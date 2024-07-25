Найспекотніший день у світі. Планета побила температурний рекорд: що далі

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У понеділок середня глобальна температура повітря на поверхні Землі досягла 17,15°C, побивши рекорд 17,09°C, встановлений у неділю.

Попередній рекорд зафіксували в липні 2023 року.

Деякі частини світу, от як Середземномор'я, Росія і Канада зараз переживають потужну спеку.

Зміни клімату підвищують глобальну температуру, тому що викиди парникових газів, які виділяються під час спалювання викопного палива, нагрівають атмосферу Землі.

"Кожен новий рекорд заносить нас далі на незвідану територію", - каже професорка Ребекка Емертон, кліматолог зі Служби зміни клімату Copernicus.

Тепла додало і природне кліматичне явище Ель-Ніньйо - це коли у південній частині Тихого океану спостерігають потепління поверхневих вод. Але зараз наслідки цього явища зменшилися.

АВТОР ФОТО,ВВС На графіку видно, як зростала глобальна температура останні 84 роки

Екстремальна спека є серйозною небезпекою для здоров’я, і щороку тисячі людей помирають через високі температури.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, у 2000-2019 роках у світі щороку траплялося майже півмільйона смертей, пов’язаних зі спекою.

Китай цього тижня оголосив попередження про спеку, у центральних і північно-західних районах країни зафіксована температура вище 40 градусів.

Тим часом Росія бореться із лісовими пожежами у Сибіру, Іспанія і Греція також переживають гарячі дні.

У вівторок у США більш ніж 40 мільйонів людей стикнулися із небезпечними температурами, від лісових пожеж страждають західні частини країни.

АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES Спеку спостерігають у різних частинах світу

В північній півкулі середня температура зазвичай досягає піку в липні чи серпні протягом літа.

Північна півкуля має великі масиви суші, от як США чи Росію. Вони прогріваються швидше, ніж океани, які домінують у південній півкулі.

За словами професорки Емертон, середня температура на великих частинах Антарктиди теж піднялася.

Великі коливання температури не є чимось незвичайним для Антарктиди в цю пору року – вони також сприяли глобальним температурним рекордам у 2023 році.

Рівень морського льоду в регіоні майже такий же низький, як і в цей самий час минулого року, що теж призводить до підвищення температури моря в Південному океані.

"Рекорд найспекотнішого дня знову побито, тому що світ продовжує спалювати величезну кількість нафти, газу і вугілля", - вважає Фрідеріке Отто, старша викладачка кліматичних наук Інституту Грантема в Імперському коледжі Лондона.

"Кожен такий рекорд є попередженням про те, що наш клімат нагрівається до небезпечного рівня. Але у нас є всі інструменти, технології та знання, щоб запобігти погіршенню ситуації – замінити викопне паливо відновлюваною енергією і якомога швидше знизити викиди до нуля", – додала вчена.

Джорджина Раннард, ВВС