Де можна заробити влітку: 15 вакансій для сезонного підробітку

Ви не повірите, але сезон літніх підробітків уже стартував, і традиційно ділимося добіркою сезонних вакансій. Серед пропозицій роботи — вожаті та аніматори, вчителі й медсестри, бармени й баристи. Підшукаємо вам щось?
Вожаті та аніматори
- Освітньому простору Tauser space, що знаходиться у Білогородці (Київська область), потрібен вожатий в літній табір. Роботодавець готовий взяти студента й обіцяє платити відповідно до кваліфікації та досвіду (але у вакансії зазначена зарплата у 18 000 грн). Графік роботи з 9:00 до 17:00, понеділок-п’ятниця.
- Сучасний центр освіти для дітей від 3 до 15 років Juliet School шукає вожатого в денний літній табір. Розглядають кандидатів-студентів на повну зайнятість. Потрібен досвід роботи від 1 року та вища освіта. Місто роботи — Запоріжжя. Зарплата 10 000–14 000 грн.
- Академія BIG BEN (Дніпро) також у пошуках вожатого у літній табір. Робота позмінна — зміни тривають 2 тижні (10 робочих днів). Можна вибрати локацію, де працювати: проспект Перемоги, проспект Поля, ж/м Тополя, вул. Калинова, ж/м Лівобережний, ж/м Парус. Досвід роботи з дітьми та здатність працювати в команді будуть перевагою, але не є обов’язковими.
- Котеджне містечко в Буковелі Phoenix Relax Park візьме на роботу аніматора на літо. Працівнику треба буде проводити спортивні та ігрові активності для дітей, тож від кандидата очікують любов до спорту і спортивного стилю життя. Компанія розглядає кандидатів без досвіду роботи, студентів, але з великим бажанням працювати з дітками від 4-х років. Зарплата — за результатами співбесіди, харчування і проживання коштом компанії.
- Вакансію Вожатий в літній денний табір» розмістила студія раннього розвитку Невгамовні» (Кропивницький). Робота на літній період, можливе відрядження на навчання в кінці травня. Графік роботи: понеділок-пʼятниця з 8:30 до 17:30 з дітьми + щоденна нарада. Робота в парі з іншими вожатими. Зарплата — 9 600 грн.
- Денний дитячий табір Літо на Левандівці», що у Львові, обіцяє платити 10 000 грн вожатому, аніматору. Ти нам потрібен якщо: любиш та вмієш працювати з дітьми; в тебе купа ідей, як зробити кожен день у таборі особливим; в тебе море енергії й ти готовий ділитись нею з іншими», — ідеться у вакансії.
Вчителі та медичні працівники
- Приватний садок Англоленд» (Львів) пропонує посаду змінного вихователя та помічника на літній період з 1 червня до 31 серпня з можливим подальшим працевлаштуванням на постійне місце. Робота в малокомплектних групах, чудово підійде для студентів. Є дводенне оплачуване стажування. Зарплата — 16 000 грн.
- Школа англійської мови Flash у пошуках вчителя англійської мови у літній табір чи студента-мовника, який любить дітей, вміє організувати їхнє дозвілля та прагне використати набутий досвід на практиці. Від майбутнього кандидата очікують гарний рівень володіння англійською мовою, педагогічну освіту, бажання постійно вдосконалювати свої знання та навички викладання.
- Дитячий табір з акцентом на практику розмовної англійської мови La La Wood шукає вожатого в літній табір. Тут кандидат зможе поєднати захопливу роботу та класний літній відпочинок в Карпатах. Роботодавець забезпечує проживанням в 4-місному номері на території готельного комплексу в Славському, п’ятиразове харчування, трансфер до / з табору з будь-якого міста України. Заробітна плата 24 500 грн, також є можливість просування на посаду керуючого табором, тоді зарплата становитиме 30 000 грн.
- Дитячий центр розвитку ЯвсеСАМ» (Житомир) запрошує на роботу медсестру у літній табір. Працівник потрібен на неповну зайнятість (на період літніх канікул). Графік роботи складається за домовленістю. Також роботодавець забезпечує безкоштовне проживання та харчування.
Бармени, бариста
- Готельно-ресторанний комплекс Козацький двір», що у місті Стрий, шукає енергійного та веселого бармена на літо, який готовий приємно здивувати гостей. У вакансії вказано: Немає значення, ви маєте досвід роботи барменом чи ні — ми готові навчити вас усього необхідного. Головне для нас — ваше бажання навчатися та розвиватися разом з нами». Графік роботи: з 12:00 до 19:30. Ставка + відсоток.
- У заміський парково-готельний комплекс EQUIDES CLUB (Київ) потрібен бармен на постійну та сезонну роботу. Роботодавець пропонує офіційне працевлаштування, змінний графік роботи — 3/3 з 9:00 до 22:00, безкоштовні обіди та проживання на території комплексу, трансфер від / до метро Видубичі. Від кандидата очікують високу культуру спілкування із гостями, роботу у системі R-keeper та вміння готувати напої й каву.
- Кав’ярня ФОП Морозов І.В.» розмістила вакансію бариста (на літо). Працювати треба у Києві, вул. В’ячеслава Чорновола 28/2 (МАФ). Графік роботи: понеділок-субота з 07:15 до 20:30, неділя з 07:45 до 20:30. Заробітна плата становить 9 000–12 000 грн (ставка + чайові), можливий перегляд винагороди за працю.
Адміністратори, садівники
Анастасія Чорна редакторка в Work.ua
- Київський клуб спорту та відпочинку 5 елемент» пропонує 1 200 грн за зміну адміністратору літнього майданчика. Робота передбачає забезпечення чистоти й порядку на території літнього майданчика. Графік роботи: з 09:00 до 21:00, 2/2. Є можливість кар’єрного зростання та професійного розвитку.
- Екосистемі освітніх закладів для дітей Спільношкола» потрібен садівник на літо (Київ). Завдання: догляд за газоном та квітником, стрижка кущів, двічі на сезон, санітарне обрізування дерев, обробка біопрепаратами тощо. Працівник може розраховувати на своєчасну виплату зарплати (13 000–16 000 грн), вирощувати щось незвичне, відвідувати навчальні заходи, конференції для свого професійного росту, гнучкість графіку за потреби.