Быстрые деньги: где украинцам заработать 2000 грн на выходных и как изменились зарплаты

Работа на выходных — возможность быстро накопить на желаемое, вылезти из долгов или просто разбавить обыденную монотонную работу чем-то творческим и интересным, так еще и пополнить свой кошелек. Расскажем о нескольких вариантах быстрого заработка.
Да, по данным сервиса заказа услуг Кабанчик, онлайн-работа найдется для специалистов в таких сферах:
Рассмотрим на примере конкретных предложений.
Например, состоянием на июнь 2022 года на вышеупомянутом сервисе за наполнение онлайн-магазина товарами в количестве 200 шт вам заплатят 2200-2600 грн. Для сферы копирайтинга, чтобы заработать 2000 грн за выходные, вам придется написать SEO-тексты общим размером ориентировочно 14,2 тыс. знаков. Среди других деятельностей и их зарплат:
Следует обратить внимание также и на сферу дизайна, особенно на разработку логотипов, создание сайтов и т.д. Таким образом, найдя то, что вам больше подходит, и в чем вы профессионал, можно довольно неплохо подзаработать на выходных, не тратя при этом много времени.
Во время полномасштабной войны в Украине рынок труда очень пострадал, и сейчас люди получают или меньшие суммы зарплат по сравнению с довоенными или вообще их не получают. Аналитики сайта grc.ua рассказали, что происходит с заработками в мае.
Большинство предприятий и организаций, которые сейчас работают, не имеют возможности платить сотрудникам заработную плату на довоенном уровне. Кроме того, новым работникам предлагают меньшие зарплаты, чем это было до войны.
В апреле по сравнению с довоенным временем уровень средней зарплаты был ниже на 10%. В мае он падает и дальше в большинстве сферах. В то же время падение медианной зарплаты в мае составило от 9 до 58%.
Аналитики отмечают, что самые маленькие зарплаты предлагают в мае в следующих сферах:
В то же время наибольшее падение уровня зарплат произошло в сферах добычи сырья (-58%), инсталляции и сервиса (-56%), безопасности (-49%). На этой инфографике видно, как изменились зарплаты.
Например, в сфере автомобильного бизнеса падение зарплат с начала войны произошло более чем на 50%. Однако средний показатель в открытых вакансиях изменился с 11 000 грн в апреле до 14 500 грн в мае.
Несколько повысились зарплаты и в следующих сферах:
Увеличились зарплаты для директоров и руководителей (с 63 200 грн в апреле до 86 100 грн в мае).
"В сфере информационных технологий средняя зарплата в открытых вакансиях в мае немного ниже по сравнению с апрелем. Однако это снижение почти не ощутимо. В апреле IТ-специалистам предлагали в среднем 108 100 грн, а в мае средняя заработная зарплата в открытых вакансиях составляет 103 500 грн. И это самая высокая средняя зарплата среди всех профессиональных сфер", – объясняют аналитики.
Согласно данным о вакансиях, самые высокие зарплаты предлагают в Киеве. Дальше ситуация такова:
Самые низкие зарплаты в мае предлагают в областях Черниговской (в среднем 12 400 грн), Тернопольской (13 100 грн) и Волынской (13 600 грн).
Больше всего предложений работы есть для специалистов:
В то же время для специалистов без опыта и студентов есть 10% вакансий от всех актуальных.
Ульяна Лебич, Редактор Деньги Сегодня