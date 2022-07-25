Липень 2022: зарплати не встигають за споживчою інфляцією

Експертно-аналітичний центр кадрового порталу grc.ua детально проаналізував ситуацію з зарплатами в регіонах України.

Житомирська область (11 800 грн),

Кіровоградська область (12 100 грн),

Чернігівська область (12 100 грн).



Відчутно знизилися зарплати, які пропонують у липні:

у Дніпропетровській області (з 19 100 грн у червні до 16 100 грн у липні),

у Миколаївській області (з 19 500 грн у червні до 14 800 грн у липні),

на Сумщині (з 14 300 грн у червні до 12 500 грн у липні),

на Волині (з 15 400 грн у червні до 12 200 грн у липні)

на Житомирщині (з 14 900 грн у червні до 11 800 грн у липні).

У липні ситуація з зарплатами неоднорідна залежно від регіону країни. Незначне підвищення зарплат спостерігається у більшості Західних областей України, окрім Львову та області. Водночас відчутно знизилися зарплати у Дніпропетровській, Миколаївській, Сумській областях та на Волині й Житомирщині. У Києві середня зарплата без змін та залишається найвищою по Україні. Середня зарплата у липні у відкритих вакансіях в усіх областях України становить 22 460 грн.На фоні збільшення темпів споживчої інфляції стабілізація та незначне підвищення середніх зарплат у деяких регіонах у липні не вселяє оптимізму. За даними Нацбанку України, у червні цього року показник споживчої інфляції сягнув 20,1% у річному вимірі проти 18% у травні. Нагадаємо, що середні зарплати через війну навесні знизилися на 10%, порівнюючи з довоєнним періодом. У деяких професійних сферах зарплати впали до -50%. З початком літа у більшості професійних сфер припинилося зниження окладів, проте зарплати залишаються низькими. У липні, навіть з урахуванням незначного підвищення середньої зарплати у деяких регіонах України, доходи українців нижчі, порівнюючи з першою половиною лютого.Київ залишається містом з найвищою середньою заробітною платою. Середній оклад в столиці тримається майже на одному рівні протягом трьох місяців – 29 200 грн у травні, 29 500 грн у червні та липні.У рейтингу регіонів з найвищими пропонованими зарплатами у вакансіях в середині літа відбулися зміни. Зокрема, у Львівській області, яка займала останнім часом другу сходинку у рейтингу зарплат, у липні середня заробітна плата знизилася. Якщо у червні у цьому регіоні в середньому пропонували 20 500 грн, то середня липнева зарплата у Львові та області становить 18 900 грн.На відміну від Львова та області, у більшості областей Західного регіону України у липні спостерігається позитивна динаміка середньої заробітної плати. Так, підвищення середньої зарплати, яку пропонують у відкритих вакансіях у липні, зафіксовано у Закарпатській області (16 600 грн), Івано-Франківській області (15 200 грн), Хмельницькій області (14 800 грн), Тернопільській області (14 300 грн), Рівненській області (11 500 грн).Вищі, аніж на початку літа, зарплати в Одеській області. Тут роботодавці у липні пропонують в середньому 22 500 грн. Для порівняння, у червні середня зарплата у цьому регіоні становила 18 700 грн. Така динаміка дала змогу Одеській області посісти другу позицію у переліку регіонів з найвищими середніми зарплатами.До рейтингу регіонів, де у липні пропонують найвищі зарплати, окрім вищезгаданих Києва, Одеської та Львівської областей, потрапили також Харківська область (середня зарплата 18 000 грн), Запорізька та Чернівецька області (17 100 грн).Різниця між регіонами за показником середньої зарплати досить відчутна. Як було зазначено вище, найбільші зарплати пропонують:у Києві (в середньому 29 500 грн).Найменша середня заробітна плата зафіксована у Рівненській області (11 500 грн).До переліку регіонів з найнижчими зарплатами потрапили також Полтавська та Київська області, де в середньому улипні пропонують 11 700 грн;Дані були отримані в результаті аналізу бази вакансій і резюме кадрового порталу grc.ua у липні 2022 року