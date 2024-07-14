15 способів швидко охолонути без кондиціонера

Цього літа в Україні спека сягає 40 градусів, і не завжди є можливість скористатися кондиціонером для охолодження. Проте існує чимало простих і ефективних способів охолодитися навіть у найспекотніші дні. Нижче ми пропонуємо 15 методів, які допоможуть вам швидко знизити температуру тіла і відчувати себе комфортніше. Від порад щодо харчування до лайфхаків з використанням підручних засобів – кожен знайде щось корисне для себе.

Що робити, якщо тобі дуже жарко?

Читай наші поради і вибирай ті, які підходять найбільше.

1. З'їж морозиво, випий прохолодний йогурт, кефір, з'їж охолоджені фрукти або щось ще прохолодне.

2. Випий склянку прохолодної води.

3. Приклади прохолодний компрес до чола або до зап'ясть - вологий рушник або пару кубиків льоду, загорнутих в рушник.

4. Випий гарячий м'ятний чай - охолодження відбудеться за рахунок перепаду температур і потовиділення, подвоївшись властивостями м'яти.

5. Потримай руки і ноги в прохолодній воді.

6. Просто обітрися прохолодною водою.

7. Прийми літній душ.

8. Намочи волосся, поки воно не висохне, тобі точно буде прохолодніше.

9. Намочи футболку або блузу.

10. Влаштуй у приміщенні протяг.

11. Якщо немає кондиціонера, візьми вентилятор і постав перед ним миску з холодною водою, а ще краще тарілку з кубиками льоду.

12. Зніми весь одяг із синтетичних тканин, заміни її на бавовняний або льняний.

13. Сховайся в цегляному будинку, там прохолодніше і без кондиціонера.

14. Побризкай обличчя охолодженою термальною водою.

15. З'їж щось із каррі, тому що всі східні пекучі приправи розширюють судини, за рахунок чого і прискорюється кровотік, допомагаючи нашому організму охолонути.