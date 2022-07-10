1000 грн в день! Где можно подзаработать прямо сейчас в Украине

В настоящее время как никогда актуален дополнительный заработок. Многим украинцам либо сократили зарплаты, либо не выплачивают их вообще долгий срок. И причины этому совершенно очевидны, однако без денег сидеть никто не хочет и ищет дополнительный заработок, на который, например, будет выделять время на выходных.

"Сегодня" расскажет вам, какая деятельность может принести вам 1000 грн в день и больше, и где искать такие предложения.

Ссылаясь на данные портала kabanchik.ua, мы собрали несколько актуальных так сказать вакансий:

специалист по настройке gmail, альянсов, переадресации, фильтрации (нужно создать новые электронные адреса, подключить к ним Google Workspace, настроить переадресацию предыдущих и т.п.). Платят 1000 грн за проделанную работу;

специалист по наполнению сайтов товарными позициями, за что платят 3-5 грн за шт. В общем, цена оговаривается и ваш заработок зависит от вашей выработки;

специалист с озвучки роликов на испанском языке на YouTube и TikTok. Ищут обязательно мужчину 45-50 лет и платят по договоренности, однако цена, как видим, стоит 1000 грн. Итак, можем предположить, что это заработок за один материал;

специалист по наполнению сайта с информации на уже готовом сайте (на английском языке). Платят 520 грн;

специалист с грамотной орфографией русского и украинского языка для расшифровки аудиоинтервью. Заработок – 900 грн;

специалист по наполнению карточек товаров на сайте косметики. Платят 10 грн за одну шт, таковых предлагают сделать 100 шт;

исполнитель для создания книги рода и дерева рода (нужно провести полное генеологическое исследование). Оплата указана 5000 грн, но может быть как значительно больше, так и меньше. Автор объявления указал, что все зависит индивидуально от специалиста, какую сумму он озвучит.



Многие предложения вы можете найти и с заработком до 500 грн за определенное выполненное задание. Если за день таких будет несколько, то и сумму в конечном итоге вы можете получить достаточно хорошую. Главное — искать задачи, ориентированные именно на ваши знания и умения, тогда процесс выполнения не будет затяжным и вы получите не только деньги, но и удовольствие от результата.

Заметим, что именно этот сайт забирает у исполнителя 10% от стоимости задания. Чтобы ориентировались в конечном заработке, отметим: если за работу вам предлагают 1000 грн, то вы получите 900 грн (-10%).

К слову, дистанционную работу, которую вы можете подстроить под свой график, можно найти также на известных сайтах work.ua и robota.ua.

Кого сейчас ищут работодатели?

Согласно аналитике портала "Опендатабот", в Украине увеличивается количество работающих компаний и растет число вакансий. Больше всего востребованы рабочие специальности, а вот айтишников такая тенденция не коснулась.

Например, на сайте "OLX Работа" количество вакансий для людей рабочих профессий достигло 41 978, хотя всего неделю назад было 32 023 объявления о поиске работников.

Кроме того, уже 71% кафе и ресторанов в стране возобновили свою работу. В то же время уменьшаются покупки железнодорожных билетов, а количество заказов такси возобновилось до довоенного уровня.

В июне выросло и количество регистраций нового бизнеса, в том числе и физлиц-предпринимателей.

Как украинцам зарабатывать онлайн

Рассказываем, какую работу работодатели предлагают дистанционно и сколько за нее платят

Сначала мировая эпидемия коронавируса, а потом война в Украине пошатнула рынок труда, кардинально его изменив. Самое главное изменение – рост популярности гибридного графика, что заставляет работодателей обеспечивать своим сотрудникам все условия для работы онлайн.

"Сегодня" расскажет вам, какую дистанционную работу предлагают и сколько за нее платят.

По данным Work.ua, работодатели предлагают зарплату от 4 тыс. до 600 тыс. грн. Все зависит от вакансии, ваших знаний, умений и опыта. Средняя заработная плата составляет 21 тыс. грн.

Самая низкая зарплата, которую нам удалось найти в поиске предложений, – 1500 грн. Работодатель ищет smm-менеджера, которому готов платить от 1500 до 3000 грн за несколько часов работы в неделю. Основная обязанность работника – ведение страницы в Instagram, написание постов, создание видео- или фотоконтента.

Самая высокая зарплата – у менеджера по продажам в молодом стартап-проекте на рынке цифровых технологий. Работнику предлагают от 30 до 600 тыс. грн. Среди требований:

знание английского языка на уровне В1;

опыт в продажах от 1 года;

возраст от 20 до 35 лет.

Также немалые деньги платят таким сотрудникам:

менеджер по работе с партнерами (50–140 тыс. грн);

менеджер по продаже логистических услуг на рынок США со свободным владением английским языком (27,7-157,5 тыс. грн);

front-end-разработчик (50–120 тыс. грн);

генеральный руководитель (50–100 тыс. грн);

ассистент директора (50–100 тыс. грн).

Какие вакансии предлагают без опыта работы?

Не требуют опыта следующие вакансии:

менеджер по продажам в интернет-магазин (15-25 тыс. грн);

помощник аккаунт-менеджера на Amazon (12–15 тыс. грн);

менеджер по продажам со знанием польского языка (12-15 тыс. грн);

риелтор (8–16 тыс. грн).

Ульяна Лебич. Редактор Деньги Сегодня