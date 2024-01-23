Кількість українців, які мають роботу, стрімко змінилась: що відбувається на ринку

|ЖЖ » Новини » Гроші і Економіка » 2024 » Январь » 23 » 16:19:42
Наприкінці 2023 року рівень працевлаштованості українців був на найвищому рівні після початку повномасштабного вторгнення. Про те, що мають роботу, повідомили 70% учасників відповідного опитування. Що на 9% більше, ніж було у квітні 2023 року, і одразу на 17% більше, ніж у квітні-2022-го.
При цьому, зазначили в дослідницькій компанії, що проводила опитування, 62% українців не лише працевлаштовані, а й активно виконують свої робочі обов'язки. Що також є найвищим показником за весь час повномасштабної війни:
Ще 8% опитаних повідомили, що формально вони працевлаштовані, проте поки що вони на роботу не виходять. Що є найнижчим показником за час війни.
Не мають роботи 28% опитаних. Що також є найнижчим показником за час повномасштабної війни:
Ще 2% учасників опитування не змогли відповісти, чи є у них робота.
Водночас, зазначають автори дослідження, збільшилася кількість опитаних, які отримують заробітну плату та впевнені, що отримуватимуть її в майбутньому. Так:
Звільняти будуть частіше, ніж наймати
Разом з тим, за даними опитування Нацбанку, найближчим часом в Україні не варто очікувати різкого зростання вакансій в основних секторах економіки. Втім, сплеску звільнень теж – найближчим часом ринок праці перебуватиме у досить статичному становищі.
Тим не менш, компанії, в яких очікуються зміни кількості співробітників, все ж є – і ці очікування переважно негативні: звільнення відбуватимуться частіше, ніж найм.
Зокрема, сфера торгівлі стала єдиною, де наймати нових співробітників збираються частіше, ніж звільняти наявних – 9% проти 8%. Втім, переважна більшість компаній сектору не мають наміру змінювати кількість своїх працівників – таких 84%.
Водночас серед підприємств сфери промисловості:
Серед підприємств сфери послуг:
Серед будівельних підприємств:
Як повідомляв водночас, за даними НБУ, українські роботодавці почали підвищувати зарплати своїм співробітникам, причому не просто номінально, а й реально: вище за рівень інфляції. Причина – дефіцит кадрів.