1000 грн в день! Где можно подзаработать прямо сейчас в Украине

В настоящее время как никогда актуален дополнительный заработок. Многим украинцам либо сократили зарплаты, либо не выплачивают их вообще долгий срок. И причины этому совершенно очевидны, однако без денег сидеть никто не хочет и ищет дополнительный заработок, на который, например, будет выделять время на выходных.
"Сегодня" расскажет вам, какая деятельность может принести вам 1000 грн в день и больше, и где искать такие предложения.
Ссылаясь на данные портала kabanchik.ua, мы собрали несколько актуальных так сказать вакансий:
Многие предложения вы можете найти и с заработком до 500 грн за определенное выполненное задание. Если за день таких будет несколько, то и сумму в конечном итоге вы можете получить достаточно хорошую. Главное — искать задачи, ориентированные именно на ваши знания и умения, тогда процесс выполнения не будет затяжным и вы получите не только деньги, но и удовольствие от результата.
Заметим, что именно этот сайт забирает у исполнителя 10% от стоимости задания. Чтобы ориентировались в конечном заработке, отметим: если за работу вам предлагают 1000 грн, то вы получите 900 грн (-10%).
К слову, дистанционную работу, которую вы можете подстроить под свой график, можно найти также на известных сайтах work.ua и robota.ua.
Согласно аналитике портала "Опендатабот", в Украине увеличивается количество работающих компаний и растет число вакансий. Больше всего востребованы рабочие специальности, а вот айтишников такая тенденция не коснулась.
Например, на сайте "OLX Работа" количество вакансий для людей рабочих профессий достигло 41 978, хотя всего неделю назад было 32 023 объявления о поиске работников.
Кроме того, уже 71% кафе и ресторанов в стране возобновили свою работу. В то же время уменьшаются покупки железнодорожных билетов, а количество заказов такси возобновилось до довоенного уровня.
В июне выросло и количество регистраций нового бизнеса, в том числе и физлиц-предпринимателей.
Рассказываем, какую работу работодатели предлагают дистанционно и сколько за нее платят
Сначала мировая эпидемия коронавируса, а потом война в Украине пошатнула рынок труда, кардинально его изменив. Самое главное изменение – рост популярности гибридного графика, что заставляет работодателей обеспечивать своим сотрудникам все условия для работы онлайн.
"Сегодня" расскажет вам, какую дистанционную работу предлагают и сколько за нее платят.
По данным Work.ua, работодатели предлагают зарплату от 4 тыс. до 600 тыс. грн. Все зависит от вакансии, ваших знаний, умений и опыта. Средняя заработная плата составляет 21 тыс. грн.
Самая низкая зарплата, которую нам удалось найти в поиске предложений, – 1500 грн. Работодатель ищет smm-менеджера, которому готов платить от 1500 до 3000 грн за несколько часов работы в неделю. Основная обязанность работника – ведение страницы в Instagram, написание постов, создание видео- или фотоконтента.
Самая высокая зарплата – у менеджера по продажам в молодом стартап-проекте на рынке цифровых технологий. Работнику предлагают от 30 до 600 тыс. грн. Среди требований:
Также немалые деньги платят таким сотрудникам:
Не требуют опыта следующие вакансии: