто може бронювати працівників від мобілізації

За Порядком бронювання військовозобов'язаних за списком військовозобов'язаних під час дії воєнного стану можна визначити кілька категорій установ та організацій, які можуть отримати дозвіл на бронювання від мобілізації своїх працівників. Кожна з цих категорій виконує різні вимоги та подає документи для отримання дозволу, крім власне списків працівників. Це такі категорії:

органи державної влади, інші державні органи;

органи місцевого самоврядування;

підприємства, установи і організації, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення);

підприємства, установи і організації, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань;

підприємства, установи і організації, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;



Порядком передбачено, що бронювати можна 50% військовозобов'язаних працівників в установах, проте в деяких випадках передбачено, що керівники можуть просити за надання бронювання для працівників понад 50%, якщо вкажуть, наскільки вони важливі для виконання тих чи інших завдань. Керівники підприємств, організацій та установ та окремі держслужбовці категорій А і Б мають право на бронювання незалежно від кількості військовозобов'язаних чоловіків та військових спеціальностей.

Бронювання ― скільки триває відстрочка з 1 січня



Порядок бронювання військовозобов'язаних під час дії воєнного стану визначає, що у рішенні Мінекономіки зазначається строк дії відстрочки, який не може перевищувати таких строків:

строку проведення мобілізації — для військовозобов'язаних, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, у разі, коли це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів;

шість місяців — для військовозобов'язаних, які працюють 1. На підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, коли це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень); 2. На підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань; 3. На підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.



Порядок і строки бронювання з 1 січня

Для бронювання необхідно звернутися до органу, який надає таке право установі, яка відповідає критеріям за законом.

1. Керівник відповідного підприємства, установи чи організації має подати пропозиції щодо потреби в бронюванні військовозобов'язаних до відповідного органу, визначеного Постановою № 76 для його галузі:

органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування ― Генеральному штабу Збройних Сил (СБУ, Службі зовнішньої розвідки);

підприємства, яким визначені мобілізаційні завдання ― до органу влади, який це завдання установив;

підприємства, установи і організації, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, для забезпечення потреб ЗСУ чи інших військових формувань ― до центральних органів виконавчої влади, що здійснюють керівництво ЗСУ, іншими військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України, до СБУ в інтересах яких вони здійснюють виробництво товарів, виконують роботи, надають послуги, або до Мінстратегпрому;

критично важливі підприємства, установи і організації ― до центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у відповідній сфері, або відповідної обласної чи Київської/Севастопольської держадміністрації, або відповідної обласної, Київської/Севастопольської військової/військово-цивільної адміністрації, де вони розташовані;

спеціалізовані установи ООН, закордонні дипломатичні установи в Україні, представництва донорських установ, виконавці проектів міжнародної технічної допомоги, представництва міжнародних організацій, міжнародні та українські неурядові організації, які реалізують гуманітарні проекти за кошти міжнародних партнерів, визнані критично важливими ― до Секретаріату Кабінету Міністрів України або МЗС;

2. Пропозиції подаються у паперовій та/або електронній формі разом з відповідним обґрунтуванням та довідкою про кількість військовозобов'язаних за формою додатків 1 чи 2 Постанови № 194 КМУ.

3. Відповідний державний орган, який отримав документи на бронювання, перевіряє їх на відповідність законодавству та правильність заповнення, а потім передає ці списки на погодження до Генштабу ЗСУ (СБУ, Служби зовнішньої розвідки).

4. Документи проходять перевірку та погодження в Генштабі ЗСУ (СБУ, Служби зовнішньої розвідки).

5. Документи передаються до Мінекономіки, де також проводиться перевірка й ухвалюється рішення про бронювання.

6. Мінекономіки надсилає рішення про бронювання військовозобов'язаних органам державної влади, якими подані відповідні списки військовозобов'язаних, а також Генштабу ЗСУ (СБУ, Службі зовнішньої розвідки).

7. Органи доводять рішення про бронювання до відома відповідних ТЦК, де в результаті військовозобов'язаного зараховують на спеціальний військовий облік.

Загалом, процедура займає не більше 25 днів:

строки щодо подання списків військовозобов'язаних, які пропонуються до бронювання, мають не перевищувати п’ять робочих днів;

погодження списків і подання їх до Міністерства економіки повинно бути здійснене у строк не більше ніж 10 робочих днів;

ухвалення Мінекономіки рішення про бронювання військовозобов'язаних ухвалюється в строк не більше ніж п’ять робочих днів;

зарахування військовозобов'язаного на спеціальний військовий облік повинно бути проведене у строк не більше ніж п’ять робочих днів.

Хто не підлягає бронюванню в січні 2024

Існують дві категорії працівників, які не отримують відстрочку через бронювання на роботі, навіть, якщо організація може надати бронювання. Такі розпорядження дало вище військове керівництво та саме така умова передбачена законодавством України. Заборонено бронювати дві категорії працівників:

ті, які не отримують бронювання через свою військову спеціальність, вказану у списку Головнокомандувача ЗСУ, який він подав Мінобороні;

особи, які вже мають право або отримати відстрочку від мобілізації за статтею 23 Закону про Мобілізаційну підготовку і мобілізацію.



Щодо військової спеціальності військовозобов'язаних чоловіків ― у листі Міноборони № 220/1469 від 11.03.2022 зазначено, що Головнокомандувачем ЗСУ прийнято рішення щодо заборони бронювання тих чоловіків, які мають дефіцитні для ЗСУ військово-облікові спеціальності зашифровані такими кодами: