Київ - безумовний лідер по зарплатам та кількості вакансій в травні 2022

Українці в активному пошуку роботи. Щотижня зростає кількість реєстрацій на кадрових порталах, пошукачі оновлюють свої резюме, активно відгукуються на вакансії. За останній тиждень на сайті grc.ua на 55% збільшилася кількість нових реєстрацій та на 33% зросла кількість відгуків на вакансії. Однак український ринок праці перебуває у стані жорсткої кризи внаслідок війни. Роботи мало, попит на роботу значно перевищує пропозицію.

Київ завжди був привабливим містом для працевлаштування. Чи зберегла столиця свої лідерські позиції по рівню зарплат та кількості пропозицій роботи від час війни? Чи варто їхати до Києва, аби знайти роботу? Експертно-аналітичний центр кадрового порталу grc.ua проаналізував столичний ринок праці та зробив свої висновки.

Втрачені на початку війни лідерські позиції по кількості пропозицій роботи Київ поновив вже в квітні. В травні столиця зайняла ще більш впевнену позицію й по розміру заробітної плати, й по кількості вакансій. Частка пропозицій роботи у Києві складає 35,8% від актуальних в усій країні вакансій. Другу позицію займає Львів з великою різницею (17,1%).

Серед регіонів з найбільшою кількістю пропозицій роботи в травні присутні також Дніпропетровська область (8,5%), Одеська область (3,4%), Івано-Франківська область (2,9%), Черкаська область (2,9%).

В Києві пропонують і найвищі зарплати. Середня зарплата в усіх актуальних вакансіях в травні в столиці складає 29 200 грн. Це відчутно більше, аніж в інших регіонах з найвищою середньою заробітною платою. Так, у п’ятірці регіонів лідерів за розміром середньої зарплати в травні Полтавська область (22 300 грн), Львівська область (21 600 грн), Одеська область (21 000 грн) та Івано-Франківська область (19 400 грн).

Цікавим є той факт, що в Києві не найвища конкуренція. На одне робоче місце в середньому претендує 9,5 осіб. Для порівняння – найвища конкуренція в поточному місяці зафіксована в Харківській області, де на робоче місце в середньому претендує 19 пошукачів, У Запорізькій області 17 спеціалістів на 1 вакансію. В Одеській області показник конкуренції складає 13,9 кандидатів на посаду, у Київській – 13,4, у Сумській області – 11,1.

Київ загалом відзеркалює загальноукраїнську тенденцію найбільшої затребуваності ІТ-спеціалістів та менеджерів з продажу. Майже в усіх регіонах однаковий перелік фахівців, для яких найбільше вакансій. Окрім вже названих, найчастіше шукають фахівців сфери маркетинг, реклама та PR, спеціалістів сфери транспорту та логістики, працівників без досвіду роботи. Проте у Києві у топ-10 затребуваних фахівців не потрапили медики та фармацевти, будівельники та робітничий персонал, які у десятці затребуваних спеціалістів загалом в Україні. В Києві трохи більше вакансій, порівнюючи із загальноукраїнською статистикою, для працівників медіа, адміністративного персоналу та представників вищого менеджменту.

Чверть (25,7%) усіх вакансій у Києві передбачає можливість працювати дистанційно. Отже, для того, аби працювати у столичній компанії не обов’язково жити в Києві. Проте багато компаній повертаються до звичного функціонування, тому вагома частка (64,7%) пропозицій роботи у столиці з повним робочим днем, тобто необхідна фізична офф-лайн присутність співробітника на робочому місці. Ще 6,6% вакансій у Києві пропонують гнучкий графік і 3% зі змінним графіком роботи.

Дані були отримані в результаті аналізу бази вакансій і резюме кадрового порталу grc.ua у травні 2022 року.