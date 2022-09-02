Український ринок праці під час війни: що відбувається в IT-сегменті

Минуло вже пів року з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За цей час український ринок праці перетерпів багато змін, але деякі галузі в цілому демонструють стабільність, переформатовуються та продовжують підтримувати економіку країни. Один із таких прикладів - сфера інформаційних технологій, яка за даними IT Ukraine Association сплатила у першому півріччі податків і внесків на суму 32,6 млрд грн. Обсяг експорту комп’ютерних послуг зріс на 23% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року і складає $3,7 млрд. Найбільш стійкими виявились аутсорсингові компанії, які працюють з іноземними клієнтами, а ті, хто орієнтувався лише на український ринок - мають або відчутний занепад, або взагалі припинили своє існування.

Як змінилась робота в ІТ: релокація, зарплати та ситуація з наймом

До початку війни в ІТ-індустрії налічувалось близько 285 тис. спеціалістів, а найбільшими хабами були Київ, Харків, Дніпро, Одеса та Львів. Але після 24 лютого через релокацію в середині країни та за кордон, а також через мобілізацію фахівців - ситуація змінилась. Станом на початок літа за межами України перебували 50-57 тис. спеціалістів, 64% з яких - жінки.

Згідно з даними з дослідження Львівського ІТ Кластера міграційні настрої фахівців залежать від подальшого розвитку подій в середині країни, війна та її тривалість є основним чинником який впливає на рішення залишатись чи їхати. Наразі, кожен 6 з опитаних живе окремо від своєї родини (21% в іншому місті, 16% в іншій країні). Навіть при найкращому сценарії (варіанти були запропоновані в опитуванні) за якого Україну очікує євроінтеграція, а відновлення інфраструктури та економіки йтиме швидкими темпами, оскільки цьому сприятимуть західні союзники, 27 тис. працівників ІТ-індустрії планують виїхати за кордон. Серед мотивів до релокації у цих респондентів переважає:

гіпотетична втрата житла;

втрата роботи;

посилення економічних утисків.

Розглядаючи втілення негативного сценарію, з жорсткою державною політикою, підняттям цін та податків, 52% (а це 118 тис. осіб) будуть намагатися виїхати з країни, як тільки це стане можливим.

Зарплати ІТ-фахівців під час війни

В найбільш критичному стані опинилися спеціалісти з продажу послуг та продуктів (18% втратили роботу, згідно з даними DOU.UA ), серед HTML-кодерів та сісадмінів без постійного доходу лишилися 15% та 10% відповідно. Серед HR-фахівців відмічається зниження кількості роботи, приблизно 31% говорить про зменшення навантаження - це каже й про те, що найм нових працівників та стажерів зараз йде не так активно, ніж у довоєнні часи.

Не поменшало роботи в ІТ у DevOps, спеціалістів з Data Science, Game developers та Technical writers - понад 94% з них повноцінно працюють та не відчувають змін. Близько 17% аналітиків та Product Managers зауважили, що задач по проектах стало менше.

Повномасштабне вторгнення по-різному вплинуло на зарплати айтівців. Так у розробників середня зарплата становить близько $3400, що навіть трохи більше, ніж за минулий рік. Активніше зростання доходу відчули спеціалісти рівня Senior та вище. Back-end та Mobile мають дещо більшу оплату ніж ті, хто працює у Front-end чи Full-stack. Якщо порівнювати за технологіями, то найбільший прибуток отримують Scala та Go-розробники ($5700 та $5000). Ті, хто працюють з Swift, Java, Ruby та Kotlin мають зарплату від $3800 до $4000.

Збільшення доходу відмічають дата-аналітики, а про зменшення говорять PM (майже -$700 в порівнянні з минулим роком). Деякі співробітники з відділів Marketing та Customer Service також почали отримувати нижчу, порівняно з минулорічною, зарплату.

Чи є зараз вакансії в ІТ: що пропонують компанії

Стан процесу найму у компаніях зараз можна умовно розділити на три види:

Призупинення будь-яких оферів, та пауза для усіх рекрутингових процесів. Найчастіше компанії роблять це, виконуючи умови замовника, який боїться співпрацювати через можливі проблеми з кібербезпекою та економічні ризики.

Скорочення темпу найму. Відсутність пропозицій для стажерів та Junior спеціалістів. Змінення процесів онбордингу та пропонування новим співробітникам релокацію у більш безпечні регіони.

Відкриття нових офісів закордоном. Активний найм українців в інших країнах. Переважно такі компанії просувають саме офлайн-пропозиції, аби допомогти тим, хто поїхав до інших країн через війну в Україні.

Понад 60% ІТ-компаній не зупиняли активний найм після 24 лютого, проте скоротили кількість актуальних пропозицій. А більше ніж 30 українських компаній у першому півріччі вже встигли відкрити нові офіси, розширившись в інших містах, таких як Хмельницький, Ужгород, Вінниця, Тернопіль, Львів, Чернівці та Івано-Франківськ. Найпопулярнішою закордонною локацією стала Польща - 15 ІТ-гігантів відкрили там свої офіси.

Наразі на сайті DOU.UA розміщено більш як 4 тис. вакансій для технічних та нетехнічних фахівців. Як і до війни більшість пропозицій стосується фахівців рівня Senior (38% з опублікованих), а от початківці рівня Junior (ті, хто мають досвід ≤ 1 року) можуть шукати роботу лише з 6% вакансій.

До війни більшість пропозицій стосувались роботи з фактичним місцезнаходженням в Україні. Зараз частка публікацій із роботою за кордоном становить 20%, а вакансій, що передбачають дистанційну роботу - близько 75%. Найбільше пропозицій наразі для DevOps, Marketing та QA.

Хоч епоха ринку кандидата зараз відійшла, бо саме спеціалісти більше ініціюють контакт та є активнішими шукачами, ніж рекрутери, та ІТ-індустрія розвивається й далі, відчуваючи підтримку не тільки держави, а й іноземних колег та клієнтів.



Тетяна Дубич, для ЖЖ інфо

Ринок праці під час війни змінився, як і будь-яка сфера. На відміну від деяких галузей, IT-сегмент вистояв і підтримує економіку України, створюючи робочі місця, піклуючись про релокацію співробітників та відкриваючи офіси в інших містах та країнах.