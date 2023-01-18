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Главная » Новости » Экономика » 2023 » Январь » 18 » 22:34:12

Не только IT-шники: кто в Украине может получать зарплату в 40 тысяч гривен и больше

Вчера, 22:34:12 186 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Не только IT-шники: кто в Украине может получать зарплату в 40 тысяч гривен и больше

При средней зарплате в 15 тыс. грн в Украине все таки есть сферы деятельности, работая в которых можно зарабатывать в разы больше даже в условиях военного времени. В Украине можно найти работу и получать зарплату в размере 40 тыс. грн и даже больше. Причем касается это не только работников сферы IT, свидетельствует статистика кадрового портала Work.ua.

Кому платят от 40 тыс. грн

При средней зарплате в 15 тыс. грн в Украине все-таки есть сферы деятельности, работая в которых можно зарабатывать в разы больше даже в условиях военного времени. Например, работодатели сейчас ищут таких специалистов:
  • геофизик – зарплата 54 000 грн;
  • трейдер – 45 000 грн;
  • водитель международных перевозок – 42 500 грн;
  • финансовый директор – 40 000 грн
  • эндодонтист – 40 000 грн
  • директор по маркетингу – 40 000 грн

Также высокую зарплату в Украине получают медиабайеры, которые продвигают и публикуют рекламную продукцию, и стоматологи.

Кому повысят зарплаты в 2023 году

В 2023 году работодатели в Украине сохранят зарплаты на текущем уровне или начнут постепенно повышать их. Конечно, ситуация в сфере оплаты труда будет зависеть от хода событий на фронте. Но если в качестве базового сценария рассматривать окончание войны в ІІІ квартале 2023 года, профессор Киевской школы экономики, президент CFO Club Ukraine, Михаил Колесник не прогнозирует существенных изменений уровня оплаты труда.

И только в соответствии с оптимистическим сценарием, по мнению собеседника, в стране в 2023 году будет происходить повышение зарплат, сопоставимое с инфляцией. То есть стремительного роста доходов украинцам в 2023 году ожидать вряд ли не стоит.

В то же время, некоторые эксперты считают, что в определенных отраслях зарплаты в 2023 году все же вырастут. Например, Максим Розгон, управляющий партнер консалтинговой компании Osoba, считает, что рост зарплат, прежде всего, произойдет в сферах, связанных с восстановлением страны, а именно:
  • строительство;
  • энергетика;
  • медицина;
  • военно-промышленный комплекс (ВПК);
  • производство высокотехнологичных товаров;
  • агропромышленный комплекс (АПК), переработка агропродукции.

Но на фоне подобных прогнозов, не стоит забывать и об инфляции и повышении цен на продукты и особенно на топливо. 
Тэги: зарплата, деньги, финансы
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