Робота з дому. В Україні готові платити близько 50 тисяч гривень: кого шукають у листопаді

Помилка в тексті? Виділили слово мишкою і натисніть Ctrl+Enter

В Україні дедалі популярнішою стає віддалена робота. Серед причин – можливість заробляти добрі гроші, не виходячи з дому. Зокрема деякі роботодавці готові платити своїм співробітникам близько 50 тис. грн зарплати.

Так, організація, що спеціалізується на публікації наукових матеріалів, шукає редактора з роботи з науковими журналами та статтями. Платити обіцяють від 35 000 до 55 000 грн. Серед вимог:

знання англійської мови (рівень В2);

вміння редагувати та форматувати статті.



Фінансова компанія готова платити від 25 000 до 50 000 грн менеджеру по роботі з клієнтами. Серед іншого, займатися потрібно буде:

забезпеченням "високої якості обслуговування клієнтів", вирішенням їх запитів та проблем;

встановленням та підтримкою "взаємовигідних відносин з клієнтами";

проведенням консультацій з питань інвестування та торгівлі на фінансових ринках.



На зарплату від 30 000 до 70 000 грн шукають логіста з морських перевезень вантажів. Серед вимог:

Досвід роботи в контейнерних та мультимодальних перевезеннях від 1 року.

Знання ринку міжнародних перевезень та судноплавних ліній.

Вміння працювати з транспортними системами керування (TMS).

Українцям без вищої освіти готові платити близько 50 тисяч

Водночас, в Україні хороші гроші можна заробляти без вищої освіти – зокрема, маючи робітничу професію. Так, окремі роботодавці готові платити представникам деяких спеціальностей близько 50 тис. грн.

Наприклад, компанія зі сфери автосервісу шукає автомеханіка-автослюсаря. Платити обіцяють від 60 000 до 120 000 грн. Серед вимог – досвід роботи від 2 років.

Інша компанія із цієї ж сфери готова платити від 50 000 до 80 000 грн тонувальнику. "Готові взяти студента, людину з інвалідністю. Досвід роботи від 1 року", – йдеться в оголошенні.

Також в Україні серйозно затребувана професія вчителя англійської мови – кількість вакансій по ній на кадрових порталах становить кілька сотень. При цьому окремі роботодавці готові платити таким фахівцям 50 000 грн і більше.