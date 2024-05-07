Де можна заробити влітку: 15 вакансій для сезонного підробітку

Освітньому простору Tauser space, що знаходиться у Білогородці (Київська область), потрібен вожатий в літній табір. Роботодавець готовий взяти студента й обіцяє платити відповідно до кваліфікації та досвіду (але у вакансії зазначена зарплата у 18 000 грн). Графік роботи з 9:00 до 17:00, понеділок-п’ятниця.

Сучасний центр освіти для дітей від 3 до 15 років Juliet School шукає вожатого в денний літній табір. Розглядають кандидатів-студентів на повну зайнятість. Потрібен досвід роботи від 1 року та вища освіта. Місто роботи — Запоріжжя. Зарплата 10 000–14 000 грн.

Академія BIG BEN (Дніпро) також у пошуках вожатого у літній табір. Робота позмінна — зміни тривають 2 тижні (10 робочих днів). Можна вибрати локацію, де працювати: проспект Перемоги, проспект Поля, ж/м Тополя, вул. Калинова, ж/м Лівобережний, ж/м Парус. Досвід роботи з дітьми та здатність працювати в команді будуть перевагою, але не є обов’язковими.

Котеджне містечко в Буковелі Phoenix Relax Park візьме на роботу аніматора на літо. Працівнику треба буде проводити спортивні та ігрові активності для дітей, тож від кандидата очікують любов до спорту і спортивного стилю життя. Компанія розглядає кандидатів без досвіду роботи, студентів, але з великим бажанням працювати з дітками від 4-х років. Зарплата — за результатами співбесіди, харчування і проживання коштом компанії.

Вакансію Вожатий в літній денний табір» розмістила студія раннього розвитку Невгамовні» (Кропивницький). Робота на літній період, можливе відрядження на навчання в кінці травня. Графік роботи: понеділок-пʼятниця з 8:30 до 17:30 з дітьми + щоденна нарада. Робота в парі з іншими вожатими. Зарплата — 9 600 грн.