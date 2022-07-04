Зарплати в ІТ-сфері зменшилися до 70 тис грн. Огляд ринку праці в Україні, липень 2022

Країна, економіка та ринок праці сьогодні переживають складний період. Війна стала причиною потужної кризи. Відновлення ринку праці після повного падіння, яке відбулося на початку війни, відбувається повільними темпами. У червні на кадровому порталі grc.ua вакансій у 4,5 разів менше, аніж було до війни.

ІТ-галузь, яка минулого року принесла країні 4% ВВП, теж відчула падіння внаслідок війни. Причин декілька. По-перше, слід враховувати те, що ІТ-спеціалісти працюють не лише у профільних компаніях. ІТ-фахівці, які працювали на підприємствах інших секторів економіки, часто теж потрапляли під скорочення персоналу та зниження заробітних плат. По-друге, продуктові ІТ-компанії, які працювали на внутрішній український ринок, втратили з початком війни проекти через фінансову неспроможність компаній продовжувати розробку та впровадження. І, нарешті, ІТ-компанії, які працювали із зовнішніми ринками, стикалися з недовірою та сумнівами іноземних замовників у тому, що українські ІТ-спеціалісти можуть дотримуватися дедлайнів та стандартів якості в умовах обстрілів та роботи з бомбосховищ.

Станом на червень пропозиції роботи для ІТ-спеціалістів складають 12,5% від усіх актуальних. У відсотковому значенні це майже стільки, як було наприкінці 2021 року та навіть трохи більше, аніж у січні 2022 року. Проте, не зважаючи на високу частку вакансій ІТ-сфери у загальній структурі у відсотках, їх чисельність у натуральному значенні знизилася внаслідок кризи. Кількість вакансій для ІТ-спеціалістів у 4,8 разів менша, аніж була до війни.

Найбільше падіння кількості вакансій в ІТ-сфері на сайті grc.ua відбулося в квітні (у 6,6 разів менше, аніж у січні 2022), з травня прослідковується позитивна динаміка повільними темпами. Натомість активність пошукачів зросла, що у загальному тренді стану ринку праці у період війни.

Де найбільше роботи

Найбільше пропозицій роботи на ІТ-фахівців відкрито у Києві. Вакансії столичних ІТ-компаній складають половину (52%) від опублікованих у червні пропозицій роботи сфери інформаційних технологій. Львівський ІТ-кластер цього місяця шукає набагато менше фахівців, аніж у столиці. Вакансії для ІТ-вців у цьому регіоні складають лише 12% від усіх відкритих у сфері.

Цікавим є той факт, що війна змінила регіональну структуру ІТ-галузі. Якщо до початку війни найбільшими ІТ-кластерами були Київ та Харків, то сьогодні Київ відновив свої позиції, які були втрачені на початку війни. Львів сьогодні займає впевнену другу сходинку за кількістю пропозицій роботи. Від початку війни кількість ІТ-фахівців, які працюють у Львові, зросла більш ніж втричі. Деяка частина українських спеціалістів виїхала за кордон. До речі, як показує аналіз бази резюме, протягом останніх місяців відчутно збільшилася кількість тих, хто готовий виїхати задля роботи. Якщо протягом 2021 року цей показник складав 34% від усіх резюме ІТ-спеціалістів, то з початком війни бажаючих виїхати майже половина (47%) від усіх ІТ-фахівців, що розмістили свої резюме.

Яких ІТ-фахівців шукають

Найбільше роботодавці ІТ-сфери шукають інженерів та розробників. Для цих фахівців опублікована найбільша кількість вакансій у червні у професійній сфері ІТ. Також затребуваними є спеціалісти з систем управління підприємством (ERP), web інженери та web майстри, спеціалісти підтримки, системні адміністратори.

Варто зазначити, що окрім суто технічних спеціалістів у сфері ІТ, 18% вакансій сьогодні відкрито для фахівців не технічних спеціалізацій. Дизайнери, технічні райтери, рекрутери, менеджери проектів та менеджери продуктів, менеджери з продажів ІТ продуктів, маркетологи. Отже, майже кожна п’ята вакансія в ІТ сфері для гуманітаріїв, або інших нетехнічних спеціалістів.

Зарплати в ІТ

Середня пропонована заробітна плата в професійній ІТ-сфері в червні становить 70 900 грн, і це набагато менше, аніж місяць тому. У травні середня зарплата в ІТ складала 103 500 грн.



Варто зазначити, що протягом місяців війни середня зарплата у ІТ-сфері майже не змінювалася. Водночас загалом по ринку середня зарплата у всіх професійних сферах знизилася на 10%, порівнюючи з довоєнним періодом. Деякі професійні сфери відчули зниження зарплати наполовину, деякі постраждали не так сильно, проте негативна динаміка зарплат була присутня майже у всіх галузях. У червні загальне зниження зарплат у більшості професійних сфер припинилося. Винятком стали галузі з самим високими зарплатами – ІТ, вищий менеджмент та консалтинг. Дещо знизилися зарплати також у затребуваних фахівців сфери маркетингу, реклами та PR, у медицині та фармацевтиці, а також ще більше знизилися зарплати, які пропонують роботодавці самим низькооплачуваним спеціалістам без досвіду роботи та студентам.

Щодо ІТ-сфери, то у більшій частці вакансій (у 42%) зазначена найнижча зарплата у сфері – від 31 900 грн. У кожній п’ятій вакансії пропонують зарплату від 63 900 грн. У 17% пропозицій роботи озвучена зарплата від 95 900 грн. Високу зарплату від 127 900 грн пропонують у кожній десятій вакансій. Вакансій з найвищою щомісячною компенсацією від 159 900 грн 8% від усіх актуальних у сфері.

Зарплати по ІТ-спеціалізаціям

Рівень зарплати в ІТ-сфері залежить і від досвіду, і від спеціалізації.

Найвища середня заробітна плата у спеціалістів, які працюють над ігровим ПО. Їм пропонують у середньому 87 700 грн.

Web майстри та web інженери отримують у середньому 81 200 грн.

Теж високі зарплати пропонують спеціалістам з систем управління підприємством (ERP) – 77 800 грн,

також розробникам та програмістам – в середньому 76 000 грн.



Найнижчі зарплати у професійній сфері ІТ, інтернет, телеком у тих, хто спеціалізується на створенні контенту (в середньому 15 600 грн), у тестувальників (19 800 грн) та у фахівців телекомунікацій (17 000 грн). Невисокі зарплати роботодавці сфери пропонують також аналітикам (в середньому 26 300 грн), а також початківцям та тим, хто лише почав свій кар’єрний шлях у ІТ-сфері та має мінімальний досвід (в середньому 20 000 грн).



Бажаний досвід в ІТ

Традиційно найчастіше шукають спеціалістів, які мають досвід роботи від 1 до 3 років. Для них більше половини (56%) відкритих вакансій у сфері. Найменше роботи для досвідчених спеціалістів, лише 3% вакансій відкрито для тих, хто має понад 6 років професійного досвіду.

Дані були отримані в результаті аналізу бази вакансій і резюме кадрового порталу grc.ua у червні 2022 року.