Аномальна спека 2024. Тепер так буде в Україні щоліта?

Температурні рекорди у липні фіксували в Україні майже всюди - у Житомирі і в Харкові, у Фастові, Чернігові, Миколаєві і в Києві. Україна, як і значна частина Європи, знемагала від аномальної спеки.

Врятуватися від неї фактично ніде – внаслідок обстрілів і руйнування енергетичної системи електрики зараз частіше немає, ніж є. Людей закликають економити і не вмикати кондиціонери.

АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES Від спеки страждають всі

Коли спаде спека

Тільки у Києві від початку липня було 13 температурних рекордів. У Харкові – п’ять.

Найтеплішою за всію історію спостережень була і вода у Дніпрі – 29 градусів.

ВВС Україна запитала кліматлогиню Світлану Бойченко про те, чи буде така спека тепер щороку.

"Надія, що наступне літо буде прохолоднішим, є. Настільки спекотне літо цього року – це може бути як випадковість, так і процес, що пов'язаний безпосередньо зі змінами клімату", - говорить Бойченко, яка працює провідним науковим співробітником в Інституті геофізики.

За її словами, хоча ми живемо у період глобального потепління, це не означає, що кожне літо буде таким.

"Такі спекотні місяці були і раніше, наприклад, в 70-х роках, і в 2007-му. Це може статися знову. Але ми не можемо сказати, коли. Це непрогнозовані процеси", - каже вчена.

АВТОР ФОТО,UNIAN Надія, що наступне літо буде прохолоднішим, є, каже кліматологиня

Зазвичай в Україні найбільша спека припадає на другу половину липня і початок серпня.

"Цього року це все непередбачувано почалося в червні і свого апогею досягло в липні. Ми не можемо сказати, коли спека закінчиться", - каже кліматолог.

До Європи прийшли повітряні маси з так званої осі середньоазіатських пустель і пустелі Сахари. Поки що ці повітряні потоки переважають. Якщо переможе повітря з Атлантики і посуне південні повітряні маси, то стане прохолодніше.

"Якщо ні, то така спека може тривати до кінця літа", - прогнозує Світлана Бойченко.

Чому повітря з південних пустель змістилося так інтенсивно і так далеко у північніші широти, у вчених відповіді немає.

"Це аномальна ситуація. Ці повітряні маси не повинні були приходити у червні. Це випадковий процес, який ускладнився змінами клімату. Кожного року такого не буде", - вважає Світлана Бойченко.

АВТОР ФОТО,UNIAN Цього року аномально теплою була і весна, і літо

Ще одним наслідком такої аномальної погоди є відсутність опадів, зауважує вчена. Адже влітку зазвичай у наших широтах випадає максимум опадів.

Однак після такої спеки може настати період великих злив і сильних штормів, коли за один раз випадає місячна норма опадів.

"У такій ситуації, як зараз, тропічні циклони можуть перероджуватися у циклони помірних широт. А це циклони насичені вологою і вони можуть приносити значні опади, супроводжуватися штормовою погодою. Зазвичай після такої спеки, якщо різко відбуваються зміни, то з одного колапсу ми входимо в інший. Можуть бути шторми і зливи, але будемо сподіватися, що все пройде м’яко", - зазначила Світлана Бойченко.

Крім того, попереджає вчена, якщо така аномалія відбудеться взимку, і прийдуть ці ж самі повітряні потоки, вони можуть приносити сильні морози навіть на фоні теплої зими. Але ці процеси також наперед не можна спрогнозувати.

Рекордно теплий рік

Крім літа, в Україні цього року були рекордно теплими і весна, і осінь. Синоптики зафіксували найтепліший квітень і вересень за останні 140 роки. Причина - також прихід теплив повітряних мас з півдня. І вчені також називали це аномалією, що не обовʼязково пов'язана з глобальним потеплінням.

Навесні разом з теплом з південних широт до країни приходив і пил з пустелі Сахара. Українці спостерігали тьмяне небо і коричневий пил, що осідав на машинах, на землі і траві.